ВИДЕО. Владелец Ливерпуля: «Я подвел вас, мне очень жаль»

Джон Генри – о выходе клуба из Суперлиги

  • 21.04.2021 11:54
  • 1980 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Владелец Ливерпуля: «Я подвел вас, мне очень жаль»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри после выхода клуба из Суперлиги обратился к болельщикам клуба с заявлением:

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками клуба за тот раскол, который произошел в последние 48 часов. Это очевидно, что предложенный проект никогда бы не выжил без поддержки болельщиков. Вы ясно дали понять, что Суперлига — не лучшее решение. Мы услышали вас.

Я хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, игроками и всеми, кто так усердно работает в «Ливерпуле», чтобы болельщики гордились нами. Ситуация показывает, какой силой обладают болельщики, обладают по праву.

Очень важно, чтобы футбольная семья «Ливерпуля» оставалась нетронутой. Могу обещать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать этому. Мы много работали на благо клуба. Наша работа еще не закончена. И я надеюсь, вы поймете, что даже когда мы совершаем ошибки, мы стараемся работать в интересах клуба. В этом деле я подвел вас, и мне очень жаль».

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Источник — ФК Ливерпуль

(3 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.04.2021 12:16
    0
    достойно повел себя, не стал отмалчиваться
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 12:01
    +1
    Загнобили короче Суперлигу, мне теперь её даже жалко как-то стало.... Бедные мажорчики не поднимут лавандосики на глорах
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 12:01
    +1
    Загнобили короче Суперлигу, мне теперь её даже жалко как-то стало.... Бедные мажорчики не поднимут лавандосики на глорах
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.04.2021 12:16
    0
    достойно повел себя, не стал отмалчиваться
    Ссылка
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