Шахтер может выдохнуть. Заря уступила Олимпику в Чернигове

Совсем недавно в минувшее воскресенье команды играли друг с другом в Запорожье в 23-м туре чемпионата Украины. Тогда, напомним, «Заря» добилась победы со счетом 2:1. И вот спустя всего лишь три дня соперники снова встретились, теперь уже в Чернигове в перенесенном еще с прошлого года поединке 10-го тура.
Интересно, что по сравнению с предыдущей игрой Виктор Скрипник внес довольно значительные коррективы, оставив в стартовом составе только Василя, Абу Ханну и Кочергина. А вот его визави Юрий Калитвинцев, наоборот, не стал делать большие перестановки в основе, выпустив на поле только двух новых футболистов Векляка и Таллеса.
Первый по-настоящему острый момент в матче создала «Заря». На 7-й минуте опасно пробил в ближний угол Кочергин, но Кичак был внимателен, парировав мяч на угловой. А затем игровое преимущество перешло к «Олимпику» и уже у ворот луганской команды стало «горячо».
Сперва на 11-й минуте издали проверил реакцию вратаря оппонентов Пасич, однако Василь оказался на месте. Буквально через минуту после подачи углового Векляк пробил головой и снова голкипер «Зари» сыграл надежно, отбив мяч с линии ворот. А на 16-й минуте Тейшера коварным обводящим ударом целился в угол ворот, однако и здесь Василь выручил своих партнеров.
Затем на 23-й минуте после быстрой контратаки номинальные гости все же забили гол. Вначале удар Кочергина парировал Кичак, затем добивал Лунев, но снова вратарь «Олимпика» мяч отбил. И только с третьей попытки Громов поразил цель. Однако игроки «Зари» рано порадовались успеху. После просмотра VAR, Николай Балакин посчитал, что Лунев, который упал, перелетев через Кичака, оказался в офсайде и взятие ворот отменил.
Еще раз главный арбитр матча воспользовался видеоповтором на 32-й минуте, когда в борьбе за мяч сошлись Василь и Каргбо. Судья определил, что правила нарушил вратарь «Зари», причем это нарушение сразу потянуло на красную карточку. Пришлось Скрипнику выпустить запасного вратаря Шевченко вместо Лунева, а травмированного Каргбо заменил Чогадзе.
Надо отдать должное игрокам «Зари», которые даже в меньшинстве пошли вперед и заработали пару перспективных штрафных ударов. Вот только разыграть их как следует гостям не удалось. В тоже время «Олимпик» в конце тайма усилил давление на ворота соперников, но кроме удара Тейшейры, с которым справился Шевченко, больше ничего опасного не было.
Кстати, учитывая все остановки в первом тайме, Николай Балакин добавил к основному времени аж 5 минут. Однако и в этот период соперники отличиться не смогли.
Вторую половину матча активнее начала «Заря», в составе которой особенно выделялся Шахаб. Он очень старался доставить неприятности своей бывшей команде, дважды заработав угловые и один раз пробив головой выше ворот. «Олимпик» отбился и на 53-й минуте сумел организовать голевую контратаку. Лебеденко стремительно промчался по левому флангу и выкатил мяч под удар Бабенко, который уже из пределов штрафной площади точно пробил в цель.
Воодушевленные успехом, хозяева поля вскоре создали еще несколько опасных моментов. С ударами Тейшейры (дважды) и Чогадзе уверенно справился Шевченко, а Таллес с близкого расстояния просто не попал в ворота. И уж совсем на 68-й минуте просто обязан был забивать Нкенг. Он выбежал один на один с вратарем «Зари», но и в этой ситуации Шевченко спас свою команду от гола.
Зато на 71-й минуте отличился Тейшейра. Он подхватил мяч на левом фланге, вбежал с ним в штрафную площадь соперников, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. На этот раз голкипер гостей уже ничем не смог помочь партнерам. Кстати, и далее «Олимпик» продолжал активно играть в атаке. Уже после того, как счет стал 2:0, могли забивать Таллес и Нкенг, но больше в этой игре хозяевам поля отличиться не удалось.
А «Заря» забила уже в компенсированное арбитром время. Вышедший на замену Сайядманеш воспользовался точной передачей Юрченко и перебросил мяч через Кичака.
В итоге «Олимпик» взял реванш у «Зари» с тем же счетом 2:1 и покинула «зону вылета». Что касается «Зари», то теперь ей снова надо будет переключится на борьбу за бронзовые медали, за которые еще придется изрядно попотеть.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Олимпик» – «Заря» - 2:1
Бабенко, 53, Тейшейра, 71 – Сайядманеш, 90+2
Каргбо, 17, Таллес, 44, Бабенко, 45+3, Векляк, 47, Кичак, 90 – Хомченовский, 45+2, Руфати, 89
Василь, 32 (грубое нарушение правил)
«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Векляк, Драме, Пасич – Политыло, Бабенко – Тейшейра, Нкенг, Таллес – Каргбо (Чогадзе, 36).
«Заря»: Василь – Цыганикс, Абу Ханна, Иванисеня, Руфати – Цвек (Назарина, 56) – Кочергин (Юрченко, 81), Хомченовский (Кабаев, 56) – Лунев (Шевченко, 35) – Шахаб (Сайядманеш, 81), Громов.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).
Удары (в створ): 18 (9) – 14 (5)
Угловые: 7 – 8
Оффсайды: 3 – 1.
ОЛИМПИК-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
Источник — Sport.ua
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Достаточно было всего лишь держать себя в тонусе и не забивать болт за месяц до конца сезона.
Надеюсь ДД разберётся
Надеюсь ДД разберётся
По удалению за чистую игру в мяч против соперника в оффсайде я думаю вам и не стоит начинать спор. Хотя я бы послушал какие варианты обоснования красной от человека который не был прямым выгодополучателем от этой красной (как Балакин например).
Надеюсь ДД разберётся
Да там как бы вопрос каким бы раком боком они в группу бы зашли, прошли, дошли
Когда у Шахтёра в УПЛ отменят гол из-за оффсайда игрока валяющегося за вратарём и не принимающего участие в эпизоде в момент голевого удара. Когда у Шахтёра в том же матче удалят игрока за игру в мяч в момент когда соперник в оффсайде. Вот только тогда и не ранее пишите тут об уровне Зари и великих наших грандов.
Да там как бы вопрос каким бы раком боком они в группу бы зашли, прошли, дошли
У вас проигрыши Львову 3:2.
Заря их бьёт 5:0.
Александрии пооигрываете с ворсклой играете вничью, Рухом.
Просто Шахтер богаче.
Заря по силе в этом чемпионате обязана была брать серебро.
Состав гораздо сильнее шахтера именно по игре а не именам.
Лавка сильнее.
Просто клуб не богатый и все.
В цьому сезоні вже ви, фани ДК, гаряче бажаєте Зорі другого місця в УПЛ. Швидше всього, це їй не вдасться зробити. Самі винні, наприклад, програли тій же Ворсклі без питань і шансів.
Так що все паритетно і справедливо по великому рахунку.
Вернули за счет Зари Олимпику очки, которые подарили Шахтеру в матче с отмененным голом.
Бурбасовцы поносившие Олимпик и Гельзина почем зря уже переметнулись на сторону Олимпика
Второй год подряд то же самое. Да подавитесь вы своей ЛЧ! Давайте первые два места вообще забронируем за грандами. Только не мешайте остальным нормальным командам в честной борьбе определять своего Чемпиона (бронзового)!
P.S. А главное лица те же - Балакин что Динамо тянул год назад, что Шахту сейчас. Ему пофиг кто "просит", он не местный форумчанин у которых либо ДК, либо Шахтёр))) Арановский - я вообще молчу.
Понятно что в квалификации лч тяжело было бы но для Упл лидеры зари бы остались.
Теперь не понятно.
Хотя если твоя команда за голову не возьмётся то думаю можно быть спокойным на долгие годы
А пока у нас, то пусть Шахаба научит как завершать и как видеть партнёров вокруг.
«По игре»... по игре твоё динамо в прошлом сезоне 6-7 должно было быть
Я говорю за Упл.
В этом сезоне признай Заря сильнее Шахтера.
По удалению за чистую игру в мяч против соперника в оффсайде я думаю вам и не стоит начинать спор. Хотя я бы послушал какие варианты обоснования красной от человека который не был прямым выгодополучателем от этой красной (как Балакин например).
В цьому сезоні вже ви, фани ДК, гаряче бажаєте Зорі другого місця в УПЛ. Швидше всього, це їй не вдасться зробити. Самі винні, наприклад, програли тій же Ворсклі без питань і шансів.
Так що все паритетно і справедливо по великому рахунку.
Не все Динамовские болельщики так считают
Я о том, что много хейтеров Шахтера мечтали видеть зарю второй ... но никто не смог ответить нахрена
А я лучше посмотрел бы чемп уровня 30-50 места в Европе, но честный и конкурентный.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Заголовок - реально-дійсний стан душі зграї-оточення Ахмет-баши
Надеюсь ДД разберётся
У вас проигрыши Львову 3:2.
Заря их бьёт 5:0.
Александрии пооигрываете с ворсклой играете вничью, Рухом.
Просто Шахтер богаче.
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