Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мои друзья погибли. От алкоголя, наркотиков, оружия»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о друзьях детства, которых не осталось в живых из-за проблем с наркотиками, алкоголем и оружием.

«У меня в селе не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул «железный занавес», мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь», - признался Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина Яготинского района Киевской области. По данным с сайта Верховной Рады Украины, население Дворковщины составляет 390 человек.

Также Шевченко рассказал, что мечтает однажды стать главным тренером «Милана».