24-й тур
Десна
2 : 2
Колос К
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Колос – 2:2. Мощный камбэк черниговцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура УПЛ

  • 01.05.2021 16:53
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Десна – Колос – 2:2. Мощный камбэк черниговцев. Видео голов и обзор матча
© ФК Десна Чернигов

В субботу, 1-го мая, состоялся поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» и ковалевский «Колос» сыграли вничью.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Десна» – «Колос» - 2:2

Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (авт.) – Петров, 30, Чурко, 52

Обзор матча

Гол Петрова

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Чурко

Гол Калитвинцева

Удаление Огири

Автогол Кравченко

Лучшие моменты второго тайма

События матча
84' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Кравченко (Колос К).
67' Владислав Огиря (Десна) получает красную карточку.
59' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Десна).
54' ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
30' ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Петров (Колос К).
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Источник — Sport.ua

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