24-й тур
Десна
0 : 0
Колос К
01.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Десна – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.04.2021 20:19
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Десна – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос Ковалевка

В субботу, 1-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00.

Чемпионская гонка в Украине завершилась досрочно, однако это совершенно не означает, что смотреть в нашем футболе до конца сезона больше нечего. Наоборот! На всех позициях, кроме первой строчки, еще есть некая неопределенность, с которой командам предстоит побороться в ближайшее время. В частности, черниговская «Десна» и ковалевский «Колос» еще не решили между собой, кто же более достоин представлять нашу страну в еврокубках в следующем сезоне. У команды Костышина, которая выступает лучше подопечных Рябоконя в последнее время, есть возможность расставить акценты в этой дуэли, а для «северян», очевидно, это главный из последних шансов обогнать конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Колос».

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Источник — Sport.ua

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