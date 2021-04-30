В субботу, 1-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00.

Чемпионская гонка в Украине завершилась досрочно, однако это совершенно не означает, что смотреть в нашем футболе до конца сезона больше нечего. Наоборот! На всех позициях, кроме первой строчки, еще есть некая неопределенность, с которой командам предстоит побороться в ближайшее время. В частности, черниговская «Десна» и ковалевский «Колос» еще не решили между собой, кто же более достоин представлять нашу страну в еврокубках в следующем сезоне. У команды Костышина, которая выступает лучше подопечных Рябоконя в последнее время, есть возможность расставить акценты в этой дуэли, а для «северян», очевидно, это главный из последних шансов обогнать конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Колос».