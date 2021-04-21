Рональд КУМАН: «УЕФА интересуют только деньги. Посмотрите на расписание»

Тренер «Барселоны» Рональд Куман, критикуя идею Суперлиги, не считает, что УЕФА сильно отличается, обвинив организацию в жадности.

«Я согласен с Пепом Гвардиолой, когда он говорит о расписании. Посмотрите на количество матчей в сезоне - это невероятно. Все говорят про Суперлигу, но УЕФА не обращает никакого внимания на игроков и их нагрузку».

«УЕФА интересуют только деньги. Это же касается Ла Лиги. Посмотрите на расписание», - сказал Куман.

«Барселона» все еще официально не вышла из Суперлиги.