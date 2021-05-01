Борьба только обострилась. Десна совершила камбэк в игре против Колоса

К разочарованию болельщиков «Десны», подопечные Александра Рябоконя проиграли в двух предыдущих турах аутсайдерам турнира «Минаю» и «Львову». Эти поражения отбросили команду на 6 место в турнирной таблице, а отставание от «Зари», занимающей третью позицию, составляет уже пять очков. А вот «Колос», наоборот, под конец сезона набрал приличный ход, имел семиматчевую беспроигрышную серию и расположился в квартете сильнейших, опережая ту же «Десну» на одно очко. Так что эта игра для обоих соперников была очень важна в плане борьбы за место в еврокубках на следующий сезон и, в случае успеха, оставляла еще шансы на завоевание бронзовых медалей.

Команды начали встречу достаточно активно и уже на первой минуте Безбородько прорвался в штрафную площадь гостей, сделав острую передачу вдоль линии ворот. Однако Гуцуляк к мячу не успел. Буквально тут же «Колос» заработал перспективный штрафной удар на чужой половине поля, но разыграть его как следует не сумел.

Казалось, что и далее игра будет проходить в том же ключе. Но постепенно атакующий порыв футболистов на какое-то время угас и мяч стал редко доходить до штрафной площади как одних, так и других. Обе команды действовали осторожно, боясь ошибиться.

Только в середине тайма на 23-й минуте возник первый по-настоящему голевой момент, когда Гуцуляк с близкого расстояния наносил удар в ближний угол, однако Кучерук прочитал ситуацию и парировал мяч. А затем на 30-й минуте «Колос» открыл счет. Вблизи ворот хозяев поля был назначен штрафной удар. Мастер исполнения стандартов Богданов умело навесил мяч в район линии вратарской площадки, где всех опередил Петров и головой нанес неотразимый удар в левый нижний угол.

Вскоре Богданову представился еще один шанс поразить цель со штрафного, но на этот раз опытный полузащитник гостей пробил выше перекладины. И уже перед самым перерывом Костышин-младший нанес сильный и коварный удар издали, однако мяч просвистел рядом со штангой.

Стартовый отрезок второго тайма лучше провели гости. Снова в центре внимания оказался Богданов, который на 48-й минуте со штрафного, назначенного у самой линии ворот на левом фланге, пробил сильно низом, но Конопля вовремя подставил ногу, отбив мяч на угловой. А на 52-й минуте футболисты из Ковалевки забили второй гол. Интересно, что голевая атака «Колоса» началась после того, как соперник неудачно разыграл штрафной на противоположной стороне поля. Последовала быстрая контратака, которую ударом с левой ноги в дальний угол завершил Чурко.

На 57-й минуте Богданов мог и вовсе довести счет до крупного, однако из-за пределов штрафной площади он пробил в правую от себя штангу. Ради справедливости надо отметить и Паста, который коснулся мяча и немного изменил направление. Но, не забиваешь ты, забивают тебе. Это неписанное правило сработало через две минуты. Теперь уже «Десна» получила право на перспективный штрафной удар вблизи ворот гостей. Калитвинцев пробил так как он умеет - сильно, точно и результативно в правый верхний угол ворот. Кучерук до мяча дотянулся, но отбить его не сумел.

Через минуту Калитвинцев просто обязан был делать дубль. Он встретился с мячом в штрафной площади соперников прямо по центру и бил с лету метров с двенадцати. Но в цель не попал. На 65-й минуте уже Смирный в «ближнем бою» проиграл мини-дуэль Пасту. А затем спустя еще одну минуту хозяева поля остались в меньшинстве: получив второе предупреждение был удален Огиря.

К чести игроков «Десны», даже играя в неполном составе, она продолжала идти вперед большими силами и даже на 71-й минуте забила гол. Но Безбородько оказался в офсайде и взятие ворот арбитр не зафиксировал. Далее игра пошла на встречных курсах. У «Колоса» активно вышел на замену Смирный, который в одном из эпизодов делал опасную передачу на Чурко, однако Сухоцкий прервал ее и выбил мяч на угловой.

И все-таки черниговской команде удалось уйти от поражения. На 84-й минуте во время быстрой контратаки «Десны» в борьбе за мяч с Картушовым на углу вратарской неудачно срезал мяч в свои ворота Кравченко.

Был еще эпизод на 86-й минуте, когда после подачи углового, показалось, что мяч попал в руку Тамму, но арбитр с помощью VAR нарушения не увидел. И уже в компенсированное время два игрока «Колоса» выбежали вдвоем против одного защитника, но Лысенко не сумел ни точно пробить, ни выполнить передачу на своего партнера Смирного.

В итоге ничья 2:2, где ближе к победе был «Колос», но «Десна» продолжала бороться и добыла важно очко.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Десна» – «Колос» - 2:2



Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (авт.) – Петров, 30, Чурко, 52

Конопля, 45+1, Огиря, 47 – Богданов, 27, Петров, 47, Черноморец, 59, Чурко, 64, Кучерук, 82



Огиря, 66 (второе предупреждение)

«Десна»: Паст – Сухоцкий (Мостовой, 74), Ермаков, Тамм, Имереков (Гитченко, 46), Конопля – Гуцуляк (Дегтярев, 80), Домбровский (Картушов, 46), Огиря, Калитвинцев – Безбородько.

«Колос»: Кучерук – Черноморец, Петров, Новак, Кравченко – Милько (Ориховский, 79), Богданов (Задоя, 70) – Чурко (Ильин, 79), Костышин (Смирный, 63), Антюх – Лысенко.

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).



Удары (в створ): 8 (5) – 7 (4)

Угловые: 7 – 6

Оффсайды: 3 – 1.

ДЕСНА-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C