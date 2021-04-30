Утроенная ответственность сформировалась перед «Десной» накануне заключительного домашнего матча сезона. Во-первых, нужно реабилитироваться за два кряду неудачных выезда в западную Украину к аутсайдерам. Во-вторых, в соперниках – прямой конкурент за итоговую четвертую строку. Ну и в-третьих, победа на родной арене всегда обязательна, хотя и очень жаль, что из-за ситуации с карантином на стадион не будут допущены болельщики.

Очень мощно проводит «Колос» весеннюю часть сезона. Рекордная для клуба серия из семи матчей без поражений сделала команду фаворитом в борьбе за четвертое место, тем более в прошлом туре показательно был разгромлен главный оппонент. «В нашем футболе очень многое решают стандарты. Все команды умеют обороняться, все могут играть от защиты, но стандарты решают. Мы забили первый гол со стандарта и стало легче играть», – прокомментировал 3:0 против «Ворсклы» Руслан Костышин.

С совсем другим настроением возвращалась из Львова «Десна». Судьба этого противостояния была решена в концовке первого тайма, когда Ренан технично завершил трехходовку. «Была позиционная игра, «Львов» хорошо оборонялся, у них было пространство, а у нас его не было. В таких ситуациях нужно намного быстрее играть в пас, и уже не первую игру опытные футболисты сами себе «привозят». Кроме того, где-то нам не везет, может быть и такое», – объяснил неудачу Александр Рябоконь.

Со «Львовом» черниговская команда играла без одного из своих лидеров: по-прежнему в «лазарете» лучший бомбардир «Десны» Андрей Тотовицкий. Не забываем, что также травму залечивает и второй по результативности исполнитель коллектива Филипп Будковский. 16 голов на двоих забили футболисты, а это, между прочим, почти половина командных голов – не позавидуешь «Десне» в решающей фазе сезона.

А вот «Колосу» на прошлой неделе обилие дисквалификаций («вне игры» оказались сразу три полевых исполнителя) ничуть не помешало. Более того, даже подхватившего коронавирус Евгения Волынца здорово заменил давненько не появлявшийся в основном составе Владислав Кучерук, отыграв на «ноль». Тренерский штаб команды нашел выход из непростой кадровой ситуации, и теперь, когда «обойма» исполнителей заметно расширится, предстоит решать другую задачу – кого же отправить на скамейку запасных.

Предстоящий матч станет для соперников юбилейным – десятым, и у «Десны» в общей статистике взаимоотношений наблюдается минимальный перевес. В прошлом году команды встречались трижды, и после двух поражений «Колос» добился ничьей (1:1) в домашнем противостоянии. Тогда Владимир Лысенко и Филипп Будковский еще в первом тайме обменялись точными ударами с пенальти. Лучший бомбардир ковалевцев в субботу вернется в строй, а вот сыграет ли Будковский – вопрос.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Огиря, Гитченко, Имереков, Чепурненко, Картушов, Гуцуляк, Конопля, Калитвинцев, Сухоцкий, Дегтярёв.

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Гавриш, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Костышин, Чурко, Лысенко.

1 мая, суббота