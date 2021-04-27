10-й тур
Олимпик Д
0 : 0
Заря
28.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.04.2021 15:41
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Олимпик – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В среду, 28-го апреля, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и луганская «Заря». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00.

География украинского футбола настолько широка, что сразу после очной дуэли в Запорожье, донецкий и луганский коллективы отправятся выяснять сильнейшего в принципиальном региональном противостоянии в Чернигов. Команда Виктора Скрипника оказалась сильнее в поединке на минувших выходных (2:1), однако ей все равно нужна исключительно победа в предстоящей игре для того, чтобы максимально приблизиться к терпящему бедствие донецкому «Шахтеру». Этот матч – последний козырь в рукаве у Скрипника, и его подопечные просто не могут упустить такой роскошный шанс на «серебро».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Заря».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности