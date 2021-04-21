ВИДЕО. Владелец Ливерпуля: «Я подвел вас, мне очень жаль»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после выхода клуба из Суперлиги обратился к болельщикам клуба с заявлением:

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками клуба за тот раскол, который произошел в последние 48 часов. Это очевидно, что предложенный проект никогда бы не выжил без поддержки болельщиков. Вы ясно дали понять, что Суперлига — не лучшее решение. Мы услышали вас.

Я хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, игроками и всеми, кто так усердно работает в «Ливерпуле», чтобы болельщики гордились нами. Ситуация показывает, какой силой обладают болельщики, обладают по праву.

Очень важно, чтобы футбольная семья «Ливерпуля» оставалась нетронутой. Могу обещать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать этому. Мы много работали на благо клуба. Наша работа еще не закончена. И я надеюсь, вы поймете, что даже когда мы совершаем ошибки, мы стараемся работать в интересах клуба. В этом деле я подвел вас, и мне очень жаль».