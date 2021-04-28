10-й тур
Олимпик Д
2 : 1
Заря
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер может выдохнуть. Заря уступила Олимпику в Чернигове

Юрий Калитвинцев добыл первую победу во главе донецкой команды

  • 28.04.2021 18:57
  • 4290 просмотров
  • 91 комментарий
Шахтер может выдохнуть. Заря уступила Олимпику в Чернигове
© ФК Олимпик

Совсем недавно в минувшее воскресенье команды играли друг с другом в Запорожье в 23-м туре чемпионата Украины. Тогда, напомним, «Заря» добилась победы со счетом 2:1. И вот спустя всего лишь три дня соперники снова встретились, теперь уже в Чернигове в перенесенном еще с прошлого года поединке 10-го тура. 

Интересно, что по сравнению с предыдущей игрой Виктор Скрипник внес довольно значительные коррективы, оставив в стартовом составе только Василя, Абу Ханну и Кочергина. А вот его визави Юрий Калитвинцев, наоборот, не стал делать большие перестановки в основе, выпустив на поле только двух новых футболистов Векляка и Таллеса. 

Первый по-настоящему острый момент в матче создала «Заря». На 7-й минуте опасно пробил в ближний угол Кочергин, но Кичак был внимателен, парировав мяч на угловой. А затем игровое преимущество перешло к «Олимпику» и уже у ворот луганской команды стало «горячо». 

Сперва на 11-й минуте издали проверил реакцию вратаря оппонентов Пасич, однако Василь оказался на месте. Буквально через минуту после подачи углового Векляк пробил головой и снова голкипер «Зари» сыграл надежно, отбив мяч с линии ворот. А на 16-й минуте Тейшера коварным обводящим ударом целился в угол ворот, однако и здесь Василь выручил своих партнеров. 

Затем на 23-й минуте после быстрой контратаки номинальные гости все же забили гол. Вначале удар Кочергина парировал Кичак, затем добивал Лунев, но снова вратарь «Олимпика» мяч отбил. И только с третьей попытки Громов поразил цель. Однако игроки «Зари» рано порадовались успеху. После просмотра VAR, Николай Балакин посчитал, что Лунев, который упал, перелетев через Кичака, оказался в офсайде и взятие ворот отменил.

Еще раз главный арбитр матча воспользовался видеоповтором на 32-й минуте, когда в борьбе за мяч сошлись Василь и Каргбо. Судья определил, что правила нарушил вратарь «Зари», причем это нарушение сразу потянуло на красную карточку. Пришлось Скрипнику выпустить запасного вратаря Шевченко вместо Лунева, а травмированного Каргбо заменил Чогадзе. 

Надо отдать должное игрокам «Зари», которые даже в меньшинстве пошли вперед и заработали пару перспективных штрафных ударов. Вот только разыграть их как следует гостям не удалось. В тоже время «Олимпик» в конце тайма усилил давление на ворота соперников, но кроме удара Тейшейры, с которым справился Шевченко, больше ничего опасного не было. 

Кстати, учитывая все остановки в первом тайме, Николай Балакин добавил к основному времени аж 5 минут. Однако и в этот период соперники отличиться не смогли.  

Вторую половину матча активнее начала «Заря», в составе которой особенно выделялся Шахаб. Он очень старался доставить неприятности своей бывшей команде, дважды заработав угловые и один раз пробив головой выше ворот. «Олимпик» отбился и на 53-й минуте сумел организовать голевую контратаку. Лебеденко стремительно промчался по левому флангу и выкатил мяч под удар Бабенко, который уже из пределов штрафной площади точно пробил в цель. 

Воодушевленные успехом, хозяева поля вскоре создали еще несколько опасных моментов. С ударами Тейшейры (дважды) и Чогадзе уверенно справился Шевченко, а Таллес с близкого расстояния просто не попал в ворота. И уж совсем на 68-й минуте просто обязан был забивать Нкенг. Он выбежал один на один с вратарем «Зари», но и в этой ситуации Шевченко спас свою команду от гола. 

Зато на 71-й минуте отличился Тейшейра. Он подхватил мяч на левом фланге, вбежал с ним в штрафную площадь соперников, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. На этот раз голкипер гостей уже ничем не смог помочь партнерам. Кстати, и далее «Олимпик» продолжал активно играть в атаке. Уже после того, как счет стал 2:0, могли забивать Таллес и Нкенг, но больше в этой игре хозяевам поля отличиться не удалось. 

А «Заря» забила уже в компенсированное арбитром время. Вышедший на замену Сайядманеш воспользовался точной передачей Юрченко и перебросил мяч через Кичака. 

В итоге «Олимпик» взял реванш у «Зари» с тем же счетом 2:1 и покинула «зону вылета». Что касается «Зари», то теперь ей снова надо будет переключится на борьбу за бронзовые медали, за которые еще придется изрядно попотеть.                

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Олимпик» – «Заря» - 2:1

Бабенко, 53, Тейшейра, 71 – Сайядманеш, 90+2

Каргбо, 17, Таллес, 44, Бабенко, 45+3, Векляк, 47, Кичак, 90 – Хомченовский, 45+2, Руфати, 89

Василь, 32 (грубое нарушение правил)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Векляк, Драме, Пасич – Политыло, Бабенко – Тейшейра, Нкенг, Таллес – Каргбо (Чогадзе, 36).

«Заря»: Василь – Цыганикс, Абу Ханна, Иванисеня, Руфати – Цвек (Назарина, 56) – Кочергин (Юрченко, 81), Хомченовский (Кабаев, 56) – Лунев (Шевченко, 35) – Шахаб (Сайядманеш, 81), Громов.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Удары (в створ): 18 (9) – 14 (5)
Угловые: 7 – 8
Оффсайды: 3 – 1.

ОЛИМПИК-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.04.2021 20:20
    -1
    заря реально смотрит ей лч некчему если гранды укр обсираются а ле в самый раз там можно побороться
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.04.2021 20:07
    0
    Заря могла спокойно в этом сезоне взять серебро.
    Достаточно было всего лишь держать себя в тонусе и не забивать болт за месяц до конца сезона.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 20:02
    0
    ENJOY, 28.04.2021 19:57
    Ну да, за одно межсезонье все не поменяешь, но начинать надо.. такого убого Шахтера я не помню лет за 10 что слежу более менее
    С др стороны если команда летит уже в чукре, то в лч тож особо делать просто не чего
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 28.04.2021 19:57
    -1
    dd dent, 28.04.2021 19:53
    Задачи по идеи будут ставить амбициозные, а вот игроков пол состава надо обновить. Хотя было бы занятно увидеть такое масштабное обновление, правда как обычно не получится с долгой адаптацией молодняка, а готовых нормальных брать оч дорого
    Ну да, за одно межсезонье все не поменяешь, но начинать надо.. такого убого Шахтера я не помню лет за 10 что слежу более менее
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:53
    0
    ENJOY, 28.04.2021 19:50
    прозвучало как один человек
    Надеюсь ДД разберётся
    Задачи по идеи будут ставить амбициозные, а вот игроков пол состава надо обновить. Хотя было бы занятно увидеть такое масштабное обновление, правда как обычно не получится с долгой адаптацией молодняка, а готовых нормальных брать оч дорого
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.04.2021 19:52
    0
    solart1964, 28.04.2021 19:39
    А вообще, после слива второго места в прошлом сезоне, поделом Заре. Это мое субъективное мнение..
    Одни сливы ... В этом году - шахта слила динамовцам ...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:51
    +1
    ENJOY, 28.04.2021 19:50
    прозвучало как один человек
    Надеюсь ДД разберётся
    Качество +\- одно, мб это с этим связано
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 28.04.2021 19:51
    +2
    solart1964, 28.04.2021 19:37
    Когда нападающий Зари упал на вратаря Олимпика, он не нарушил правил, но, не желая того, стал активным участником эпизода со взятием ворот. Так что нравится Вам это или нет, но гол отменен абсолютно правильно. Таких эпизодов после появления ВАР лично я уже видел множество. По красной спорить не буду ибо трудно что-то доказать тем, кто не хочет ничего слушать.
    Пересмотрите повтор: игрок Зари В МОМЕНТ голевого удара (а именно тогда фиксируется оффсайд) не мешал вратарю ни каким образом, не находился перед ним и не касался его. Прошу у вас ссылку хотя бы на один аналогичный момент из вашего "множества". Только не давайте вариантов где игрок перед вратарём, слева от не него или справа. Мне нужный идентичный момент с игроком за спиной вратаря, который вратаря не касается.
    По удалению за чистую игру в мяч против соперника в оффсайде я думаю вам и не стоит начинать спор. Хотя я бы послушал какие варианты обоснования красной от человека который не был прямым выгодополучателем от этой красной (как Балакин например).
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 28.04.2021 19:50
    -1
    dd dent, 28.04.2021 19:48
    Вообще интересно как проф глаз тренера, если таковой, будет скоро у вас поглядит и оценит что это за защита в виде витао-Хочолова-БОднарь?
    прозвучало как один человек
    Надеюсь ДД разберётся
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:48
    0
    ENJOY, 28.04.2021 19:41
    Кстати да... миссия не выполнима.. тут и Шахтер может туда не попасть
    Вообще интересно как проф глаз тренера, если таковой, будет скоро у вас поглядит и оценит что это за защита в виде витао-Хочолова-БОднарь?
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 28.04.2021 19:47
    0
    я что бы было, если б подсудили Заре?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:46
    0
    ENJOY, 28.04.2021 19:41
    Кстати да... миссия не выполнима.. тут и Шахтер может туда не попасть
    Вполне учитывая как колбасит в упл даже и то что новый тренер и перестройка будут как раз и что там выйдет никому неизвестно, мб конечно повезёт
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.04.2021 19:41
    -3
    Муж💙Семирамида, 28.04.2021 19:35
    В этом сезоне серебра не видать Заре не заслужила,был шанс в том сезоне,ну слила Динамe нашему и серебро и место в ЛЧ
    Заря молодец в том сезоне,спасибо Геллеру,что слил Динамо второе место.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 28.04.2021 19:41
    -1
    dd dent, 28.04.2021 19:37

    Да там как бы вопрос каким бы раком боком они в группу бы зашли, прошли, дошли
    Кстати да... миссия не выполнима.. тут и Шахтер может туда не попасть
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 28.04.2021 19:39
    -10
    А вообще, после слива второго места в прошлом сезоне, поделом Заре. Это мое субъективное мнение..
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 28.04.2021 19:37
    -3
    Sunrise, 28.04.2021 19:28
    Какую игру вы хотите оценить? Заря забивает - отменяют. Вратарь играет в мяч головой - его удаляют.
    Когда у Шахтёра в УПЛ отменят гол из-за оффсайда игрока валяющегося за вратарём и не принимающего участие в эпизоде в момент голевого удара. Когда у Шахтёра в том же матче удалят игрока за игру в мяч в момент когда соперник в оффсайде. Вот только тогда и не ранее пишите тут об уровне Зари и великих наших грандов.
    Когда нападающий Зари упал на вратаря Олимпика, он не нарушил правил, но, не желая того, стал активным участником эпизода со взятием ворот. Так что нравится Вам это или нет, но гол отменен абсолютно правильно. Таких эпизодов после появления ВАР лично я уже видел множество. По красной спорить не буду ибо трудно что-то доказать тем, кто не хочет ничего слушать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:37
    0
    ENJOY, 28.04.2021 19:09
    Короче наше моделирование ситуации о том сколько заря отгребла бы в ЛЧ ушло Жекефанни- коту под хвост

    Да там как бы вопрос каким бы раком боком они в группу бы зашли, прошли, дошли
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 28.04.2021 19:37
    -2
    ZAKARPATFAN, 28.04.2021 19:35
    И что? Минай обыграл Десну 3:1, а Динамо 2:1. Так что теперь Минай сильнее Динамо по твоей логике. Или Минай обыграл Олександрию, а Шахтёр не смог, так что Минай сильнее Шахтера
    Ну там логика такая))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 28.04.2021 19:36
    -7
    Trasher311987, 28.04.2021 19:32
    Ого прям Чемпионам)))
    Просто у зари «короткие штанишки»... посмотришь , они ещё и в группе ЛЕ обос..ся
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.04.2021 19:35
    -2
    Trasher311987, 28.04.2021 19:28
    Та блин ну как это?
    У вас проигрыши Львову 3:2.
    Заря их бьёт 5:0.
    Александрии пооигрываете с ворсклой играете вничью, Рухом.
    Просто Шахтер богаче.
    И что? Минай обыграл Десну 3:1, а Динамо 2:1. Так что теперь Минай сильнее Динамо по твоей логике. Или Минай обыграл Олександрию, а Шахтёр не смог, так что Минай сильнее Шахтера
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:06
    +8
    Позор Упл уаф судьям.
    Заря по силе в этом чемпионате обязана была брать серебро.
    Состав гораздо сильнее шахтера именно по игре а не именам.
    Лавка сильнее.
    Просто клуб не богатый и все.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 28.04.2021 19:29
    +7
    Тут бачите яка справа. В минулому сезоні ми, фани ШД, дуже хотіли, щоб Зоря завоювала срібло. Не завоювала, на жаль для нас.
    В цьому сезоні вже ви, фани ДК, гаряче бажаєте Зорі другого місця в УПЛ. Швидше всього, це їй не вдасться зробити. Самі винні, наприклад, програли тій же Ворсклі без питань і шансів.
    Так що все паритетно і справедливо по великому рахунку.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 19:01
    +6
    Ржавое королевство кривых судей.
    Вернули за счет Зари Олимпику очки, которые подарили Шахтеру в матче с отмененным голом.
    Бурбасовцы поносившие Олимпик и Гельзина почем зря уже переметнулись на сторону Олимпика
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.04.2021 18:59
    +6
    Надеюсь очередной ссыкливый гранд теперь спокоен и Заре не будут мешать забрать законную бронзу.
    Второй год подряд то же самое. Да подавитесь вы своей ЛЧ! Давайте первые два места вообще забронируем за грандами. Только не мешайте остальным нормальным командам в честной борьбе определять своего Чемпиона (бронзового)!
    P.S. А главное лица те же - Балакин что Динамо тянул год назад, что Шахту сейчас. Ему пофиг кто "просит", он не местный форумчанин у которых либо ДК, либо Шахтёр))) Арановский - я вообще молчу.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:19
    +5
    ENJOY, 28.04.2021 19:16
    А, блин, я забыл что ты луганчанин
    Да, но по игре Заря сильнее Шахтера в этом сезоне.
    Понятно что в квалификации лч тяжело было бы но для Упл лидеры зари бы остались.
    Теперь не понятно.
    Хотя если твоя команда за голову не возьмётся то думаю можно быть спокойным на долгие годы
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.04.2021 19:11
    +5
    Аллахьяр - красавчик! Ни дать , ни взять. Есть непростой момент - он решает. Желаю ему успешной карьеры в ТОП чемпах!
    А пока у нас, то пусть Шахаба научит как завершать и как видеть партнёров вокруг.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 28.04.2021 19:10
    +5
    Это позорище. Лучше бы, так называемые, ультрас Динамо выгнали это шобло с Олимпийского, вместо того что бы бастовать против Луческу..
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 19:22
    +4
    J0e777, 28.04.2021 19:16
    Потому что, Заря сильнее негров бездомных.
    Конечно сильнее, а те кто говорят что они восточная Барселона балваны по игре Заря в этом чемпе превосходит кротов во всем
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 19:04
    +4
    Лучше бы эта игра, судилась без ВАР! Хоть раньше болел за Шахтер, но все таки хотелось победы Зари и борьбы за второе место...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:24
    +3
    ENJOY, 28.04.2021 19:22
    Ну по игре заря может и Реала сильнее.. только тот в полуфинале ЛЧ а другие там никогда не будут...
    «По игре»... по игре твоё динамо в прошлом сезоне 6-7 должно было быть
    Слушай ты ж мне говоришь будь адекватнее.
    Я говорю за Упл.
    В этом сезоне признай Заря сильнее Шахтера.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.04.2021 19:01
    +3
    Вот и всё, конец интриги за второе место. Разочаровала Заря, правда и судейки тоже поучаствовали...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.04.2021 19:51
    +2
    solart1964, 28.04.2021 19:37
    Когда нападающий Зари упал на вратаря Олимпика, он не нарушил правил, но, не желая того, стал активным участником эпизода со взятием ворот. Так что нравится Вам это или нет, но гол отменен абсолютно правильно. Таких эпизодов после появления ВАР лично я уже видел множество. По красной спорить не буду ибо трудно что-то доказать тем, кто не хочет ничего слушать.
    Пересмотрите повтор: игрок Зари В МОМЕНТ голевого удара (а именно тогда фиксируется оффсайд) не мешал вратарю ни каким образом, не находился перед ним и не касался его. Прошу у вас ссылку хотя бы на один аналогичный момент из вашего "множества". Только не давайте вариантов где игрок перед вратарём, слева от не него или справа. Мне нужный идентичный момент с игроком за спиной вратаря, который вратаря не касается.
    По удалению за чистую игру в мяч против соперника в оффсайде я думаю вам и не стоит начинать спор. Хотя я бы послушал какие варианты обоснования красной от человека который не был прямым выгодополучателем от этой красной (как Балакин например).
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:32
    +2
    Володимир Ляшенко, 28.04.2021 19:29
    Тут бачите яка справа. В минулому сезоні ми, фани ШД, дуже хотіли, щоб Зоря завоювала срібло. Не завоювала, на жаль для нас.
    В цьому сезоні вже ви, фани ДК, гаряче бажаєте Зорі другого місця в УПЛ. Швидше всього, це їй не вдасться зробити. Самі винні, наприклад, програли тій же Ворсклі без питань і шансів.
    Так що все паритетно і справедливо по великому рахунку.
    Дело в том что уаф заигрались в выделении грандов.
    Не все Динамовские болельщики так считают
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 28.04.2021 19:16
    +2
    ENJOY, 28.04.2021 19:12
    Мне!? Не легче
    Я о том, что много хейтеров Шахтера мечтали видеть зарю второй ... но никто не смог ответить нахрена
    Потому что, Заря сильнее негров бездомных.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.04.2021 19:14
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 28.04.2021 19:01
    Отличненько! В ЛЧ Шахтер будет, вместо Каштру будет новый тренер, которого перестанут так откровенно плавить. И очки еще дополнительные наберем, а то эта днищенская Заря бы 100% от первого же соперника в ЛЧ вылетела.
    Да плевать где и от кого вылетит Заря! Молитесь на свои коэф в таблице УЕФА и радуйтесь "уровню" судейства.
    А я лучше посмотрел бы чемп уровня 30-50 места в Европе, но честный и конкурентный.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:09
    +2
    Aleks04, 28.04.2021 19:06
    Вот будет бюджет у Зари 20-30 млн $, тогда можно помечтать. А так, кроме бюджета, Заря — нестабильная команда к сожалению.
    Та да, а так пусть хоть в ле попробуют достойно выступить
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 28.04.2021 19:04
    +2
    //Шахтар спустити подих. Зоря поступилася Олімпіку в Чернігові//
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    Заголовок - реально-дійсний стан душі зграї-оточення Ахмет-баши
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 19:51
    +1
    ENJOY, 28.04.2021 19:50
    прозвучало как один человек
    Надеюсь ДД разберётся
    Качество +\- одно, мб это с этим связано
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    KARABAS55
      KARABAS55, 28.04.2021 19:33
    +1
    Заря это та команда, которая способна настроиться и дать бой хоть Шахтёру, хоть Динамо. Но на длинную дистанцию этой команды не хватает. Нету у этой команды и равноценной лавки запасных, и потеря любого основного игрока, бьёт по команде.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:28
    +1
    ENJOY, 28.04.2021 19:26
    В отдельном матче!? Да
    Та блин ну как это?
    У вас проигрыши Львову 3:2.
    Заря их бьёт 5:0.
    Александрии пооигрываете с ворсклой играете вничью, Рухом.
    Просто Шахтер богаче.
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