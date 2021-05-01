Александр РЯБОКОНЬ: «Работаем, чтобы Десна была в еврокубках»

Наставник прокомментировал камбэк своей команды в матче УПЛ

  • 01.05.2021 18:31
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Александр РЯБОКОНЬ: «Работаем, чтобы Десна была в еврокубках»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал матч против «Колоса», в котором его команда уступала 0:2, но сумела сыграть вничью.

«Во втором тайме сплошные эмоции - голы, карточки. Больше сердцем играли, а не головой. Борьба продолжается за еврокубки, 2 тура еще, шансы есть. Все понимают, какая ситуация в таблице. Пропустив два гола, мы не остановились. Всегда приятно работать с такими ребятами, которые крепкие духом».

«Хорошо, что Калитвинцев забил, мы давно не забивали с прямого штрафного. Выйти в еврокубки? Для этого и работаем, чтобы выйти в Европу. Все этого хотят - руководство, футболисты. Будем делать все возможное, чтобы выйти в Европу», - сказал Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

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