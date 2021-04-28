Олимпик - Заря - 2:1. Скандальная победа. Видео голов и обзор матча

В матче перенесенного 10-го тура УПЛ «Олимпик» прервал свою неудачную серию, обыграв «Зарю». Это позволило команде уйти с последнего места в таблице.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Тейшейра (Олимпик Д).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Бабенко (Олимпик Д).
|32'
|Никола Василь (Заря) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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Кротам даже с таким календарем ссыкотно за 2е место.
Кротам даже с таким календарем ссыкотно за 2е место.
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