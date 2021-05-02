Коноплянка довызван в сборную, хет-трик Буяльского, победы Динамо и Шахтера

Главные новости за 1 мая на Sport.ua

  • 02.05.2021 07:00
  • 591 просмотр
  • 1 комментарий
Коноплянка довызван в сборную, хет-трик Буяльского, победы Динамо и Шахтера
© УАФ. Евгений Коноплянка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 мая.

1. Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку
Евгений еще восстанавливается после травмы, но уже попал в расширенный состав на Евро

2. Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу
Киевляне одержали уверенную победу в Полтаве

3. Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1
Судьбу матча решили два гола в первом тайме после ошибок Батагова1

4. Борьба только обострилась. Десна совершила камбэк в игре против Колоса
Подопечные Александра Рябоконя не опустили руки после двух пропущенных мячей

5. Изматывающий бой. Паркер победил Чисору и взял пояс WBO Inter-Continental
1 мая в Манчестере прошел большой вечер бокса от Matchroom Boxing

6. Боттас неожиданно взял поул Гран-при Португалии
Пилот Мерседеса опередил Хэмилтона и Ферстаппена

7. На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран
Двое являются действующими главными тренерами команд Серии А

8. Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии
Украинец добыл первый титул в сезоне

9. Эгис КЛИМАС: «Бой Фьюри – Джошуа отменен, Усик сразится с Энтони»
Менеджер украинца заинтриговал, но информация не подтверждена официально

10. Список Шевченко: все равно есть вопросы
Обозреватель Sport.ua – о кадровом выборе наставника сборной Украины перед Евро-2020

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Biwis
    online
      Biwis, 02.05.2021 08:17
    0
    В качестве кого его довызывают!? Только не говорите, что в качестве футболиста!
    Пивка попить и футбольчик посмотреть-это легко...
    Ссылка
    Biwis
    online
      Biwis, 02.05.2021 08:17
    0
    В качестве кого его довызывают!? Только не говорите, что в качестве футболиста!
    Пивка попить и футбольчик посмотреть-это легко...
    Ссылка
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