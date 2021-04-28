Шахтер может выдохнуть. Заря уступила Олимпику в Чернигове

Совсем недавно в минувшее воскресенье команды играли друг с другом в Запорожье в 23-м туре чемпионата Украины. Тогда, напомним, «Заря» добилась победы со счетом 2:1. И вот спустя всего лишь три дня соперники снова встретились, теперь уже в Чернигове в перенесенном еще с прошлого года поединке 10-го тура.

Интересно, что по сравнению с предыдущей игрой Виктор Скрипник внес довольно значительные коррективы, оставив в стартовом составе только Василя, Абу Ханну и Кочергина. А вот его визави Юрий Калитвинцев, наоборот, не стал делать большие перестановки в основе, выпустив на поле только двух новых футболистов Векляка и Таллеса.

Первый по-настоящему острый момент в матче создала «Заря». На 7-й минуте опасно пробил в ближний угол Кочергин, но Кичак был внимателен, парировав мяч на угловой. А затем игровое преимущество перешло к «Олимпику» и уже у ворот луганской команды стало «горячо».

Сперва на 11-й минуте издали проверил реакцию вратаря оппонентов Пасич, однако Василь оказался на месте. Буквально через минуту после подачи углового Векляк пробил головой и снова голкипер «Зари» сыграл надежно, отбив мяч с линии ворот. А на 16-й минуте Тейшера коварным обводящим ударом целился в угол ворот, однако и здесь Василь выручил своих партнеров.

Затем на 23-й минуте после быстрой контратаки номинальные гости все же забили гол. Вначале удар Кочергина парировал Кичак, затем добивал Лунев, но снова вратарь «Олимпика» мяч отбил. И только с третьей попытки Громов поразил цель. Однако игроки «Зари» рано порадовались успеху. После просмотра VAR, Николай Балакин посчитал, что Лунев, который упал, перелетев через Кичака, оказался в офсайде и взятие ворот отменил.

Еще раз главный арбитр матча воспользовался видеоповтором на 32-й минуте, когда в борьбе за мяч сошлись Василь и Каргбо. Судья определил, что правила нарушил вратарь «Зари», причем это нарушение сразу потянуло на красную карточку. Пришлось Скрипнику выпустить запасного вратаря Шевченко вместо Лунева, а травмированного Каргбо заменил Чогадзе.

Надо отдать должное игрокам «Зари», которые даже в меньшинстве пошли вперед и заработали пару перспективных штрафных ударов. Вот только разыграть их как следует гостям не удалось. В тоже время «Олимпик» в конце тайма усилил давление на ворота соперников, но кроме удара Тейшейры, с которым справился Шевченко, больше ничего опасного не было.

Кстати, учитывая все остановки в первом тайме, Николай Балакин добавил к основному времени аж 5 минут. Однако и в этот период соперники отличиться не смогли.

Вторую половину матча активнее начала «Заря», в составе которой особенно выделялся Шахаб. Он очень старался доставить неприятности своей бывшей команде, дважды заработав угловые и один раз пробив головой выше ворот. «Олимпик» отбился и на 53-й минуте сумел организовать голевую контратаку. Лебеденко стремительно промчался по левому флангу и выкатил мяч под удар Бабенко, который уже из пределов штрафной площади точно пробил в цель.

Воодушевленные успехом, хозяева поля вскоре создали еще несколько опасных моментов. С ударами Тейшейры (дважды) и Чогадзе уверенно справился Шевченко, а Таллес с близкого расстояния просто не попал в ворота. И уж совсем на 68-й минуте просто обязан был забивать Нкенг. Он выбежал один на один с вратарем «Зари», но и в этой ситуации Шевченко спас свою команду от гола.

Зато на 71-й минуте отличился Тейшейра. Он подхватил мяч на левом фланге, вбежал с ним в штрафную площадь соперников, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. На этот раз голкипер гостей уже ничем не смог помочь партнерам. Кстати, и далее «Олимпик» продолжал активно играть в атаке. Уже после того, как счет стал 2:0, могли забивать Таллес и Нкенг, но больше в этой игре хозяевам поля отличиться не удалось.

А «Заря» забила уже в компенсированное арбитром время. Вышедший на замену Сайядманеш воспользовался точной передачей Юрченко и перебросил мяч через Кичака.

В итоге «Олимпик» взял реванш у «Зари» с тем же счетом 2:1 и покинула «зону вылета». Что касается «Зари», то теперь ей снова надо будет переключится на борьбу за бронзовые медали, за которые еще придется изрядно попотеть.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Олимпик» – «Заря» - 2:1



Бабенко, 53, Тейшейра, 71 – Сайядманеш, 90+2



Каргбо, 17, Таллес, 44, Бабенко, 45+3, Векляк, 47, Кичак, 90 – Хомченовский, 45+2, Руфати, 89



Василь, 32 (грубое нарушение правил)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Векляк, Драме, Пасич – Политыло, Бабенко – Тейшейра, Нкенг, Таллес – Каргбо (Чогадзе, 36).

«Заря»: Василь – Цыганикс, Абу Ханна, Иванисеня, Руфати – Цвек (Назарина, 56) – Кочергин (Юрченко, 81), Хомченовский (Кабаев, 56) – Лунев (Шевченко, 35) – Шахаб (Сайядманеш, 81), Громов.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).



Удары (в створ): 18 (9) – 14 (5)

Угловые: 7 – 8

Оффсайды: 3 – 1.

ОЛИМПИК-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C