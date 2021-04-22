Флорентино ПЕРЕС: «Такая реакция на Суперлигу...Мы что, убили кого-то?»

Президент «Реала» и один из главных идеологов Суперлиги Флорентино Перес не отказывается от своих планов, но признает, что их придется поставить на паузу.

«Мы продолжим работать над Суперлигой. Просто сейчас проект на паузе. Я очень огорчен и разочарован такой реакцией на Суперлигу...Такое ощущение, что мы убили кого-то. Мы убили кого-то? Мы хотим спасти футбол».

«Возможно, мы не слишком хорошо пояснили все детали проекта. Однако нам не дали времени все объяснить», - считает Перес.

Сейчас формально в Суперлиге остались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».