Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1

Команды подошли к матчу в разном настроении и в разной форме. «Шахтер» проиграл два предыдущих поединка, причем проиграл «всухую». А Мораес, забивший 4 из последних 5 мячей «горняков», серьезно травмировался. Его функции на острие атаки донецкой команды был призван выполнять Дентиньо, который в чемпионате Украины последний раз отметился голом еще в октябре. «Днепр» же, напротив, набрал приличный ход. Хотя команда уже ни за что не борется, в календарном 2021 потерпела только одно поражение – от киевского «Динамо». И, в отличие от «Шахтера», раззабивавшийся форвард, Марио Чуже, в строю (на его счету было 6 мячей в последних шести встречах).

Игра началась на равных. «Шахтер» чуть больше владел мячом, но и днепряне старались отвечать атакой на атаку. Однако в середине тайма допустили непростительную ошибку. После очередного выпада «горняков», казалось, команда отбилась. Батагов подхватил мяч у своей штрафной и отдал неточный пас – мяч перехватил Алан Патрик и отдал пас вперед. А Дентиньо, который не «выключился», в касание пробил под ближнюю штангу – 1:0! Безголевая серия «горняков» завершилась на отметке 216 минут игрового времени.

О том, что «Днепр-1» не собирается сдаваться, говорит тот факт, что буквально в следующей атаке Довбык мог сравнять счет, но не сумел переиграть Трубина, пробивая из выгодной позиции. Затем Тэйлор упал в штрафной «Шахтера» и просил арбитра посмотреть повтор. Очевидно, видеоассистент подсказал Шурману, что пенальти ставить не нужно: Хочолава сперва выбил мяч, а затем уже наступил на ногу бразильцу. Тот не на шутку рассердился и едва не заработал красную карточку: пошел в подкат сзади против убегавшего Додо в середине поля. Рефери ограничился предупреждением, заодно за разговоры наградив «горчичником» и Ди Франко…

Команды продолжали обмениваться атаками, но при этом гости чаще ошибались. И снова, увы, голевую оплошность допустил Батагов. Он отдал пас на вратаря, но не заметил, что в штрафной оставался Дентиньо. Он мог и сам обыграть вратаря, но отдал пас на набегавшего Тете, и тот в касание поразил пустые ворота – 2:0. До перерыва счет не изменился.

Второй тайм начался с атак «Шахтера», хотя прицельных ударов было очень мало. А примерно на 60 минуте очередной неточный пас Батагова привел к опасному выпаду «горняков», и Игорь Йовичевич решил заменить хавбека. Очень неудачный день для 19-летнего воспитанника «Металлиста». Впрочем, будем надеяться, что у него еще всё впереди, а подобные неудачи только закалят его характер.

Подопечные Луиша Каштру (для которого поединок стал юбилейным, 80 у руля команды во всех турнирах) не форсировали события. Они владели мячом и старались разыграть его до верного. И хотя точных ударов не было, у «Днепра-1» не было даже возможностей для атак! Днепрянам удалось пробить по воротам Трубина впервые только на 80 минуте, но Довбык из выгодной позиции не попал в створ. Казалось, игра так и завершится «сухой» победой «Шахтера». Но на последней компенсированной гости сумели забить гол. После прострела Тэйлора мяч во вратарской принял вышедший на замену Хобленко и пробил мимо лежащего на газоне голкипера.

2:1, и рекордная беспроигрышная выездная серия «Днепра-1» прервалась на отметке в 5 матчей. «Шахтер» почти обеспечил себе второе место: команда набрала 48 очков и опережает «Зарю» на 7 баллов. 6 мая «горняки» сыграют на выезде против «Миная». «Днепр-1» с 29 очками остался на восьмом месте. 5 мая днепряне принимают «Зарю».



Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Шахтер» - ««Днепр-1» - 2:1.

Дентиньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4.

Тейлор, 30, Ди Франко, 30, Когут, 45, Ярмолюк, 90+1 - Додо, 55.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 87), Алан Патрик (Судаков, 84), Тете, Соломон (Фернандо, 78), Дентиньо (Вьюнник, 87).

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас (Адамюк, 84), Сваток, Дубинчак, Батагов (Билл, 61), Ди Франко, Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже, Довбик (Хобленко, 84).

Арбитр: Д. Шурман (Киевская обл.)

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА