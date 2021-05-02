Коноплянка довызван в сборную, хет-трик Буяльского, победы Динамо и Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 мая.
1. Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку
Евгений еще восстанавливается после травмы, но уже попал в расширенный состав на Евро
2. Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу
Киевляне одержали уверенную победу в Полтаве
3. Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1
Судьбу матча решили два гола в первом тайме после ошибок Батагова1
4. Борьба только обострилась. Десна совершила камбэк в игре против Колоса
Подопечные Александра Рябоконя не опустили руки после двух пропущенных мячей
5. Изматывающий бой. Паркер победил Чисору и взял пояс WBO Inter-Continental
1 мая в Манчестере прошел большой вечер бокса от Matchroom Boxing
6. Боттас неожиданно взял поул Гран-при Португалии
Пилот Мерседеса опередил Хэмилтона и Ферстаппена
7. На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран
Двое являются действующими главными тренерами команд Серии А
8. Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии
Украинец добыл первый титул в сезоне
9. Эгис КЛИМАС: «Бой Фьюри – Джошуа отменен, Усик сразится с Энтони»
Менеджер украинца заинтриговал, но информация не подтверждена официально
10. Список Шевченко: все равно есть вопросы
Обозреватель Sport.ua – о кадровом выборе наставника сборной Украины перед Евро-2020
Источник — Sport.ua
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Пивка попить и футбольчик посмотреть-это легко...
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