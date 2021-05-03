«Тайсону рады всегда». Металл готов к возвращению бразильца

Руководитель харьковского «Металла» Евгений Красников будет рад, если в будущем хавбек Тайсон вернется в Украину и присоединится к команде.
Не исключено, что на базе «Металла» будет возрожден «Металлист», где Тайсон начинал свою украинскую карьеру. Игрок ранее заявил, что готов вернуться.
«Моя задача - футбольный клуб «Металл». Хочу, чтобы в Харькове был яркий и зрелищный футбол. А вот этими всеми вопросами (возрождения «Металлиста») занимается Александр Ярославский».
«Тайсон в «Металле»? Тайсона готовы принять всегда. Это легенда «Металлиста», который в юном возрасте приехал в Харькове и отдал все «Металлисту».
«Конечно, если такое случится, то Тайсону рады всегда здесь», - сказал Красников.
Недавно Тайсон вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Интернасьоналом».
Источник — ПроФутбол
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