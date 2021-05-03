Камбэк Десны, геройства Буяльского и Караваева, победы Шахтера и Зари

Развязка все ближе: до конца сезона осталось сыграть лишь два тура. Тем не менее, многие турнирные вопросы еще только предстоит решать. В частности, кому из трех – «Десне», «Колосу» или «Ворскле» - достанутся две еврокубковые путевки. Пока что непонятно, кто вылетит в первую лигу, хотя «лучшие» шансы у «Миная». А вот «Шахтер» и «Заря», скорее всего, забронировали в турнирной таблице для себя вторую и третью ступеньки соответственно.

Камбэк тура

На 53 минуте «Десна» проигрывала дома «Колосу» 0:2. Затем один мяч отыграла усилиями Калитвинцева, но чуть позже потеряла из-за красной карточки капитана Огирю. Казалось, и третий поединок подряд подопечные Рябоконя проиграют. Но они сумели проявить настоящий характер. Не в последнюю очередь потому, что «Колос» играл на удержание счета. За шесть минут до конца основного времени матча в быстрой контратаке Картушов с помощью защитника гостей Кравченко переправил мяч в сетку ворот Кучерука. В итоге ничья 2:2, которая не удовлетворила обе команды. Но оставила обе команды и дальше в еврокубковых разборках.

Болельщики тура

Матч «Десна» - «Колос» прошел без зрителей на трибунах. На трибунах были лишь представители соперничающих команд. Да бывший форвард «сиверян» Филиппов. Но без поддержки «Десна» все равно не осталась – немногочисленная, но боевая группа болельщиков «сиверян» расположилась прямо на кирпичном заборе, сразу за трибунами стадиона. Причем туда черниговские фаны умудрились притащить даже барабан.

Извинение тура

После матча с «Десной» главный тренер «Колоса» Руслан Костышин публично извинился за свои резонансные нецензурные слова, сказанные после матча предыдущего тура против «Ворсклы». Извинения по сравнению со сказанным ранее – так себе. Но и на этом спасибо.

Футболки тура

ФК Шахтер Донецк

«Валерий, «Шахтер» с тобой», «Жуниор, «Шахтер» с тобой» - в футболках с такими надписями вышли на матч против «Днепра-1» футболисты «Шахтера». В такой способ команды Луиша Каштру поддержала своих травмированных товарищей, у которых схожие проблемы: разрыв крестообразных связок. В футболках с поддержкой травмированного Каргбо вышли и футболисты «Олимпика» на игру против «Ингульца».

Именинник тура

ФК Шахтер Донецк

«33» - такую цифру было выложено на трибунах НСК «Олимпийский» на игре команды Каштру с командой Йовичевича. Так «Шахтер» поздравил своего директора, а в недавнем прошлом капитана коллектива Дарио Срну с днем рождения: первого мая легенде «горняков» исполнилось 39 лет. И команда преподнесла Дарио не галстук, а победу.

Неудачники тура

«Шахтер» добыл победу над «Днепром-1» не в последнюю очередь из-за результативных ошибок полузащитника гостей Батагова. Арсений дважды «выводил» на свои ворота нападающего «горняков» Дентиньо, и в обоих случаях «днепряне» пропустили. Подобной оплошностью в игре «Ворсклы» и «Динамо» отметился защитник полтавчан Альюн, который уже к 15 минуте встречи «привез» два гола. И «днепрянин», и полтавчанин в итоге до финального свистка так и не доиграли.

Герой тура

За отсутствия в составе «Динамо» Сидорчука и Цыганкова, киевлян на матч против «Ворсклы» с капитанской повязкой вывел Буяльский. Наверное, новый статус вдохновил полузащитника. Именно Виталию было суждено стать героем матча. Уже к 15 минуте игры Буяльский дважды поразил ворота Ризныка. А когда под конец первого тайма динамовский капитан забил свой третий гол, стало очевидным, что гости выиграют. В итоге они не просто победили, а разгромили оппонента 5:1. Этот хет-трик стал для Буяльского первым в карьере.

Ассистент тура

В составе «Динамо» в игре против «Ворсклы», окромя Буяльского, оказался еще один герой. Если на счету Виталия три забитых мяча, то в активе Караваева – три результативные передаче. Александр дважды ассистировал Буяльскому и еще раз – Родригешу. Потрясающая форма Караваева, впрочем, как и Буяльского, перед Евро-2020 не может не радовать.

Семечки тура

Основные игроки «Ворсклы» - Пердута и Скляр – в игре своей команды против «Динамо» участия не принимали. По уважительной причине: первый травмирован и выбыл до конца сезона, второй дисквалифицирован. Поэтому за матчем одноклубники наблюдали с трибун. Чтобы время игры пролетело незаметно, товарищи активно лузгали семечки. Сложно сказать, насколько комфортно чувствовали себя Игорь и Александр в то время, когда их одноклубников киевляне разделывали «под орех», но пакет семечек они оприходовали.

«Однолюб» тура

Последний раз в чемпионате страны атакующий полузащитник «Зари» Кочергин забивал в ноябре. Тогда Владислав провел один из трех мячей в ворота «Миная». Очередного гола в исполнении Кочергина пришлось ждать долго. Второго мая Влада наконец-то прорвало: он снова забил, и опять – «Минаю». Только в этот раз – единственный и победный гол, который на расстояние вытянутой руки приблизил «Зарю» к бронзовым наградам.

Зрелище тура

ФК Мариуполь

Самый конкурентный и зрелищный поединок в туре состоялся в Мариуполе, где к команде Маркевича пожаловала команда Безсмертного. Приазовцы лишь второй раз в сезоне сыграли на родном стадионе: наконец-то футбольное поле на арене имени Бойко привели в порядок. Но родные стены «Мариуполю» не помогли. Хотя начали хозяева резво. На 31 минуте Топалов вывел свою команду вперед красивым ударом. Но радовались приазовцы недолго: спустя лишь две минуты Семенив сравнял счет ударом с близкого расстояния. А дальше начались качели. Соперники создали немало опасных моментов, но удалось забить лишь раз. Гостям. На предпоследней минуте основного времени после затяжной атаки капитан «Львова» Махмутович забил победный мяч, который уже де-юре продлил для львовян элитную прописку на следующий сезон.

Гол тура

Отличный мяч в ворота «Львова» провел полузащитник «Мариуполя» Топалов. Дмитрий получил мяч на подходе к штрафной площади, и, как на велосипеде, объехал сразу троих оппонентов и классным ударом со средней дистанции отправил не берущийся мяч в дальний угол ворот Ильющенкова.

Промах тура

За минуту до перерыва «Львов» получил отличный шанс забить второй гол в ворота «Мариуполя». Это Ренан, воспользовавшись ошибкой защитников, выбежал фактически один в один с голкипером. Бразилец на замахе переиграл Кудрика, и дальше нужно было лишь попасть в пустые ворота. Но не попал. Справедливости ради нужно признать, что Ренан находился под острым углом к воротам.

Сенсация тура

После победы «Олимпика» над «Зарей» показалось, что команда Калитвинцева наконец-то обрела свою игру и преодолела затяжной кризис. Но, похоже, только казалось. В Чернигове, на стадионе имени Гагарина, который на время стал домашним для «олимпийцев», они принимали соседа по турнирной таблице – дебютанта УПЛ «Ингулец». Ни наличие более серьезного опыта, да и мастерства, наверное, тоже, не уберегло подопечных Калитвинцева от разгрома. Игру сделал форвард номинальных гостей Ситчинава, на счету которого гол и ассист.

Сборная тура

Ильющенков – Кендзера, Махмутович, Кучеренко, Миколенко – Степаненко, Караваев, Калитвинцев, Буяльский – Дентиньо, Ситчинава.