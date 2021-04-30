В субботу, 1 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 24-го тура украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Днепром-1».

Дончане занимают второе место в турнирной таблице, однако они еще не гарантировали себе комплект серебряных наград, ведь отрыв от «Зари», которая идет третьей, составляет 4 балла. Конечно, календарь заключительных поединков легче у «горняков», и они вряд ли отдадут свое место луганчанам, но мы уже привыкли к «сюрпризам» от команды Каштру в течение нынешнего сезона, поэтому «никогда не говори никогда».

«Днепр-1» разместился на восьмом месте таблицы чемпионата и имеет одинаковое количество очков (по 29) с «Александрией», которая идет седьмой. Делом чести будет для подопечных Йовичевича финишировать выше «горожан».

В прошлом туре «горняки» проиграли именно «Александрии» со счетом 0:2. Это поражение стало четвертым в текущем чемпионате для «Шахтера». Последний раз дончане имели такое же количество поражений еще в сезоне 2014/15. Такие результаты команды не могут радовать ни руководство клуба, ни болельщиков, ни самих игроков с тренерами. Причин такой нестабильной игры «Шахтера» много, но самая главная – это смена поколений в команде.

Руководство клуба как могло откладывало это событие, продлевая контракты с ветеранами, но такие решения только усугубили проблему. И пока молодежь еще не готова полноценно заменить «старых» звезд, поскольку за один сезон этого сделать невозможно.

Большие кадровые проблемы будет испытывать тренерский штаб Луиша Каштру и в отчетном поединке: из-за травм не смогут сыграть Бондарь, Исмаили, Коноплянка и Мораес. Хорошей новостью накануне игры стало возвращение в общую группу хавбека Алана Патрика, который сможет помочь команде в игре с днепрянами. Также тренеры команды могут рассчитывать на Майкона, который он не играл с «Александрией» из-за дисквалификации.

Днепряне очень уверенно проводят весеннюю часть чемпионата. В 23-м туре команда встречалась с аутсайдером первенства «Минаем» и не оставила шансов сопернику, переиграв его со счетом 3:0. Из-за условий арендных соглашений не смогут сыграть с «Шахтером» Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок.

Поединок первого круга завершился минимальной победой «горняков» (1:0). В истории соперничества команд тотальное преимущество имеет «Шахтер», на его счету три победы в чемпионате и одна в полуфинале Кубка Украины с разницей мячей 9:1.

Фаворитом поединка в Киеве на бумаге является донецкий «Шахтер», но у «Днепра-1» есть все шансы и предпосылки к тому, чтобы улучшить свою статистику соперничества с «горняками». Команды смогут рассчитывать на помощь «двенадцатого игрока», ведь матч пройдет в присутствии болельщиков.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин – Додо, Хочолава, Кривцов, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Батагов, Ди Франко, Булеца, Когут, Чуже, Довбик.

1 мая, суббота