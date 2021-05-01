В субботу, 1-го мая, состоялся поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» и ковалевский «Колос» сыграли вничью.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Десна» – «Колос» - 2:2
Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (авт.) – Петров, 30, Чурко, 52
Обзор матча
Гол Петрова
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Чурко
Гол Калитвинцева
Удаление Огири
Автогол Кравченко
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|84'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Никита Кравченко (Колос К).
|67'
|Владислав Огиря (Десна) получает красную карточку.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Десна).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Петров (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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