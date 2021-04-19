Источник: Тайсон пообещал закончить карьеру в Металлисте

Бразильский полузащитник может вернуться в чемпионат Украины

  • 19.04.2021 18:48
  • 2897 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Тайсон пообещал закончить карьеру в Металлисте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык заявил, что 33-летний бразильский полузащитник Тайсон намерен закончить карьеру в харьковском «Металлисте».

«Тайсон позвонил мне и сказал, что я поспешил с выводами, что мы больше никогда его не увидим в украинском чемпионате.

Он знает, что Ярославский хочет возродить «Металлист». И он пообещал, что по завершении контракта с «Интернасьоналем» он вернется в «Металлист», чтобы закончить карьеру в «Металлисте» Ярославского-Красникова», — отметил Цыганык.

Ранее Тайсон разорвал контракт с донецким «Шахтером» по обоюдному согласию сторон. Футболист перешел в бразильский «Интернасьонал» в качестве свободного агента. Контракт Тайсона с «Интернасьоналем» рассчитан до лета 2023 года.

Тайсон перешел в харьковский «Металлист» из «Интернасьоналя» летом 2010 года за €6,3 миллиона. В январе 2013 года «Шахтер» выкупил контракт игрока за €15,24 миллиона.

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Источник — YouTube

(9 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 19.04.2021 19:13
    0
    Ой,гадеюсь так и будет, хоть паржом, в первой лиге с ним церемониться соперники не будут
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 19:09
    +3
    Тайсон хоче ще грошей від Ярославського
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 19.04.2021 19:07
    +1
    Тайсон позвонил Цыганыку..ну-ну.... весеннее обстроение что ли
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 19:00
    +2
    И Тайсон хочет и Жажа хочет и другие хотят пенсионеры.Через пару лет какой в этом смысел?Будет новая команда и набирать туда пенсионеров доиграть нет никакого резона.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.04.2021 19:00
    0
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 19.04.2021 18:59
    +2
    обіцяв повернутися і грати за тарілку борщу
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 18:57
    +4
    Анатолий Тимощук обещал закончить свою карьеру в Луцке.
    Ждём-с
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 18:53
    0
    Кому нужен будет этот старпер?
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 18:57
    +4
    Анатолий Тимощук обещал закончить свою карьеру в Луцке.
    Ждём-с
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 19:09
    +3
    Тайсон хоче ще грошей від Ярославського
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 19.04.2021 19:00
    +2
    И Тайсон хочет и Жажа хочет и другие хотят пенсионеры.Через пару лет какой в этом смысел?Будет новая команда и набирать туда пенсионеров доиграть нет никакого резона.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 19.04.2021 18:59
    +2
    обіцяв повернутися і грати за тарілку борщу
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 19.04.2021 19:07
    +1
    Тайсон позвонил Цыганыку..ну-ну.... весеннее обстроение что ли
    Ссылка
    VAD
      VAD, 19.04.2021 19:13
    0
    Ой,гадеюсь так и будет, хоть паржом, в первой лиге с ним церемониться соперники не будут
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.04.2021 19:00
    0
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 18:53
    0
    Кому нужен будет этот старпер?
    Ссылка
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