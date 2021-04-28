Скрипник прошелся по всем: «Начинается кинозал этот. Бред сумасшедшего»

Наставник эмоционально прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 28.04.2021 19:18
  • 9239 просмотров
  • 27 комментариев
Скрипник прошелся по всем: «Начинается кинозал этот. Бред сумасшедшего»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Олимпика» 1:2 в матче УПЛ. Игра запомнилась рядом спорных решений арбитра, который не засчитал гол Артема Громова, а затем удалил вратаря Николу Василя.

«Продолжается все это уже много матчей. Не подряд, но мне жалко своих ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы подходим туда выше, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. Боремся с ветряными мельницами. Все понимают, но как-то так у нас. Никаких комментариев, ничего со стороны арбитров. Кому-то так нужно. Спрашивайте у судьи. Это не первый случай такой. Эпизод с голом? Вы из меня вытягиваете вот это все, а потом предупреждения клубу дают. Мне жалко ребят. Мы стоим на этом месте, мы его защитим».

«Так тоже нельзя издеваться просто от игры к игре. Прошлый сезон, теперь опять. Вы же журналисты считаете, сколько очков отбирают. Мы боремся с этим второй год. Свою цель мы выполним. А календарь это вообще нонсенс. Потом этих ребят хотят в сборную вызвать. А как он будет играть в сборной, если целый месяц играет через второй день на третий. И все матчи решающие. И полуфинал Кубка, и сейчас призовые места. А потом в сборной скажут, мол, не подходит. Ребята горят, чтобы их в сборную вызвали, чтобы внимание обратили. А как они себя покажут, если они выжаты».

«И судьи еще так работают. Ребят жалко. Какой футбол, если все состоит из таких решений - там передернул, там удалил, там поставил. Начинается этот кинозал. Бред сумасшедшего. Судья уважение должен вызывать, а у меня они не вызывают уважение», - сказал Скрипник.

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Источник — Футбол 1/2/3

(47 голосов)

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Комментарии
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 28.04.2021 20:17
    0
    знаем кто, знаем кому, знаем где, знаем сколько, а доказать ничего не можем , в Италии несмотря на титулы грандов в низший дивизион отправили, а в УПЛ поллиги сливается через два тура на третий и тишина
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.04.2021 20:17
    +3
    Дуже шкода Зорю і Скрипника. І головне що то не Олімпік тягнуть, від них якраз з радістю би здихались, а тягнуть декого на друге місце. ось такі реалії нашого футболу. І все в нас в країні так, не тільки у футболі чи спорті. Сумно бл...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 28.04.2021 20:14
    0
    Не может в гнилом продажном обществе быть чесного судейства. Хто платит за результат, тот его и получает...
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 28.04.2021 20:13
    -4
    Зоря все ровно слила бы второе место , там уже все договорено !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.04.2021 19:56
    0
    Barsa, 28.04.2021 19:28
    Виктор Скрипник , команда вы молодцы!
    Молодці, але не вцьому матчі...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.04.2021 19:56
    -13
    Виктор Алтухов, 28.04.2021 19:40
    Да, в прошлом сезоне у Зари судьи забрали 9 очков, и это только то, что на поверхности. Этот судейка забрал 6 из них, за что был отстранен от судейства. Обиделся или, снова, заплатили заинтересованные. Печаль. И будут и он, и Пасхал судить дальше. А что будет в финале? Представить страшно.
    Згоден, у минулому році Суркіс серйозні такі шуби купляв суддям, щоб Динамо витягнути на друге місце.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.04.2021 19:54
    0
    помним вашу игру с десной в прошлом году----так что про ПОНЮХАТЬ не в тему
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.04.2021 19:51
    +3
    Пацанчики вирішили не напрягатися і подарувати кротам 2-ге місце, а бомжам - прописку в УПЛ...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 19:42
    +3
    Виктор Алтухов, 28.04.2021 19:40
    Да, в прошлом сезоне у Зари судьи забрали 9 очков, и это только то, что на поверхности. Этот судейка забрал 6 из них, за что был отстранен от судейства. Обиделся или, снова, заплатили заинтересованные. Печаль. И будут и он, и Пасхал судить дальше. А что будет в финале? Представить страшно.
    А что будет в финале? Легкая победа Динамо, которому ничего не нужно в этих трех матчах и которые будут ротировать состав от игре к игре, чтобы на пике к финалу подойти, в отличии от выжатой Зари. Динамо сейчас на голову сильнее всех в упл
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 19:40
    -4
    Vbolivalnyk-Peter, 28.04.2021 19:38
    Там Вацько в твіттері правильне запитання до судді поставив: " Як можна сфолити, граючи чітко в м'яч у падінні головою!!!"
    Прижав вратаря телом к земле)))))
    Даже в хоккее такое не проходит.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 28.04.2021 19:40
    +5
    Да, в прошлом сезоне у Зари судьи забрали 9 очков, и это только то, что на поверхности. Этот судейка забрал 6 из них, за что был отстранен от судейства. Обиделся или, снова, заплатили заинтересованные. Печаль. И будут и он, и Пасхал судить дальше. А что будет в финале? Представить страшно.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 19:40
    +6
    Barsa, 28.04.2021 19:31
    Олимпика место во второй лиге
    Нет, к Олимпику претензий нет, он в честно борется со всеми в УПЛ и достойны остаться в ней, просто так попадает, что в их матчах есть интерес третьей стороны, даунецкого шлака уже во второй раз в этом сезоне. А так зта команда ни под кого не ложиться, пер див Марик заслуживает больше всех.
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 19:38
    -2
    VAD, 28.04.2021 19:35
    Кроты уже заряжают судью в борьбе за 3е место, прогресс
    Речь про Колос на хвосте. Глаза одень)))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.04.2021 19:38
    +6
    Там Вацько в твіттері правильне запитання до судді поставив: " Як можна сфолити, граючи чітко в м'яч у падінні головою!!!"
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 19:37
    +3
    Ну вот и суть дела:
    "Ничего, все равно будем третьими"!!!!!!!!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 19:35
    +14
    Кроты уже заряжают судью в борьбе за 3е место, прогресс
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.04.2021 19:32
    +12
    Полностью со всем согласен. Довели чемпионат до абсурда. То топят Олимпик, то за уши тащат. К Олимпику претензий нет, он явно не заказчик этого беспредела.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 28.04.2021 19:31
    +14
    Слов нет.
    Понятно почему украинских судей не зовут судить международные матчи.
    Хотя они и сами не пойдут - там никто не платит
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:31
    +5
    Олимпика место во второй лиге
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:30
    +10
    Балакин гнида продажняя..
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 19:35
    +14
    Кроты уже заряжают судью в борьбе за 3е место, прогресс
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 28.04.2021 19:31
    +14
    Слов нет.
    Понятно почему украинских судей не зовут судить международные матчи.
    Хотя они и сами не пойдут - там никто не платит
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.04.2021 19:32
    +12
    Полностью со всем согласен. Довели чемпионат до абсурда. То топят Олимпик, то за уши тащат. К Олимпику претензий нет, он явно не заказчик этого беспредела.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 28.04.2021 19:28
    +11
    такие чувства испытывали все болельщики Металлиста и Днепра. Ничего не меняется уже сколько лет.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:30
    +10
    Балакин гнида продажняя..
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:28
    +10
    Виктор Скрипник , команда вы молодцы!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 19:22
    +9
    Витя немец. Красава
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:29
    +8
    По семейным обстоятельствам судью заменили ..ну ну
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:27
    +8
    Юрий Карпенко, 28.04.2021 19:24
    Луч бы с таким составом чемпионом стал бы, а вы все важные игры просираете
    Хрень ты несешь
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.04.2021 19:26
    +7
    футбольная мафия рулит
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 19:40
    +6
    Barsa, 28.04.2021 19:31
    Олимпика место во второй лиге
    Нет, к Олимпику претензий нет, он в честно борется со всеми в УПЛ и достойны остаться в ней, просто так попадает, что в их матчах есть интерес третьей стороны, даунецкого шлака уже во второй раз в этом сезоне. А так зта команда ни под кого не ложиться, пер див Марик заслуживает больше всех.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.04.2021 19:38
    +6
    Там Вацько в твіттері правильне запитання до судді поставив: " Як можна сфолити, граючи чітко в м'яч у падінні головою!!!"
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 28.04.2021 19:40
    +5
    Да, в прошлом сезоне у Зари судьи забрали 9 очков, и это только то, что на поверхности. Этот судейка забрал 6 из них, за что был отстранен от судейства. Обиделся или, снова, заплатили заинтересованные. Печаль. И будут и он, и Пасхал судить дальше. А что будет в финале? Представить страшно.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 28.04.2021 19:31
    +5
    Олимпика место во второй лиге
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.04.2021 20:17
    +3
    Дуже шкода Зорю і Скрипника. І головне що то не Олімпік тягнуть, від них якраз з радістю би здихались, а тягнуть декого на друге місце. ось такі реалії нашого футболу. І все в нас в країні так, не тільки у футболі чи спорті. Сумно бл...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.04.2021 19:51
    +3
    Пацанчики вирішили не напрягатися і подарувати кротам 2-ге місце, а бомжам - прописку в УПЛ...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.04.2021 19:42
    +3
    Виктор Алтухов, 28.04.2021 19:40
    Да, в прошлом сезоне у Зари судьи забрали 9 очков, и это только то, что на поверхности. Этот судейка забрал 6 из них, за что был отстранен от судейства. Обиделся или, снова, заплатили заинтересованные. Печаль. И будут и он, и Пасхал судить дальше. А что будет в финале? Представить страшно.
    А что будет в финале? Легкая победа Динамо, которому ничего не нужно в этих трех матчах и которые будут ротировать состав от игре к игре, чтобы на пике к финалу подойти, в отличии от выжатой Зари. Динамо сейчас на голову сильнее всех в упл
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 19:37
    +3
    Ну вот и суть дела:
    "Ничего, все равно будем третьими"!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 28.04.2021 20:17
    0
    знаем кто, знаем кому, знаем где, знаем сколько, а доказать ничего не можем , в Италии несмотря на титулы грандов в низший дивизион отправили, а в УПЛ поллиги сливается через два тура на третий и тишина
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 28.04.2021 20:14
    0
    Не может в гнилом продажном обществе быть чесного судейства. Хто платит за результат, тот его и получает...
    Ссылка
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