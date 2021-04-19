Источник: Тайсон пообещал закончить карьеру в Металлисте

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык заявил, что 33-летний бразильский полузащитник Тайсон намерен закончить карьеру в харьковском «Металлисте».

«Тайсон позвонил мне и сказал, что я поспешил с выводами, что мы больше никогда его не увидим в украинском чемпионате.

Он знает, что Ярославский хочет возродить «Металлист». И он пообещал, что по завершении контракта с «Интернасьоналем» он вернется в «Металлист», чтобы закончить карьеру в «Металлисте» Ярославского-Красникова», — отметил Цыганык.

Ранее Тайсон разорвал контракт с донецким «Шахтером» по обоюдному согласию сторон. Футболист перешел в бразильский «Интернасьонал» в качестве свободного агента. Контракт Тайсона с «Интернасьоналем» рассчитан до лета 2023 года.

Тайсон перешел в харьковский «Металлист» из «Интернасьоналя» летом 2010 года за €6,3 миллиона. В январе 2013 года «Шахтер» выкупил контракт игрока за €15,24 миллиона.