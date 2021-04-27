В среду, 28-го апреля, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и луганская «Заря». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00.

География украинского футбола настолько широка, что сразу после очной дуэли в Запорожье, донецкий и луганский коллективы отправятся выяснять сильнейшего в принципиальном региональном противостоянии в Чернигов. Команда Виктора Скрипника оказалась сильнее в поединке на минувших выходных (2:1), однако ей все равно нужна исключительно победа в предстоящей игре для того, чтобы максимально приблизиться к терпящему бедствие донецкому «Шахтеру». Этот матч – последний козырь в рукаве у Скрипника, и его подопечные просто не могут упустить такой роскошный шанс на «серебро».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Заря».