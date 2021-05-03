«Главный вызов Луческу - ЛЧ». Эксперт рассказал о будущем тренера в Динамо

Журналист Игорь Цыганык уверен, что Мирча Луческу никуда из «Динамо» не уйдет и продолжит работу с командой, которую снова вывел в группу Лиги чемпионов.

«Я могу гарантировать на 99,9%, что Мирча Луческу остается в «Динамо». У него контракт еще на один год. И сам Луческу понимает, что изменения в составе «Шахтера» приведут к определенным потрясениям у них, а «Динамо» может спокойно готовиться к сезону, к Лиге чемпионов».

«У Луческу есть амбиции доказать все в еврокубках. Хотя, конечно, предложения у него будут, но главный вызов для него - Лига чемпионов».

«Думаю, не только в этом году, но и в следующем году Луческу будет тренером «Динамо», - сказал Цыганык.