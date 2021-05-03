Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренировать Милан? Это мечта»

Тренер сборной Украины в будущем хочет вернуться в Италию

  • 03.05.2021 13:25
  • 2210 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренировать Милан? Это мечта»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы работать с клубом, где провел сильнейшие годы своей карьеры.

«Милан» для меня не команда, а семья. И когда ты приезжаешь в расположение клуба, то к тебе относятся как к члену семьи. Тренировать «Милан»? Это мечта», - сказал Шевченко.

Ранее наставника уже связывали с работой в «Милане», однако Шевченко продлил контракт с УАФ до конца ЧМ-2022.

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Источник — Calciomercato

(12 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 14:15
    +1
    Henriklarsson11, 03.05.2021 13:50
    да прям, обидно стало за сборную? понятно что он хочет вернуться в клуб в котром стал звездой, особенно когда его про это спрашивает итальянское издание. Но и сборной его упрекнуть не в чем, думаю к ней у него отношение не хуже
    Тренерская карьера Марчелло Липпи
    -
    1982—1985 Сампдория юноши
    1985—1986 Понтедера
    1986—1987 Сиена
    1987—1988 Пистойезе
    1988—1989 Каррарезе
    1989—1991 Чезена
    1991—1992 Луккезе
    1992—1993 Аталанта
    1993—1994 Наполи
    1994—1999 Ювентус
    1999—2000 Интернационале
    2001—2004 Ювентус
    2004—2006 Италия
    2008—2010 Италия
    Ссылка
    Istm
      Istm, 03.05.2021 14:12
    -1
    Тобто досягти успіху з національною збірною не є мрією. Хороший у збірної тренер, патріотичний, мотивуючий
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.05.2021 14:07
    0
    Шкода, що ще рік тому не пішов. Він себе вичерпав в збірній, і це відчувається як у грі, так і в результатах. На євро швидше за все буде провал. Треба мати вміння вчасно піти
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 03.05.2021 13:55
    +1
    Та оно и видно.Главное Коноплянка вызвал.Можно ещё и Саленко с Леоненко хуже не будет
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 03.05.2021 13:50
    +1
    alefteev77, 03.05.2021 13:45
    Так ушел из Милана именно из-за семьи, жены и детей. Жена хотела в Лондон.
    -
    А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
    да прям, обидно стало за сборную? понятно что он хочет вернуться в клуб в котром стал звездой, особенно когда его про это спрашивает итальянское издание. Но и сборной его упрекнуть не в чем, думаю к ней у него отношение не хуже
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 13:45
    +2
    oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    Что же ты бросил свою семью?
    Так ушел из Милана именно из-за семьи, жены и детей. Жена хотела в Лондон.
    -
    А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 13:32
    +1
    oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    Что же ты бросил свою семью?
    Деньги в футболе превыше семьи.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    0
    Что же ты бросил свою семью?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 13:45
    +2
    oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    Что же ты бросил свою семью?
    Так ушел из Милана именно из-за семьи, жены и детей. Жена хотела в Лондон.
    -
    А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 14:15
    +1
    Henriklarsson11, 03.05.2021 13:50
    да прям, обидно стало за сборную? понятно что он хочет вернуться в клуб в котром стал звездой, особенно когда его про это спрашивает итальянское издание. Но и сборной его упрекнуть не в чем, думаю к ней у него отношение не хуже
    Тренерская карьера Марчелло Липпи
    -
    1982—1985 Сампдория юноши
    1985—1986 Понтедера
    1986—1987 Сиена
    1987—1988 Пистойезе
    1988—1989 Каррарезе
    1989—1991 Чезена
    1991—1992 Луккезе
    1992—1993 Аталанта
    1993—1994 Наполи
    1994—1999 Ювентус
    1999—2000 Интернационале
    2001—2004 Ювентус
    2004—2006 Италия
    2008—2010 Италия
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 03.05.2021 13:55
    +1
    Та оно и видно.Главное Коноплянка вызвал.Можно ещё и Саленко с Леоненко хуже не будет
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 03.05.2021 13:50
    +1
    alefteev77, 03.05.2021 13:45
    Так ушел из Милана именно из-за семьи, жены и детей. Жена хотела в Лондон.
    -
    А вот сборная Украина для Шевы видимо обучающая (стартовая) площадка для клубной тренерской карьеры.
    да прям, обидно стало за сборную? понятно что он хочет вернуться в клуб в котром стал звездой, особенно когда его про это спрашивает итальянское издание. Но и сборной его упрекнуть не в чем, думаю к ней у него отношение не хуже
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 13:32
    +1
    oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    Что же ты бросил свою семью?
    Деньги в футболе превыше семьи.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.05.2021 14:07
    0
    Шкода, що ще рік тому не пішов. Він себе вичерпав в збірній, і це відчувається як у грі, так і в результатах. На євро швидше за все буде провал. Треба мати вміння вчасно піти
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 03.05.2021 13:31
    0
    Что же ты бросил свою семью?
    Ссылка
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