Рональд КУМАН: «УЕФА интересуют только деньги. Посмотрите на расписание»

Наставник каталонцев критикует не только Суперлигу, но и УЕФА

  • 21.04.2021 17:15
  • 4500 просмотров
  • 9 комментариев
Рональд КУМАН: «УЕФА интересуют только деньги. Посмотрите на расписание»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Барселоны» Рональд Куман, критикуя идею Суперлиги, не считает, что УЕФА сильно отличается, обвинив организацию в жадности.

«Я согласен с Пепом Гвардиолой, когда он говорит о расписании. Посмотрите на количество матчей в сезоне - это невероятно. Все говорят про Суперлигу, но УЕФА не обращает никакого внимания на игроков и их нагрузку».

«УЕФА интересуют только деньги. Это же касается Ла Лиги. Посмотрите на расписание», - сказал Куман.

«Барселона» все еще официально не вышла из Суперлиги.

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Источник — Marca

(10 голосов)

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Комментарии
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 21.04.2021 18:51
    0
    напевно саме тому організатори СЛ до матчів Ла-ліги - 38, вирішили замість матчів ЛЧ (13) мінімум 18+5 (це для фіналістів
    Логіка не сама сильна сторона Кумана
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    MaxUa
      MaxUa, 21.04.2021 18:33
    0
    Иван Иванов, 21.04.2021 17:19
    А что если во всём виноваты деньги О_о?
    Деньги это всего лишь ресурс. Бессловесный объект, над которым совершаются действия. Виноват всегда тот, кто осуществляет действие. Субъект. Т.е. человек. У них над головой никто с пистолетом не стоит, требуя играть все больше матчей. Они просто не в состоянии противостоять болезни под названием жадность.
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    Trollface
    online
      Trollface, 21.04.2021 18:12
    0
    Гнать толстяка из клуба.
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    ALM
    online
      ALM, 21.04.2021 18:10
    +2
    futbolboss, 21.04.2021 17:20
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    Некорректно сравнивать разные виды спорта. В баскетболе можно делать неограниченное количество замен. Поэтому там игрок сыграл минут 5-7, и его меняют на более свежего. И так по кругу. Плюс там относительно длинная лавка как для пяти играющих.
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:41
    +7
    Дефективный, посмотри на количество матчей в недоСуперлиге твоей. Их в несколько раз больше в Европе. Сейчас аж 6+2+2+2+1=13 матчей максимум для вас. А только в группе хотели 18 туров играть
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    stopor2016
      stopor2016, 21.04.2021 17:40
    +3
    futbolboss, 21.04.2021 17:20
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    В домино и по десять раз на дню играют...
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    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 17:20
    0
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 17:19
    +4
    Ёкарный Бабай, 21.04.2021 17:18
    Барселона еще не вышла, ждет голосование сосьос. Топ-клубы сами требуют больше денег, больше матчей, а виновата как всегда УЕФА.
    А что если во всём виноваты деньги О_о?
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 17:18
    +2
    Барселона еще не вышла, ждет голосование сосьос. Топ-клубы сами требуют больше денег, больше матчей, а виновата как всегда УЕФА.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:41
    +7
    Дефективный, посмотри на количество матчей в недоСуперлиге твоей. Их в несколько раз больше в Европе. Сейчас аж 6+2+2+2+1=13 матчей максимум для вас. А только в группе хотели 18 туров играть
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 21.04.2021 17:19
    +4
    Ёкарный Бабай, 21.04.2021 17:18
    Барселона еще не вышла, ждет голосование сосьос. Топ-клубы сами требуют больше денег, больше матчей, а виновата как всегда УЕФА.
    А что если во всём виноваты деньги О_о?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 17:40
    +3
    futbolboss, 21.04.2021 17:20
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    В домино и по десять раз на дню играют...
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    ALM
    online
      ALM, 21.04.2021 18:10
    +2
    futbolboss, 21.04.2021 17:20
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    Некорректно сравнивать разные виды спорта. В баскетболе можно делать неограниченное количество замен. Поэтому там игрок сыграл минут 5-7, и его меняют на более свежего. И так по кругу. Плюс там относительно длинная лавка как для пяти играющих.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.04.2021 17:18
    +2
    Барселона еще не вышла, ждет голосование сосьос. Топ-клубы сами требуют больше денег, больше матчей, а виновата как всегда УЕФА.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 21.04.2021 18:51
    0
    напевно саме тому організатори СЛ до матчів Ла-ліги - 38, вирішили замість матчів ЛЧ (13) мінімум 18+5 (це для фіналістів
    Логіка не сама сильна сторона Кумана
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 21.04.2021 18:33
    0
    Иван Иванов, 21.04.2021 17:19
    А что если во всём виноваты деньги О_о?
    Деньги это всего лишь ресурс. Бессловесный объект, над которым совершаются действия. Виноват всегда тот, кто осуществляет действие. Субъект. Т.е. человек. У них над головой никто с пистолетом не стоит, требуя играть все больше матчей. Они просто не в состоянии противостоять болезни под названием жадность.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.04.2021 18:12
    0
    Гнать толстяка из клуба.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 17:20
    0
    В НБА каждый день играют, и все ок. За такие большие деньги которые получают футболисты, играть только 2 раза в неделю, это еще мало.
    Ссылка
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