«Главный вызов Луческу - ЛЧ». Эксперт рассказал о будущем тренера в Динамо

Игорь Цыганык уверен, что румынский тренер продолжит работу в Киеве

  • 03.05.2021 18:45
  • 1338 просмотров
  • 1 комментарий
«Главный вызов Луческу - ЛЧ». Эксперт рассказал о будущем тренера в Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Мирча Луческу никуда из «Динамо» не уйдет и продолжит работу с командой, которую снова вывел в группу Лиги чемпионов.

«Я могу гарантировать на 99,9%, что Мирча Луческу остается в «Динамо». У него контракт еще на один год. И сам Луческу понимает, что изменения в составе «Шахтера» приведут к определенным потрясениям у них, а «Динамо» может спокойно готовиться к сезону, к Лиге чемпионов».

«У Луческу есть амбиции доказать все в еврокубках. Хотя, конечно, предложения у него будут, но главный вызов для него - Лига чемпионов».

«Думаю, не только в этом году, но и в следующем году Луческу будет тренером «Динамо», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 03.05.2021 19:09
    +1
    ну вот и славненько
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 03.05.2021 19:09
    +1
    ну вот и славненько
    Ссылка
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