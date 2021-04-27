Редко так бывает в чемпионате страны, когда команды проводят сразу два матча подряд друг с другом в течение короткого времени. Но именно это случилось в нынешнем сезоне с «Зарей» и «Олимпиком». Причем сперва соперники сыграли матч второго круга, а уже через четыре дня им предстоит провести перенесенный матч еще с прошлого года с первого круга.

Тогда, напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в донецком клубе. И как бы она завершилась, мы уже никогда не узнаем. А ведь все могло бы быть по-другому. Ведь в тот период «Олимпик» был, что называется, на ходу и опережал «Зарю» на два очка в турнирной таблице.

Теперь же все для подопечных Юрия Калитвинцева совсем грустно. Они не могут выиграть в Прембер-Лиге уже 11 (!) матчей подряд, при этом проиграв 9 раз и только дважды сыграв вничью. Вот и в последнем поединке в минувшее воскресенье, как раз именно с «Зарей», донецкий «Олимпик» снова потерпел поражение.

Еще в первом тайме той встречи в Запорожье Юрченко открыл счет, реализовав пенальти, назначенный в ворота гостей. Почти сразу после перерыва Каргбо тоже с 11-метровой отметки восстановил равновесие. А на 71-й минуте футболист, который начинал нынешний сезон в составе «Олимпика», а сейчас выступающий за «Зарю» иранский нападающий Шахаб, забил победный мяч в ворота своей бывшей команды.

На данный момент соперников разделяют в турнирной таблице 23 очка. Подопечные Виктора Скрипника не только закрепились на третьем месте, а и при удачном стечении обстоятельств еще вполне могут побороться за серебряные медали с «Шахтером». Поэтому разбрасываться очками и терять их они вряд ли могут себе позволить в предстоящем матче. Но не менее важно добиться успеха и «Олимпику», который делит последнее место с «Минаем». Ведь угроза вылета из Премьер-Лиги для обоих аутсайдеров близка и очень вероятна.

Кстати, матч «Олимпик» - «Заря» пройдет на нейтральном поле в Чернигове, так как у донецкого клуба в последнее время нет стадиона, который можно было бы назвать для него домашним. А судить игру будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. «Олимпик» с ним в этом сезоне уже пересекался, когда выиграл у «Руха» в 12-м туре со счетом 3:1 (между прочим, это был последний успех донетчан в нынешнем чемпионате). А с «Зарей» Балакин встречался еще в июне прошлого года, когда та проиграла дома «Динамо» со счетом 1:3.

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Таллес, Тейшейра, Политыло, Каргбо, Нкенг

«Заря»: Василь, Иванисеня, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Шахаб, Аллахьяр

28 апреля, среда