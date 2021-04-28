Скрипник прошелся по всем: «Начинается кинозал этот. Бред сумасшедшего»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Олимпика» 1:2 в матче УПЛ. Игра запомнилась рядом спорных решений арбитра, который не засчитал гол Артема Громова, а затем удалил вратаря Николу Василя.

«Продолжается все это уже много матчей. Не подряд, но мне жалко своих ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы подходим туда выше, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. Боремся с ветряными мельницами. Все понимают, но как-то так у нас. Никаких комментариев, ничего со стороны арбитров. Кому-то так нужно. Спрашивайте у судьи. Это не первый случай такой. Эпизод с голом? Вы из меня вытягиваете вот это все, а потом предупреждения клубу дают. Мне жалко ребят. Мы стоим на этом месте, мы его защитим».

«Так тоже нельзя издеваться просто от игры к игре. Прошлый сезон, теперь опять. Вы же журналисты считаете, сколько очков отбирают. Мы боремся с этим второй год. Свою цель мы выполним. А календарь это вообще нонсенс. Потом этих ребят хотят в сборную вызвать. А как он будет играть в сборной, если целый месяц играет через второй день на третий. И все матчи решающие. И полуфинал Кубка, и сейчас призовые места. А потом в сборной скажут, мол, не подходит. Ребята горят, чтобы их в сборную вызвали, чтобы внимание обратили. А как они себя покажут, если они выжаты».

«И судьи еще так работают. Ребят жалко. Какой футбол, если все состоит из таких решений - там передернул, там удалил, там поставил. Начинается этот кинозал. Бред сумасшедшего. Судья уважение должен вызывать, а у меня они не вызывают уважение», - сказал Скрипник.