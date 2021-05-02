Коноплянка довызван в сборную, хет-трик Буяльского, победы Динамо и Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 мая.

1. Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку

Евгений еще восстанавливается после травмы, но уже попал в расширенный состав на Евро

2. Феерия капитана. Хет-трик Буяльского помог Динамо разгромить Ворсклу

Киевляне одержали уверенную победу в Полтаве

3. Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1

Судьбу матча решили два гола в первом тайме после ошибок Батагова1

4. Борьба только обострилась. Десна совершила камбэк в игре против Колоса

Подопечные Александра Рябоконя не опустили руки после двух пропущенных мячей

5. Изматывающий бой. Паркер победил Чисору и взял пояс WBO Inter-Continental

1 мая в Манчестере прошел большой вечер бокса от Matchroom Boxing

6. Боттас неожиданно взял поул Гран-при Португалии

Пилот Мерседеса опередил Хэмилтона и Ферстаппена

7. На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран

Двое являются действующими главными тренерами команд Серии А

8. Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии

Украинец добыл первый титул в сезоне

9. Эгис КЛИМАС: «Бой Фьюри – Джошуа отменен, Усик сразится с Энтони»

Менеджер украинца заинтриговал, но информация не подтверждена официально

10. Список Шевченко: все равно есть вопросы

Обозреватель Sport.ua – о кадровом выборе наставника сборной Украины перед Евро-2020