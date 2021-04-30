У субботу, 1 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Днепр-1» из Днепра. Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

На поле встретятся команды, которые находятся в разной игровой и психологической форме. «Шахтер» переживает очень непростой период - чемпионство уже официально утраченное, постоянно ходят слухи о смене тренерского штаба, основной форвард Мораес серьезно травмировался. Несколько улучшила настроение донецкой команде «Заря», проиграв «Олимпику» и не сумев приблизиться к «Шахтеру» на расстояние одного пункта, поэтому, учитывая календарь и отрыв от третьего места у четыре очка, будет странным, если команда Луиша Каштру не удержит лигочемпионскую позицию. «Днепр-1» же, наоборот, находится в прекрасной форме и стабильно весной штампует победы. Если бы не провальные результаты первой части чемпионата, Игорь Йовичевич сейчас бы точно боролся за более высокое место в турнирной таблице. Но для днепрян эта игра будет только игрой престижа, поскольку замахнуться на что-то более серьезное «Днепр-1» уже не сможет. Но, несмотря на это, должно быть очень интересно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Днепр-1».