Флорентино ПЕРЕС: «Такая реакция на Суперлигу...Мы что, убили кого-то?»

Президент «Реала» и один из главных идеологов Суперлиги Флорентино Перес не отказывается от своих планов, но признает, что их придется поставить на паузу.
«Мы продолжим работать над Суперлигой. Просто сейчас проект на паузе. Я очень огорчен и разочарован такой реакцией на Суперлигу...Такое ощущение, что мы убили кого-то. Мы убили кого-то? Мы хотим спасти футбол».
«Возможно, мы не слишком хорошо пояснили все детали проекта. Однако нам не дали времени все объяснить», - считает Перес.
Сейчас формально в Суперлиге остались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
Источник — BBC
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Ви вже ж побачили чого вартує "швейцарська справедливість" на прикладі збірної України?
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Ви ніколи не думали чому фінал ЛЧ провели в Києві, в державі де з 2014 року йде війна?
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Вас не дивує, що керівников УЄФА обрали Чеферіна зі Словенії, а то й має велику підтримку від Газпрому, Павелко та інших.
От уявіть собі наприкад Олімпійські ігри, де 80% учасників гарантовано мають місце, а 20% інші учасники розігрують між собою
После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
У них свой мир а у нас свой.
После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
-
Ви вже ж побачили чого вартує "швейцарська справедливість" на прикладі збірної України?
-
Ви ніколи не думали чому фінал ЛЧ провели в Києві, в державі де з 2014 року йде війна?
-
Вас не дивує, що керівников УЄФА обрали Чеферіна зі Словенії, а то й має велику підтримку від Газпрому, Павелко та інших.
От уявіть собі наприкад Олімпійські ігри, де 80% учасників гарантовано мають місце, а 20% інші учасники розігрують між собою
После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
У них свой мир а у нас свой.
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