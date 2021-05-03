Андрей ШЕВЧЕНКО: «Тренировать Милан? Это мечта»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы работать с клубом, где провел сильнейшие годы своей карьеры.

«Милан» для меня не команда, а семья. И когда ты приезжаешь в расположение клуба, то к тебе относятся как к члену семьи. Тренировать «Милан»? Это мечта», - сказал Шевченко.

Ранее наставника уже связывали с работой в «Милане», однако Шевченко продлил контракт с УАФ до конца ЧМ-2022.