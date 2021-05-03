Когда амплуа голам не помеха. Топ-10 лучших бомбардиров-хавбеков в УПЛ

Блогер Sport.ua Александр Шершень - о лучших бомбардирах УПЛ, которые никогда не играли в нападении

  • 03.05.2021 11:26
  • 374 просмотра
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Когда амплуа голам не помеха. Топ-10 лучших бомбардиров-хавбеков в УПЛ
© ФК Шахтер. Марлос

Эти футболисты, несмотря на то, что играли не на острие атаки, умели потрясти сетку за спинами голкиперов в чемпионатах Украины. Выступая на позициях полузащитников, некоторые из них умудрялись забивать за сезон более 20 мячей и выигрывать гонку бомбардиров высшего дивизиона страны. Поэтому сегодня вспомним 10 лучших хавбеков в истории независимых чемпионатов по забитым мячам, результативности которых могут позавидовать многие нападающие.

10. Сергей Шищенко (363 матча – 54 гола)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1993-2010
Клубы: «Металлист» (Харьков, 2 гола), «Шахтер» (Донецк, 1), «Нива» (Тернополь, 3), «Кривбасс» (Кривой Рог, 2), «Металлург» (Запорожье, 2), «Металлург» (Донецк, 35), «Мариуполь» (5), «Черноморец» (Одесса, 4)

За свою 17-летнюю карьеру профессионального игрока успел поиграть в восьми высшелиговых клубах, но больше всего запомнился болельщикам футбола по выступлениям за донецкий «Металлург». Именно в составе дончан Сергей Шищенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне 2001/2002, забив 12 голов. Вместе с Жуниором Мораесом делит первое место среди лучших бомбардиров клуба в элитном дивизионе за всю историю существования - у обоих по 35 мячей. Интересный факт: Сергей является единственным футболистом, которому удавалось сделать хет-трик в двух матчах подряд в рамках выступлений в высшей лиге. В сборную Украины вызывался с 2001 по 2005 года и за это время провел за нее 14 матчей, в которых забил 1 гол. С донецким «Шахтером» дважды завоевывал Кубок Украины в 1995 и 1997 годах. Повесил бутсы «на гвоздь» полузащитник в 2010 году. Долгое время тренировал «Шахтер» U-19. В 2020 году возглавил перволиговое житомирское «Полесье», с которым работает до сих пор.

9. Виктор Цыганков (121 матч – 58 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 2016 – н.в.
Клуб: «Динамо» (Киев, 58)


ФК Динамо

Игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины проводит свой 5 сезон в элите. Если в первом в 20 матчах Виктор отметился тремя голами, то в следующих четырех (включая нынешний), меньше 10 мячей не забивал. Он является самым молодым автором хет-трика в истории «Динамо»: забил 3 гола в ворота львовских «Карпат» в возрасте 19 лет и 256 дней и самым молодым капитаном в чемпионатах Украины. В сезоне 2017/2018 годов в матче с «Ворсклой» Виктор вышел с капитанской повязкой в ​​возрасте 20 лет и 123 дней. В той игре он также забил гол. Всего на его счету пока 58 метких выстрелов в чемпионате Украины, как и у другого легендарного «динамовца» Олега Гусева. За сборную Украины Виктор Цыганков дебютировал в 2016-м году, и сейчас на его счету 25 игр и 5 мячей.

8. Олег Гусев (319 матчей – 59 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 2002-2018
Клубы: «Арсенал» (Киев, 1), «Динамо» (Киев, 58)


ФК Динамо

Легенда киевского «Динамо» и один из лучших игроков в истории независимых чемпионатов Украины. Олега Гусева в 2002 году пригласил в ряды киевского «Арсенала» тогдашний наставник Вячеслав Грозный и в 19-летнем возрасте Олег дебютировал в высшей футбольной лиге Украины. За год талантливый игрок перебрался в киевское «Динамо», где в дальнейшем провел 15 лет карьеры. Именно здесь он завоевал 5 золотых наград чемпионата и столько же раз выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок. Сейчас Олег Гусев является шестым бомбардиром киевлян в истории независимых чемпионатов - 58 голов. Также удачно сложились дела у легендарного игрока и в футболке национальной сборной Украины, за которую он провел 98 игр и забил 13 мячей. За достижение высоких спортивных результатов на чемпионате мира 2006 в Германии награжден орденом «За мужество» III степени. Завершил игровую карьеру Олег Анатольевич Гусев три года назад. Сейчас он работает ассистентом Мирчи Луческу в киевском «Динамо».

7. Геннадий Зубов (254 матча – 63 гола)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1994-2007
Клубы: «Шахтер» (Донецк, 57), «Мариуполь» (4), «Металлург» (Донецк, 0), «Сталь» (Алчевск, 0), «Заря» (Луганск, 2)

Один из самых низкорослых игроков в истории независимых чемпионатов (162 см), что не помешало Геннадию Зубову быть лучшим на футбольном поле. Всегда нацеленный на ворота, техничный и быстрый «малыш» в конце 1990-х - начале 2000-х наводил ужас на своих оппонентов по правому флангу. Мало того, что постоянно обыгрывал соперников, но и достаточно много забивал, несмотря на свои не слишком выдающиеся антропометрические данные. Полагаем, что Валерий Яремченко, который пригласил молодого таланта в ряды «горняков» из алчевской «Стали», вряд ли хоть раз пожалел о своем выборе. Забивной полузащитник долгое время был основным игроком команды и при Викторе Прокопенко, и при Невио Скале. Его вклад в первое чемпионство «Шахтера» в 2001/2002 годах оказался довольно существенным, ведь он был вторым бомбардиром команды после Андрея Воробья, забив 8 голов.

Впрочем, после прихода в клуб Мирчи Луческу, Геннадий не нашел общего языка с румынским «коучем» и вскоре покинул команду. За национальную сборную Украины игрок провел 29 игр и забил 3 мяча. Завершил карьеру довольно рано: в 30 лет. Сейчас работает в футбольной академии «Шахтера».

6. Марлос (216 матчей – 66 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 2012-н.в.
Клубы: «Металлист» (Харьков, 9), «Шахтер» (Донецк, 57)


ФК Шахтер

Ромеро Бонфим Марлос попал в наш чемпионат из знаменитого «Сан-Паулу» в 2012 году, подписав контракт с харьковским «Металлистом». Его хотели видеть в своем составе многие европейские клубы, но тогда еще бразилец остановил свой выбор именно на Украине. И, думаю, он нисколько в будущем не пожалел о своем выборе. Атакующий полузащитник сразу начал доказывать, что потраченные за его переход 10 миллионов долларов были отданы не зря, поскольку забивал голы и раздавал передачи как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Когда в «Металлисте» начались финансовые проблемы, покинул Харьков и в 2014-м присоединился к донецкому «Шахтеру», где также быстро стал «своим». В 2017 году Марлос принял украинское гражданство и стал выступать за национальную сборную Украины (22 игры - 1 мяч). За 9 лет пребывания в Украине с «горняками» стал четырехкратным чемпионом Украины и столько же раз выиграл Кубок, добавив к этому 2 Суперкубка. В этом сезоне результативность бразильского украинца упала: всего 2 точных удара в 17 играх. Впрочем, зная настойчивость этого креативного и трудолюбивого полузащитника, можно не сомневаться, что в дальнейшем голевой задел он только увеличит.

5. Алекс Тейшейра (146 матчей – 67 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 2010-2015
Клуб: «Шахтер» (Донецк, 67)


ФК Шахтер

Алекс Тейшейра является одним из лучших атакующих полузащитников, которые когда-либо играли в украинском чемпионате. Перейдя из бразильского «Васку да Гама» в ряды донецкого «Шахтера» в 2009 году за 6 миллионов евро, игрок не сразу нашел свое место в тактических схемах Мирчи Луческу. Лишь на четвертый год своего пребывания в Донецке Алекс выдал более-менее результативный сезон, забив 10 голов в 27 матчах. В дальнейшем в следующих трех отличился 45 раз в 64 играх чемпионата. За этот промежуток времени дважды выигрывал гонку снайперов высшего дивизиона Украины: в 2014/2015 и 2015/2016 годах. Сейчас Алекс Тейшейра является третьим бомбардиром дончан за всю историю выступлений в независимых чемпионатах (67 голов) после Андрея Воробья (80) и Луиса Адриано (77).

За 5 лет карьеры в «Шахтере» бразилец собрал солидный трофейный багаж: 5 золотых медалей чемпионата, 3 Кубка Украины и 5 Суперкубков. Покинул «горняков» Алекс Тейшейра в 2016-м году, перейдя за 50 миллионов евро в китайский «Цзянсу Сунин», вместе с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Китая. В настоящее время Алекс находится в поисках клуба, поскольку в феврале этого года «Цзянсу Сунин» был расформирован, а сам футболист получил статус свободного агента.

4. Сергей Назаренко (373 матча – 73 гола)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1999-2017
Клубы: «Днепр» (54), «Таврия» (Симферополь, 17), «Металлист» (Харьков, 1), «Черноморец» (Одесса, 1)

Один из «золотых мальчиков» Евгения Кучеревского завершил профессиональную карьеру относительно недавно: в 2017-м году. А за 18 лет в футболе мастер штрафных и дальних ударов успел позабивать мячей на любой вкус, хотя ни одного трофея за это время так и не завоевал (только две бронзовые медали с «Днепром»). Впрочем, Сергей может быть доволен своей карьерой, ведь в клубах, за которые выступал, был одной из ключевых фигур, как и в сборной Украины, за которую играл на протяжении 2003-2012 годов. А его победный гол в ворота сборной Англии в отборе к ЧМ-2010 еще долго будет стоять перед глазами у настоящих болельщиков футбола.

Всего «Назик» провел 56 матчей за национальную команду, в которых забил 12 мячей. Активные выступления полузащитник завершил в 2017 году, хотя продолжал играть за родной «Днепр», который потерял профессиональный статус, в любителях. На данный момент Сергей Назаренко работает одним из тренеров СК «Днепр-1» U-21.

3. Сергей Закарлюка (356 матчей – 75 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1993-2012
Клубы: ЦСКА/«Арсенал» (Киев, 48), «Днепр» (0), «Металлург» (Донецк, 13), «Шахтер» (Донецк, 0), «Ильичевец» (Мариуполь, 14), «Ворскла» (Полтава, 0)


ФК Ворскла

Воспитанник никопольского футбола, который стал легендой киевского ЦСКА/«Арсенала», где оказался лучшим бомбардиром команды на самом высоком уровне за всю историю - 48 голов. Сергей Закарлюка был настоящей звездой украинского футбола в 2000-х годах. Харизматичный, с хорошо поставленным ударом и прекрасным последним пасом, полузащитник неоднократно входил в список лучших футболистов чемпионата. Неудивительно, что забивного полузащитника вызывали в сборную: сначала это делал Леонид Буряк, а впоследствии и Олег Блохин. Возможно бы, он и поехал на ЧМ-2006 года и сверкал там, если бы не нарушение режима во время отборочных матчей на мировое первенство, которое перечеркнуло ему путь в сборную Украины.

Сергей Закарлюка продолжал выступать до 35-летнего возраста (ФК «Полтава»), планировал стать тренером. Однако страшная трагедия не позволила ему реализовать свои планы. 5 октября 2014 года вместе с другом и футболистом Русланом Левигой, который был за рулем, он попал в ДТП близ Полтавы и от полученных травм скончался на месте происшествия. У него остались жена и трое детей - Михаил, Влада и Злата. «Мой хет-трик», - говорил когда-то о своем потомстве один из самых талантливых украинских игроков 2000-х годов.

2. Валентин Полтавец (322 матча – 77 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1995-2007
Клубы: «Металлург» (Запорожье, 47), «Днепр» (10), «Арсенал» (Киев, 5), «Черноморец» (Одесса, 15)

Один из самых заметных игроков середины 1990-х - начала 2000-х годов в чемпионате Украины, легенда запорожского «Металлурга». Является лучшим бомбардиром «металлургов» в элитном дивизионе - 47 голов. Валентин Полтавец за 12 лет карьеры в высшей лиге успел поиграть за 4 команды, с которыми дважды получал бронзовые награды турнира: в 2001-м с «Днепром» и в 2006-м с «Черноморцем». За этот период провел в чемпионате 322 игры и забил 77 мячей. Невысокий (168 см) быстрый полузащитник, несмотря на яркую и результативную игру, так и не дождался вызова в сборную Украины. Впрочем, поиграл сезон за рубежом в швейцарском «Виле» (2003-2004 годы), который в то время возглавлял тренерский дуэт Беланов-Заваров. С этой скромной альпийской командой Валентин Полтавец завоевал единственный в своей карьере трофей - Кубок Швейцарии. Последним клубом полузащитника-бомбардира были второлиговые «Балканы» из Зари, где 41-летний игрок в 2016-м и повесил бутсы на гвоздь.

1. Сергей Мизин (342 матча – 90 голов)

Годы выступлений в высшем дивизионе: 1992-2008
Клубы: «Динамо» (Киев, 16), «Карпаты» (Львов, 25), «Днепр» (8), «Черноморец» (Одесса, 2), ЦСКА/«Арсенал» (Киев, 24), «Кривбасс» (Кривой Рог, 7), «Металлист» (Харьков, 8)


ФК Динамо. Сергей Мизин (справа) против Клебера

В масштабах украинского футбола Сергей Мизин - выдающаяся личность. Он входит в 10-ку лучших бомбардиров за всю историю национальных первенств, забив в них 90 голов. В чем здесь уникальность? Дело в том, что игрок-бомбардир всю свою карьеру провел совсем не на забивной позиции центрального полузащитника. Кроме этого, Сергею Мизину принадлежит уникальное достижение: он единственный игрок, который забивал голы на протяжении 16 сезонов подряд в элитном дивизионе.

Начинал свою карьеру Сергей Мизин в родном киевском «Динамо», с которым трижды получал золотые награды чемпионата и один раз поднимал над головой Кубок Украины. А после Киева началась длительная эпопея с частой сменой клубов и, кстати, в каждой из 8 команд, в которых он выступал, стабильно совмещал амплуа центрального полузащитника и игрока атаки. Своими лидерскими качествами и уверенной игрой на поле заслужил вызов в сборную Украины. Именно Сергей Мизин 9 октября 1999-го года на 90-й минуте матча Россия - Украина заработал штрафной, с которого Андрей Шевченко забил роковой для россиян гол, который не позволил тем поехать на Евро-2000. Всего за сборную Украины провел 7 игр. Завершил активные выступления Сергей Мизин в 2008 году в составе киевского «Арсенала» в возрасте 36-ти лет.

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Источник — Sport.ua

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