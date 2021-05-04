Калитвинцев покинул Олимпик, Гаттузо может возглавить Шахтер

Главные новости за 3 мая на Sport.ua

  • 04.05.2021 06:03
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Калитвинцев покинул Олимпик, Гаттузо может возглавить Шахтер

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Калитвинцев покинул Олимпик. Наставник и клуб УПЛ прекратили сотрудничество.

2. Гаттузо может возглавить Шахтер. Об интересе «горняков» к наставнику «Наполи» сообщают итальянские источники.

3. Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков. Sport.ua – о потенциальных преемниках Луиша Каштру на посту главного тренера «Шахтера».

4. «Тайсону рады всегда». Металл готов к возвращению бразильца. Евгений Красников не против видеть бразильца в команде.

5. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренировать Милан? Это мечта». Тренер сборной Украины в будущем хочет вернуться в Италию.

6. «Главный вызов Луческу - ЛЧ». Эксперт рассказал о будущем тренера в Динамо. Игорь Цыганык уверен, что румынский тренер продолжит работу в Киеве.

7. Камбэк Десны, геройства Буяльского и Караваева, победы Шахтера и Зари. Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

8. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мои друзья погибли. От алкоголя, наркотиков, оружия». Выжить и стать успешным Шеве помогли родители и футбол.

9. Когда амплуа голам не помеха. Топ-10 лучших бомбардиров-хавбеков в УПЛ. Блогер Sport.ua Александр Шершень - о лучших бомбардирах УПЛ, которые никогда не играли в нападении.

10. Суперлига. Репетиции плей-офф, первый трипл-дабл сезона. Обзор двадцать четвертой игровой недели баскетбольной Суперлиги.

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Источник — Sport.ua

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