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28.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новая встреча соперников спустя четыре дня после домашней победы луганского клуба

  • 27.04.2021 17:45
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Олимпик - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

Редко так бывает в чемпионате страны, когда команды проводят сразу два матча подряд друг с другом в течение короткого времени. Но именно это случилось в нынешнем сезоне с «Зарей» и «Олимпиком». Причем сперва соперники сыграли матч второго круга, а уже через четыре дня им предстоит провести перенесенный матч еще с прошлого года с первого круга. 

Тогда, напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в донецком клубе. И как бы она завершилась, мы уже никогда не узнаем. А ведь все могло бы быть по-другому. Ведь в тот период «Олимпик» был, что называется, на ходу и опережал «Зарю» на два очка в турнирной таблице. 

Теперь же все для подопечных Юрия Калитвинцева совсем грустно. Они не могут выиграть в Прембер-Лиге уже 11 (!) матчей подряд, при этом проиграв 9 раз и только дважды сыграв вничью. Вот и в последнем поединке в минувшее воскресенье, как раз именно с «Зарей», донецкий «Олимпик» снова потерпел поражение

Еще в первом тайме той встречи в Запорожье Юрченко открыл счет, реализовав пенальти, назначенный в ворота гостей. Почти сразу после перерыва Каргбо тоже с 11-метровой отметки восстановил равновесие. А на 71-й минуте футболист, который начинал нынешний сезон в составе «Олимпика», а сейчас выступающий за «Зарю» иранский нападающий Шахаб, забил победный мяч в ворота своей бывшей команды.         

На данный момент соперников разделяют в турнирной таблице 23 очка. Подопечные Виктора Скрипника не только закрепились на третьем месте, а и при удачном стечении обстоятельств еще вполне могут побороться за серебряные медали с «Шахтером». Поэтому разбрасываться очками и терять их они вряд ли могут себе позволить в предстоящем матче. Но не менее важно добиться успеха и «Олимпику», который делит последнее место с «Минаем». Ведь угроза вылета из Премьер-Лиги для обоих аутсайдеров близка и очень вероятна.  

Кстати, матч «Олимпик» - «Заря» пройдет на нейтральном поле в Чернигове, так как у донецкого клуба в последнее время нет стадиона, который можно было бы назвать для него домашним. А судить игру будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. «Олимпик» с ним в этом сезоне уже пересекался, когда выиграл у «Руха» в 12-м туре со счетом 3:1 (между прочим, это был последний успех донетчан в нынешнем чемпионате). А с «Зарей» Балакин встречался еще в июне прошлого года, когда та проиграла дома «Динамо» со счетом 1:3. 

Ориентировочные составы: 

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Таллес, Тейшейра, Политыло, Каргбо, Нкенг

 «Заря»: Василь, Иванисеня, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко,  Кабаев, Шахаб, Аллахьяр

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28 апреля, среда

«Олимпик» — «Заря»
Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ОЛИМПИК - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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