24-й тур
Шахтер Донецк
2 : 1
Днепр-1
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1 – 2:1. Серебро почти в кармане. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты поединка 24-го тура УПЛ

  • 01.05.2021 19:10
  • 4124 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер – Днепр-1 – 2:1. Серебро почти в кармане. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

У субботу, 1 мая, состоиялся поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли донецкий «Шахтер» и «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 2:1
Гол: Дентиньо (24), Тете (42) - Хобленко (90+4)

Обзор матча

Гол Дентиньо

Гол Тете

Лучшие моменты первого тайма

Гол Хобленко

Лучшие моменты второго тайма

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
41' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
24' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 18:41
    -1
    Skillz, 01.05.2021 18:35
    И в этой ситуации самое смешное не то, что не был назначен пенальти, скажут "ну ошибся судья или не увидел, делов то". Нет, смешное то, что повтор раза 3 показали все прекрасно видно, но обоссаный вацко с пеной у рта кричит "так он же в мяч сыграл".
    Вацко сегодня разочаровал больше всего. Не ожидал от него . молодой Круторогов ...
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:35
    -2
    И в этой ситуации самое смешное не то, что не был назначен пенальти, скажут "ну ошибся судья или не увидел, делов то". Нет, смешное то, что повтор раза 3 показали все прекрасно видно, но обоссаный вацко с пеной у рта кричит "так он же в мяч сыграл".
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 18:27
    -1
    По сути правильно сказал.Но тут важно как КДК расскажет
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 01.05.2021 18:22
    -1
    что и требовалось доказать, смотрим кадр за кадром с 3:09 до 3:11, игрок Днепра закрывает мяч ногой, хочолава даже и близко не играет в мяч и при этом наступает на ногу Картонный вице чемпион во всей красе
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