«Тайсону рады всегда». Металл готов к возвращению бразильца

Евгений Красников не против видеть бразильца в команде

  • 03.05.2021 14:27
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«Тайсону рады всегда». Металл готов к возвращению бразильца
© Internacional

Руководитель харьковского «Металла» Евгений Красников будет рад, если в будущем хавбек Тайсон вернется в Украину и присоединится к команде.

Не исключено, что на базе «Металла» будет возрожден «Металлист», где Тайсон начинал свою украинскую карьеру. Игрок ранее заявил, что готов вернуться.

«Моя задача - футбольный клуб «Металл». Хочу, чтобы в Харькове был яркий и зрелищный футбол. А вот этими всеми вопросами (возрождения «Металлиста») занимается Александр Ярославский».

«Тайсон в «Металле»? Тайсона готовы принять всегда. Это легенда «Металлиста», который в юном возрасте приехал в Харькове и отдал все «Металлисту».

«Конечно, если такое случится, то Тайсону рады всегда здесь», - сказал Красников.

Недавно Тайсон вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Интернасьоналом».

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Источник — ПроФутбол

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