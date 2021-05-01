У субботу, 1 мая, состоиялся поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли донецкий «Шахтер» и «Днепр-1».
Украинская Премьер-лига. 24 тур.
«Шахтер» - «Днепр-1» - 2:1
Гол: Дентиньо (24), Тете (42) - Хобленко (90+4)
Обзор матча
Гол Дентиньо
Гол Тете
Лучшие моменты первого тайма
Гол Хобленко
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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