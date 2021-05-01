24-й тур
Шахтер Донецк
2 : 1
Днепр-1
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1

Судьбу матча решили два гола в первом тайме после ошибок Батагова

  • 01.05.2021 18:52
  • 2537 просмотров
  • 20 комментариев
Серебро все ближе. Шахтер уверенно справился с Днепром-1
© ФК Шахтер

Команды подошли к матчу в разном настроении и в разной форме. «Шахтер» проиграл два предыдущих поединка, причем проиграл «всухую». А Мораес, забивший 4 из последних 5 мячей «горняков», серьезно травмировался. Его функции на острие атаки донецкой команды был призван выполнять Дентиньо, который в чемпионате Украины последний раз отметился голом еще в октябре. «Днепр» же, напротив, набрал приличный ход. Хотя команда уже ни за что не борется, в календарном 2021 потерпела только одно поражение – от киевского «Динамо». И, в отличие от «Шахтера», раззабивавшийся форвард, Марио Чуже, в строю (на его счету было 6 мячей в последних шести встречах).

Игра началась на равных. «Шахтер» чуть больше владел мячом, но и днепряне старались отвечать атакой на атаку. Однако в середине тайма допустили непростительную ошибку. После очередного выпада «горняков», казалось, команда отбилась. Батагов подхватил мяч у своей штрафной и отдал неточный пас – мяч перехватил Алан Патрик и отдал пас вперед. А Дентиньо, который не «выключился», в касание пробил под ближнюю штангу – 1:0! Безголевая серия «горняков» завершилась на отметке 216 минут игрового времени.

О том, что «Днепр-1» не собирается сдаваться, говорит тот факт, что буквально в следующей атаке Довбык мог сравнять счет, но не сумел переиграть Трубина, пробивая из выгодной позиции. Затем Тэйлор упал в штрафной «Шахтера» и просил арбитра посмотреть повтор. Очевидно, видеоассистент подсказал Шурману, что пенальти ставить не нужно: Хочолава сперва выбил мяч, а затем уже наступил на ногу бразильцу. Тот не на шутку рассердился и едва не заработал красную карточку: пошел в подкат сзади против убегавшего Додо в середине поля. Рефери ограничился предупреждением, заодно за разговоры наградив «горчичником» и Ди Франко…

Команды продолжали обмениваться атаками, но при этом гости чаще ошибались. И снова, увы, голевую оплошность допустил Батагов. Он отдал пас на вратаря, но не заметил, что в штрафной оставался Дентиньо. Он мог и сам обыграть вратаря, но отдал пас на набегавшего Тете, и тот в касание поразил пустые ворота – 2:0. До перерыва счет не изменился.

Второй тайм начался с атак «Шахтера», хотя прицельных ударов было очень мало. А примерно на 60 минуте очередной неточный пас Батагова привел к опасному выпаду «горняков», и Игорь Йовичевич решил заменить хавбека. Очень неудачный день для 19-летнего воспитанника «Металлиста». Впрочем, будем надеяться, что у него еще всё впереди, а подобные неудачи только закалят его характер.

Подопечные Луиша Каштру (для которого поединок стал юбилейным, 80 у руля команды во всех турнирах) не форсировали события. Они владели мячом и старались разыграть его до верного. И хотя точных ударов не было, у «Днепра-1» не было даже возможностей для атак! Днепрянам удалось пробить по воротам Трубина впервые только на 80 минуте, но Довбык из выгодной позиции не попал в створ. Казалось, игра так и завершится «сухой» победой «Шахтера». Но на последней компенсированной гости сумели забить гол. После прострела Тэйлора мяч во вратарской принял вышедший на замену Хобленко и пробил мимо лежащего на газоне голкипера. 

2:1, и рекордная беспроигрышная выездная серия «Днепра-1» прервалась на отметке в 5 матчей. «Шахтер» почти обеспечил себе второе место: команда набрала 48 очков и опережает «Зарю» на 7 баллов. 6 мая «горняки» сыграют на выезде против «Миная». «Днепр-1» с 29 очками остался на восьмом месте. 5 мая днепряне принимают «Зарю».
 

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Шахтер» - ««Днепр-1» - 2:1.

 Дентиньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4.

Тейлор, 30, Ди Франко, 30, Когут, 45, Ярмолюк, 90+1 - Додо, 55.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 87), Алан Патрик (Судаков, 84), Тете, Соломон (Фернандо, 78), Дентиньо (Вьюнник, 87).

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас (Адамюк, 84), Сваток, Дубинчак, Батагов (Билл, 61), Ди Франко, Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже, Довбик (Хобленко, 84).

Арбитр: Д. Шурман (Киевская обл.)

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 01.05.2021 20:07
    0
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Закарпатфан, зачем тебе столько ников , ты что бот ?
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 01.05.2021 19:32
    +3
    avk2307, 01.05.2021 19:24
    У Днепра было два выхода Довбика один на один. Что у Шахтера было кроме голов?
    Тете два рази затупив в потенційно гольових моментах + в кінці гри не забив, Майкон на початку міг забивати. Та справа не в моментах Шахтаря, а у відсутності гри в дніпрян. Моменти Довбика, які Ви назвали - таке, дуже окремі світлі плями на фоні тотальної сірості. Мабуть, найгірша гра Дніпра-1 навесні.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 01.05.2021 19:27
    -1
    avk2307, 01.05.2021 19:15
    На центральной трибуне все были без масок. )
    Призеры считай определены. Точнее, лохметовско-павелкинская банда УСТАНОВИЛА, кто займёт 2 и 3 места
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 19:24
    +1
    Jaime_Lannister, 01.05.2021 19:18
    Гру подивіться, тоді коментуйте. Там без шансів для Дніпра-1 гра була.
    У Днепра было два выхода Довбика один на один. Что у Шахтера было кроме голов?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.05.2021 19:22
    +1
    Ближе, но ещё не факт
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 19:21
    +2
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    А подякувати за -13, за 0:10 від Борусії?
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 01.05.2021 19:18
    -2
    Sergiy Tonkovyd, 01.05.2021 19:13
    2:1 це вже впевненно? підняли настрій
    Гру подивіться, тоді коментуйте. Там без шансів для Дніпра-1 гра була.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 01.05.2021 19:15
    -3
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 19:15
    -2
    Alexander Киев, 01.05.2021 19:13
    После 2-0 было уже не интересно, да и Шахтер никуда не летел. 3 очка, все дела.. победе рад конечно, но того пацаненка с Днепра жаль от души.. 2 косяка и 2 гола, это фиаско. До конца тайма он бегал с головой опущенной.. здорово что зрители есть на стадионе, но разве тяжело соблюдать дистанцию?! Маску носить?! Каждый второй был с маской на шее
    На центральной трибуне все были без масок. )
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.05.2021 19:13
    +2
    В этом чемпионате кроты заняли второе место только благодаря продажным свистунам
    Ссылка
    Sergiy Tonkovyd
    online
      Sergiy Tonkovyd, 01.05.2021 19:13
    +4
    2:1 це вже впевненно? підняли настрій
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 01.05.2021 19:13
    -4
    После 2-0 было уже не интересно, да и Шахтер никуда не летел. 3 очка, все дела.. победе рад конечно, но того пацаненка с Днепра жаль от души.. 2 косяка и 2 гола, это фиаско. До конца тайма он бегал с головой опущенной.. здорово что зрители есть на стадионе, но разве тяжело соблюдать дистанцию?! Маску носить?! Каждый второй был с маской на шее
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 01.05.2021 19:07
    +7
    Какой там впевнено. Шахтер ничего не создал, еще и пропустил
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.05.2021 19:06
    -3
    Багатов поднял кеш сегодня не хилый
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 01.05.2021 19:01
    +1
    ноль комбинаций, два гола ошибка дефа Днепра, по ходу рыжий ублюдок, чтобы не палиться решил просто одному дефу Днепра бабки завести
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 01.05.2021 18:57
    +4
    Арбитр пенальти не назначил!!!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:56
    +5
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Вот и он я ж говорил - и это закарпатлох других обвиняет в том что у них куча аккаунтов, а сам сидит со своего десятка аккаунтов пуляет всем минусы - как обиженный ребенок
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:55
    +7
    Сейчас прибежит закарпатфан и будет петь оды как будто ЛЧ выиграли
    Ссылка
    Zelandia
      Zelandia, 01.05.2021 18:55
    -12
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 01.05.2021 18:54
    +9
    Главное заголовок по методичке
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 01.05.2021 18:54
    +9
    Главное заголовок по методичке
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 01.05.2021 19:07
    +7
    Какой там впевнено. Шахтер ничего не создал, еще и пропустил
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:55
    +7
    Сейчас прибежит закарпатфан и будет петь оды как будто ЛЧ выиграли
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 01.05.2021 18:56
    +5
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Вот и он я ж говорил - и это закарпатлох других обвиняет в том что у них куча аккаунтов, а сам сидит со своего десятка аккаунтов пуляет всем минусы - как обиженный ребенок
    Ссылка
    Sergiy Tonkovyd
    online
      Sergiy Tonkovyd, 01.05.2021 19:13
    +4
    2:1 це вже впевненно? підняли настрій
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 01.05.2021 18:57
    +4
    Арбитр пенальти не назначил!!!
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 01.05.2021 19:32
    +3
    avk2307, 01.05.2021 19:24
    У Днепра было два выхода Довбика один на один. Что у Шахтера было кроме голов?
    Тете два рази затупив в потенційно гольових моментах + в кінці гри не забив, Майкон на початку міг забивати. Та справа не в моментах Шахтаря, а у відсутності гри в дніпрян. Моменти Довбика, які Ви назвали - таке, дуже окремі світлі плями на фоні тотальної сірості. Мабуть, найгірша гра Дніпра-1 навесні.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 19:21
    +2
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    А подякувати за -13, за 0:10 від Борусії?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.05.2021 19:13
    +2
    В этом чемпионате кроты заняли второе место только благодаря продажным свистунам
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 19:24
    +1
    Jaime_Lannister, 01.05.2021 19:18
    Гру подивіться, тоді коментуйте. Там без шансів для Дніпра-1 гра була.
    У Днепра было два выхода Довбика один на один. Что у Шахтера было кроме голов?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.05.2021 19:22
    +1
    Ближе, но ещё не факт
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 01.05.2021 19:01
    +1
    ноль комбинаций, два гола ошибка дефа Днепра, по ходу рыжий ублюдок, чтобы не палиться решил просто одному дефу Днепра бабки завести
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 01.05.2021 20:07
    0
    Zelandia, 01.05.2021 18:55
    Молодцы Шахтёр что сохранили лигочемпионовское место. Ждём летних реформ в Шахте, прихода Дзерби, Джуричича, Бога и других ребят. А Каштру спасибо за полуфинал ЛЕ, за +23, за 8 очков в группе смерти ЛЧ, но у Шахтёра амбиции гораздо больше поэтому мы с тобой прощаемся, успехов тебе в другом клубе.
    Закарпатфан, зачем тебе столько ников , ты что бот ?
    Ссылка
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