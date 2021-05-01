Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав сине-желтых вингера донецкого «Шахтера» Евгения Коноплянку.



Отметим, что Евгений в текущем сезоне провел всего 14 матчей, последний раз появлялся на поле 21 марта в матче с ФК «Львов». Во время мартовского сбора со сборной Украины получил серьезную травму. Сообщалось, что до конца сезона он не сыграет.



Ранее Андрей Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020, Коноплянки там не было.



Добавим, что на счету Евгения 86 сыгранных матчей в составе сборной Украины и 21 забитый мяч.