10-й тур
Олимпик Д
2 : 1
Заря
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Заря - 2:1. Скандальная победа. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 28.04.2021 23:05
  • 769 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик - Заря - 2:1. Скандальная победа. Видео голов и обзор матча
© zarya-lugansk.com

В матче перенесенного 10-го тура УПЛ «Олимпик» прервал свою неудачную серию, обыграв «Зарю». Это позволило команде уйти с последнего места в таблице.

Смотреть обзор матча с переходом на Youtube.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
71' ГОЛ ! Мяч забил Максим Тейшейра (Олимпик Д).
53' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Бабенко (Олимпик Д).
32' Никола Василь (Заря) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 23:17
    +2
    Треш
    Кротам даже с таким календарем ссыкотно за 2е место.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 23:17
    +2
    Треш
    Кротам даже с таким календарем ссыкотно за 2е место.
    Ссылка
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