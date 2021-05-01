КАШТРУ: «Победа не компенсирует разочарование Шахтера от потери титула»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру доволен победой над «Днепром-1», однако расстроен тем, что команда ранее упустила чемпионский титул.

– У Дарио Срны сегодня день рождения. Вы поздравили его победой?

– Да. Это то, о чем мы говорили утром. Я хотел, чтобы команда победила. Не только потому что Дарио отмечает день рождения, а потому что нам очень нужна была эта победа в борьбе за второе место – после того разочарования, когда мы упустили первое. Нам удалось. Плюс удалось в день рождения Дарио. В совокупности этот день делает нас чуть более счастливыми, но ни в коем случае не компенсирует то разочарование, которое мы пережили, когда полностью выпустили титул из рук.

– Команде больше удалась атака или оборона?

– Была очень сбалансированная игра. Мы хорошо себя показали как в атаке, так и в обороне. Игра удалась, несмотря на достаточно сильный старт «Днепра-1» в первые 10 минут. Мы прочувствовали высокий прессинг соперника, который немного не давал нам показывать достаточно объемную работу в атаке. Тем не менее команда всегда действовала очень безопасно и всегда держала перед глазами ворота соперника. Смогли показать хороший первый тайм. Второй также был на нашей стороне: до 80-й минуты мы в принципе не позволяли «Днепру-1» добираться до наших ворот и как-то менять результат.