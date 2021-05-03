Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренировать Милан? Это мечта»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы работать с клубом, где провел сильнейшие годы своей карьеры.
«Милан» для меня не команда, а семья. И когда ты приезжаешь в расположение клуба, то к тебе относятся как к члену семьи. Тренировать «Милан»? Это мечта», - сказал Шевченко.
Ранее наставника уже связывали с работой в «Милане», однако Шевченко продлил контракт с УАФ до конца ЧМ-2022.
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Источник — Calciomercato
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1982—1985 Сампдория юноши
1985—1986 Понтедера
1986—1987 Сиена
1987—1988 Пистойезе
1988—1989 Каррарезе
1989—1991 Чезена
1991—1992 Луккезе
1992—1993 Аталанта
1993—1994 Наполи
1994—1999 Ювентус
1999—2000 Интернационале
2001—2004 Ювентус
2004—2006 Италия
2008—2010 Италия
-
А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
-
А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
-
А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
-
1982—1985 Сампдория юноши
1985—1986 Понтедера
1986—1987 Сиена
1987—1988 Пистойезе
1988—1989 Каррарезе
1989—1991 Чезена
1991—1992 Луккезе
1992—1993 Аталанта
1993—1994 Наполи
1994—1999 Ювентус
1999—2000 Интернационале
2001—2004 Ювентус
2004—2006 Италия
2008—2010 Италия
-
А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
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