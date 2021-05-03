Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мои друзья погибли. От алкоголя, наркотиков, оружия»

Выжить и стать успешным Шеве помогли родители и футбол

  • 03.05.2021 17:34
  • 1292 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мои друзья погибли. От алкоголя, наркотиков, оружия»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о друзьях детства, которых не осталось в живых из-за проблем с наркотиками, алкоголем и оружием.

«У меня в селе не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул «железный занавес», мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь», - признался Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина Яготинского района Киевской области. По данным с сайта Верховной Рады Украины, население Дворковщины составляет 390 человек.

Также Шевченко рассказал, что мечтает однажды стать главным тренером «Милана».

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Источник — Večernje Novosti

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.05.2021 17:45
    0
    Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    Что удивительного? 90-е эта та цена, которую пришлось заплатить, чтобы вырваться из совка. Только мы пошли не той дорогой и вляпались в новое дерьмо под названием путинская россия. Сейчас платим цену уже за это.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.05.2021 17:37
    0
    Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    про дифирамбы уже писали дня три назад. ты опоздал
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    0
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.05.2021 17:45
    0
    Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    Что удивительного? 90-е эта та цена, которую пришлось заплатить, чтобы вырваться из совка. Только мы пошли не той дорогой и вляпались в новое дерьмо под названием путинская россия. Сейчас платим цену уже за это.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.05.2021 17:37
    0
    Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    про дифирамбы уже писали дня три назад. ты опоздал
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 03.05.2021 17:36
    0
    не все опубликовали. Там дифирамбы ссср еще от шевы)
    Ссылка
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