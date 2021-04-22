Флорентино ПЕРЕС: «Такая реакция на Суперлигу...Мы что, убили кого-то?»

Президент «Реала» надеется, что идея не умерла

  • 22.04.2021 14:52
  • 2529 просмотров
  • 22 комментария
Флорентино ПЕРЕС: «Такая реакция на Суперлигу...Мы что, убили кого-то?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» и один из главных идеологов Суперлиги Флорентино Перес не отказывается от своих планов, но признает, что их придется поставить на паузу.

«Мы продолжим работать над Суперлигой. Просто сейчас проект на паузе. Я очень огорчен и разочарован такой реакцией на Суперлигу...Такое ощущение, что мы убили кого-то. Мы убили кого-то? Мы хотим спасти футбол».

«Возможно, мы не слишком хорошо пояснили все детали проекта. Однако нам не дали времени все объяснить», - считает Перес.

Сейчас формально в Суперлиге остались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 15:57
    +1
    Каждый всегда в первую очередь думает о себе. Мы, украинские болельщики, пострадали бы от этого турнира в первую очередь, что к нам перестали бы приезжать Реал, Барса, Ювентус. И наши клубы стали бы получать меньше призовых. Реал и прочие знали правила игры, они могли выстроить все финансово продуманно, как Бавария, но набрались долгов, и решили менять правила игры, когда жаренный петух уже клюнул... Условный БАТЭ тоже должен иметь шанс, но согласен он не должен играть "путь чемпионов", а должен играть квал со всеми остальными и попадать в ЛЧ должны действительно самые сильные. Возможно пора дать первой тройке стран 6 команд в ЛЧ (3 напрямую и 3 через квалификацию), а там победит сильнейший. Просто ДК пусть и давно, но доходило в 1/2, Шахтер доходил в 1/4, АПОЭЛ доходил в 1/4, Аякс в 1/2 и был по игре супер и проходил при этом квалификацию. В этом и есть прелесть игры и спортивная составляющая, которая болельщикам запоминается. Понятное дело, что это не должно быть каждый раз и каждый сезон, иначе приесться. Но такие события и красят футбол, когда иногда маленькие клубы выигрывают грандов. Чем классная ЛЧ. Что даже условная команда с села Колос может выиграть ЛЧ в сезоне 2022/2023. Пускай это будет шанс 1 к миллиарду, но он есть и пока он есть нужно бороться. В этом и есть романтика футбола. Да они(владельцы клубов) имеют клубы и деньги, но стадионы заполняют, такие, как мы с вами ребята. И они и мы имеем право высказать, что нам по душе, а что нет. И вот Суперлига нам не по душе, если в ней нет спортивной составляющей.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.04.2021 15:51
    +1
    Микола Унгурян, 22.04.2021 15:25
    тобто він вважає що це цілком нормально бути членом федерації Іспанії, УЄФА і т.д., підписувати та погоджуватись на виконання різних там статутних вимог і т.д., і одночасно працювати над створенням незалежної повністю ліги?
    А це нормально, що ФІФА та УЄФА мають мільярдні прибутки, а країни що проводять ЧС (ЮАР, Бразилія) та ЧЄ (України) борги?
    -
    Ви вже ж побачили чого вартує "швейцарська справедливість" на прикладі збірної України?
    -
    Ви ніколи не думали чому фінал ЛЧ провели в Києві, в державі де з 2014 року йде війна?
    -
    Вас не дивує, що керівников УЄФА обрали Чеферіна зі Словенії, а то й має велику підтримку від Газпрому, Павелко та інших.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.04.2021 15:37
    0
    Владимир Копяк, 22.04.2021 15:21
    Перес явно связался не с теми клубами, эти оказались элементарными трусами- только УЕФА погрозило пальчиком ,как сразу все ломанулись обратно. Рановато подняли этот вопрос, но если УЕФА будет и дальше грабить европейский футбол, то рано или чуть по-позже ведущие клубы организуют такую Лигу.
    Может ты назовешь эти 12 клубов, три еще есть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.04.2021 15:33
    0
    iravik83, 22.04.2021 15:00
    хотели все бабло себе сгрести!!думаю давно пора понизить зарплаты футболистам и всем спортсменам до более мене человеческих!!не говорю чтобы они были прям как на заводе !!ну не более 50-70 тысяч доларов в месяц
    Пусть только олигархи будут миллиардерами, а все остальные пусть ходят болеть за олигархические команды получая 5-8 гривен в месяц в регионах Украины... спасем футбол олигархов
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 22.04.2021 15:28
    +1
    Dnepr-Poltava, 22.04.2021 15:01
    Чем? Тем что главную мафию футбола - УЕФА хотели оставить без ничего?
    та причому УЄФА, тим що сам принцип СЛ вбивав спортивну складову.
    От уявіть собі наприкад Олімпійські ігри, де 80% учасників гарантовано мають місце, а 20% інші учасники розігрують між собою
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 22.04.2021 15:25
    +2
    тобто він вважає що це цілком нормально бути членом федерації Іспанії, УЄФА і т.д., підписувати та погоджуватись на виконання різних там статутних вимог і т.д., і одночасно працювати над створенням незалежної повністю ліги?
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 22.04.2021 15:22
    +3
    Насправді - ці потуги - це намагання створити чергову касту недоторканих. Як би її не рядили і не "пояснювали", особисто я ніколи цю ідею не підтримаю.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2021 15:21
    -3
    Перес явно связался не с теми клубами, эти оказались элементарными трусами- только УЕФА погрозило пальчиком ,как сразу все ломанулись обратно. Рановато подняли этот вопрос, но если УЕФА будет и дальше грабить европейский футбол, то рано или чуть по-позже ведущие клубы организуют такую Лигу.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:13
    +1
    Maximus, 22.04.2021 15:12
    Такое впечатление, что Перес вещает с какой-то параллельной галактики. Не зря его детище называют "галактикос".
    После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
    Чувак в миллионы раз зарабатывает от нас.
    У них свой мир а у нас свой.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 22.04.2021 15:12
    +2
    Такое впечатление, что Перес вещает с какой-то параллельной галактики. Не зря его детище называют "галактикос".
    После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:11
    +2
    Дед ты хотя бы сказал про формат, судей, календарь?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 15:10
    +1
    Перес, цэ ЗРАДА!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.04.2021 15:09
    +1
    Есть же летний кубок чемпионов, в котором вы ездили по всему миру и проводили концерты (футболом я назвать это не могу). Были полные стадионы, а билеты стоили дорого. В чем проблема проводить его и в дальнейшем. Скоро разберутся с пандемией и будет вам точно такая же Суперлига, которая не убивает то, что есть сейчас.
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
      Сергій Лавренюк, 22.04.2021 15:09
    +1
    Хотіли вбити. Футбол
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 22.04.2021 15:07
    +2
    Так может нужно было сразу обьяснить болельщикам все, а потом создавать?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.04.2021 15:06
    +1
    Ледь не вбили футбол
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 22.04.2021 15:04
    +3
    Играйте с шейхами..а европу не трогайте..
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 22.04.2021 15:01
    -6
    volf2020, 22.04.2021 14:55
    ВИ ХОТІЛИ ВБИТИ ФУТБОЛ
    Чем? Тем что главную мафию футбола - УЕФА хотели оставить без ничего?
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 22.04.2021 15:00
    +7
    хотели все бабло себе сгрести!!думаю давно пора понизить зарплаты футболистам и всем спортсменам до более мене человеческих!!не говорю чтобы они были прям как на заводе !!ну не более 50-70 тысяч доларов в месяц
    Ссылка
    wood-87
    online
      wood-87, 22.04.2021 14:57
    -8
    volf2020, 22.04.2021 14:55
    ВИ ХОТІЛИ ВБИТИ ФУТБОЛ
    не кричи, він не почує
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.04.2021 14:55
    +8
    ВИ ХОТІЛИ ВБИТИ ФУТБОЛ
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 22.04.2021 15:00
    +7
    хотели все бабло себе сгрести!!думаю давно пора понизить зарплаты футболистам и всем спортсменам до более мене человеческих!!не говорю чтобы они были прям как на заводе !!ну не более 50-70 тысяч доларов в месяц
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 22.04.2021 15:22
    +3
    Насправді - ці потуги - це намагання створити чергову касту недоторканих. Як би її не рядили і не "пояснювали", особисто я ніколи цю ідею не підтримаю.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 22.04.2021 15:04
    +3
    Играйте с шейхами..а европу не трогайте..
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 22.04.2021 15:25
    +2
    тобто він вважає що це цілком нормально бути членом федерації Іспанії, УЄФА і т.д., підписувати та погоджуватись на виконання різних там статутних вимог і т.д., і одночасно працювати над створенням незалежної повністю ліги?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 22.04.2021 15:12
    +2
    Такое впечатление, что Перес вещает с какой-то параллельной галактики. Не зря его детище называют "галактикос".
    После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:11
    +2
    Дед ты хотя бы сказал про формат, судей, календарь?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 22.04.2021 15:07
    +2
    Так может нужно было сразу обьяснить болельщикам все, а потом создавать?
    Ссылка
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 22.04.2021 15:57
    +1
    Каждый всегда в первую очередь думает о себе. Мы, украинские болельщики, пострадали бы от этого турнира в первую очередь, что к нам перестали бы приезжать Реал, Барса, Ювентус. И наши клубы стали бы получать меньше призовых. Реал и прочие знали правила игры, они могли выстроить все финансово продуманно, как Бавария, но набрались долгов, и решили менять правила игры, когда жаренный петух уже клюнул... Условный БАТЭ тоже должен иметь шанс, но согласен он не должен играть "путь чемпионов", а должен играть квал со всеми остальными и попадать в ЛЧ должны действительно самые сильные. Возможно пора дать первой тройке стран 6 команд в ЛЧ (3 напрямую и 3 через квалификацию), а там победит сильнейший. Просто ДК пусть и давно, но доходило в 1/2, Шахтер доходил в 1/4, АПОЭЛ доходил в 1/4, Аякс в 1/2 и был по игре супер и проходил при этом квалификацию. В этом и есть прелесть игры и спортивная составляющая, которая болельщикам запоминается. Понятное дело, что это не должно быть каждый раз и каждый сезон, иначе приесться. Но такие события и красят футбол, когда иногда маленькие клубы выигрывают грандов. Чем классная ЛЧ. Что даже условная команда с села Колос может выиграть ЛЧ в сезоне 2022/2023. Пускай это будет шанс 1 к миллиарду, но он есть и пока он есть нужно бороться. В этом и есть романтика футбола. Да они(владельцы клубов) имеют клубы и деньги, но стадионы заполняют, такие, как мы с вами ребята. И они и мы имеем право высказать, что нам по душе, а что нет. И вот Суперлига нам не по душе, если в ней нет спортивной составляющей.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.04.2021 15:51
    +1
    Микола Унгурян, 22.04.2021 15:25
    тобто він вважає що це цілком нормально бути членом федерації Іспанії, УЄФА і т.д., підписувати та погоджуватись на виконання різних там статутних вимог і т.д., і одночасно працювати над створенням незалежної повністю ліги?
    А це нормально, що ФІФА та УЄФА мають мільярдні прибутки, а країни що проводять ЧС (ЮАР, Бразилія) та ЧЄ (України) борги?
    -
    Ви вже ж побачили чого вартує "швейцарська справедливість" на прикладі збірної України?
    -
    Ви ніколи не думали чому фінал ЛЧ провели в Києві, в державі де з 2014 року йде війна?
    -
    Вас не дивує, що керівников УЄФА обрали Чеферіна зі Словенії, а то й має велику підтримку від Газпрому, Павелко та інших.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 22.04.2021 15:28
    +1
    Dnepr-Poltava, 22.04.2021 15:01
    Чем? Тем что главную мафию футбола - УЕФА хотели оставить без ничего?
    та причому УЄФА, тим що сам принцип СЛ вбивав спортивну складову.
    От уявіть собі наприкад Олімпійські ігри, де 80% учасників гарантовано мають місце, а 20% інші учасники розігрують між собою
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 15:13
    +1
    Maximus, 22.04.2021 15:12
    Такое впечатление, что Перес вещает с какой-то параллельной галактики. Не зря его детище называют "галактикос".
    После такого фальстарта вряд ли все потенциальные инвесторы и спонсоры вложатся, как ни в чём не бывало...
    Чувак в миллионы раз зарабатывает от нас.
    У них свой мир а у нас свой.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 15:10
    +1
    Перес, цэ ЗРАДА!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.04.2021 15:09
    +1
    Есть же летний кубок чемпионов, в котором вы ездили по всему миру и проводили концерты (футболом я назвать это не могу). Были полные стадионы, а билеты стоили дорого. В чем проблема проводить его и в дальнейшем. Скоро разберутся с пандемией и будет вам точно такая же Суперлига, которая не убивает то, что есть сейчас.
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
      Сергій Лавренюк, 22.04.2021 15:09
    +1
    Хотіли вбити. Футбол
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.04.2021 15:06
    +1
    Ледь не вбили футбол
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.04.2021 15:37
    0
    Владимир Копяк, 22.04.2021 15:21
    Перес явно связался не с теми клубами, эти оказались элементарными трусами- только УЕФА погрозило пальчиком ,как сразу все ломанулись обратно. Рановато подняли этот вопрос, но если УЕФА будет и дальше грабить европейский футбол, то рано или чуть по-позже ведущие клубы организуют такую Лигу.
    Может ты назовешь эти 12 клубов, три еще есть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.04.2021 15:33
    0
    iravik83, 22.04.2021 15:00
    хотели все бабло себе сгрести!!думаю давно пора понизить зарплаты футболистам и всем спортсменам до более мене человеческих!!не говорю чтобы они были прям как на заводе !!ну не более 50-70 тысяч доларов в месяц
    Пусть только олигархи будут миллиардерами, а все остальные пусть ходят болеть за олигархические команды получая 5-8 гривен в месяц в регионах Украины... спасем футбол олигархов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности