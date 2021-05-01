Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку

Евгений еще восстанавливается после травмы, но уже попал в расширенный состав на Евро

  • 01.05.2021 17:16
  • 4270 просмотров
  • 47 комментариев
Вот это неожиданность. Шевченко довызвал травмированного Коноплянку
© Павел Кубанов. Евгений Коноплянка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав сине-желтых вингера донецкого «Шахтера» Евгения Коноплянку.
 
Отметим, что Евгений в текущем сезоне провел всего 14 матчей, последний раз появлялся на поле 21 марта в матче с ФК «Львов». Во время мартовского сбора со сборной Украины получил серьезную травму. Сообщалось, что до конца сезона он не сыграет.
 
Ранее Андрей Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020, Коноплянки там не было. 
 
Добавим, что на счету Евгения 86 сыгранных матчей в составе сборной Украины и 21 забитый мяч.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
    Minolt
    online
      Minolt, 01.05.2021 18:40
    0
    Все правильно. Хоть один правоногий.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 01.05.2021 18:34
    0
    Муґунот Уух, 01.05.2021 17:30
    и Толяна - собирателя маечек
    Троян соберёт все майки, соперник не сможет выйти на поле и получит техпоражение.
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    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 18:29
    0
    на замену--алиева-саленко-шовковского--ворон
    ина---сабо и собко
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    Tramp Dunya
    online
      Tramp Dunya, 01.05.2021 18:25
    +1
    scorpio16, 01.05.2021 18:18
    а у нас ничего не меняется , как побеждать , так Шева Шева , а как проигрывать так все диванные эксперты сразу вентилятор врубают и начинается процесс метания. Коноплянку скорее всего вызывают для атмосфере внутри команды , что в свое время делали и другие тренера, когда у Шевченко не шла игра в том же Челси, но в сборную стабильно вызывали и тоже были вопросы мол почему его. Будет интересно глянуть на комменты, если Коноплянка выйдет на поле и забьет гол или отдаст голевую. Кого не возьми в сборную вечно будут недовольные , даже когда было ясно что у нас 13 игроков для игры , а дальше так для статистики, все равно находились те, которые возмущались, почему нет Кравца Милевского Зозули и т.д. Тренерский штаб отвечает за результат и ему решать с кем удобно работать, любой тренер не будет кардинально кроить состав, есть костяк , а остальных уже вызывают и постепенно медленно подпускают , если считают нужным. Есть тренера которые следят за определенными футболистами и делают отчет с рекомендациями, на основании которых главный тренер решает нужен ли такой игрок или нет, подходит ли он
    ну да и не говори, в 2016 году ездили за сборную подобные пассажиры, которые далали "атмосферу" в команде и рекорды сыгранных матчей за СУ.., думаю результат тебе известный?
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    StrikeX
    online
      StrikeX, 01.05.2021 18:24
    0
    Цілком очікуване рішення
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    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 18:23
    0
    zelia73, 01.05.2021 18:22
    мистер ээээээээ--думаю лучшего состава вам не найти---пятов--бондарь--бурда- - конопля---шмораес--коноплянка--тимощук--бо
    бондаренко-миля ---кормилец и ваше место не подлежит сомнению
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 18:22
    0
    zelia73, 01.05.2021 18:21
    мистер ээээээээ--думаю лучшего состава вам не найти---пятов--бондарь--бурда- - конопля---шмораес--коноплянка--тимощук--бо
    мистер ээээээээ--думаю лучшего состава вам не найти---пятов--бондарь--бурда- - конопля---шмораес--коноплянка--тимощук--бо
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 18:21
    0
    мистер ээээээээ--думаю лучшего состава вам не найти---пятов--бондарь--бурда- - конопля---шмораес--коноплянка--тимощук--бо
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 01.05.2021 18:18
    0
    а у нас ничего не меняется , как побеждать , так Шева Шева , а как проигрывать так все диванные эксперты сразу вентилятор врубают и начинается процесс метания. Коноплянку скорее всего вызывают для атмосфере внутри команды , что в свое время делали и другие тренера, когда у Шевченко не шла игра в том же Челси, но в сборную стабильно вызывали и тоже были вопросы мол почему его. Будет интересно глянуть на комменты, если Коноплянка выйдет на поле и забьет гол или отдаст голевую. Кого не возьми в сборную вечно будут недовольные , даже когда было ясно что у нас 13 игроков для игры , а дальше так для статистики, все равно находились те, которые возмущались, почему нет Кравца Милевского Зозули и т.д. Тренерский штаб отвечает за результат и ему решать с кем удобно работать, любой тренер не будет кардинально кроить состав, есть костяк , а остальных уже вызывают и постепенно медленно подпускают , если считают нужным. Есть тренера которые следят за определенными футболистами и делают отчет с рекомендациями, на основании которых главный тренер решает нужен ли такой игрок или нет, подходит ли он
    Ссылка
    Tramp Dunya
    online
      Tramp Dunya, 01.05.2021 18:16
    +1
    куда нормальная туса без легкого наркотика, марихуанка
    Ссылка
    Tramp Dunya
    online
      Tramp Dunya, 01.05.2021 18:15
    +1
    больнушка! думаю, будет "улучшение" результата Фоменко на Евро2016 - ученик превзойдет своего наставника
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 18:08
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 18:08
    0
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 18:05
    +4
    Шева создаёт просто "шикарную" атмосферу в сборной
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 01.05.2021 18:03
    +3
    J0e777, 01.05.2021 18:00
    Интересно, что за сутки поменялось? Вчера он его не вызвал, а сегодня довызвал. Кто-то яйца в дверь ночью вставил? На букву А
    Ахмет обеспокоился отсутсвием любимчика
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 18:00
    +6
    Интересно, что за сутки поменялось? Вчера он его не вызвал, а сегодня довызвал. Кто-то яйца в дверь ночью вставил? На букву А
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 01.05.2021 18:00
    -4
    кумовство...дынамивськэ
    Ссылка
    oleko72
    online
      oleko72, 01.05.2021 17:59
    +4
    когда уже этого Чиченко не будет с сборной...экспериментатор хренов.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 01.05.2021 17:56
    +5
    Орлов Михаил, 01.05.2021 17:29
    Миля нужен как глоток гринтвейна! Иначе мы соснем однозначно!
    На Милю потом можно будет все спихнуть типа он виноват
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 01.05.2021 17:55
    +2
    Треш...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 01.05.2021 17:29
    +17
    Миля нужен как глоток гринтвейна! Иначе мы соснем однозначно!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.05.2021 17:26
    +15
    Шева говорил о звоночках, которые прозвучали после матчей с финнами и казахами, а сам их похоже не услышал. Казалось, что тренерский штаб с европейским менталитетом...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.05.2021 17:34
    +13
    Милевский и Селезнев на подходе
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.05.2021 17:30
    +12
    Trasher311987, 01.05.2021 17:24
    Мораеса надо ещё. Шева давай мочи
    и Толяна - собирателя маечек
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.05.2021 17:24
    +11
    Мораеса надо ещё. Шева давай мочи
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 17:41
    +10
    Муґунот Уух, 01.05.2021 17:28
    завжди "тєрзалі смутниє сомнєнія" з приводу розумових здібностей цього "гіганта мислі".
    схоже, підозри небезпідставні
    Після Наталки Королевської, о яких розумових здібностях мова?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.05.2021 17:28
    +10
    завжди "тєрзалі смутниє сомнєнія" з приводу розумових здібностей цього "гіганта мислі".
    схоже, підозри небезпідставні
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 01.05.2021 17:44
    +9
    Ще Тимощука треба для цієї алл стар тім.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 01.05.2021 17:44
    +8
    Завжди має бути свій толік тимощук. Мабуть і результат на євро покажуть ідентичний 2016-го.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 01.05.2021 17:30
    +8
    J0e777, 01.05.2021 17:26
    Шева, давай уже рахицкого вызывай. С тобой все понятно
    Этой сборной уже ничего не поможет...
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 17:26
    +7
    Шева, давай уже рахицкого вызывай. С тобой все понятно
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 18:00
    +6
    Интересно, что за сутки поменялось? Вчера он его не вызвал, а сегодня довызвал. Кто-то яйца в дверь ночью вставил? На букву А
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 01.05.2021 17:56
    +5
    Орлов Михаил, 01.05.2021 17:29
    Миля нужен как глоток гринтвейна! Иначе мы соснем однозначно!
    На Милю потом можно будет все спихнуть типа он виноват
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 17:49
    +5
    браво мистер ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ--ДАВАЙ ЕЩЁ ЖГИ
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 01.05.2021 17:38
    +5
    Vladislav Pohily, 01.05.2021 17:26
    Шева говорил о звоночках, которые прозвучали после матчей с финнами и казахами, а сам их похоже не услышал. Казалось, что тренерский штаб с европейским менталитетом...
    Да с лохметовским шева менталитетом. И, соответственно, с его баблом, спонсируемым на увеличение числа ржавых в сборной.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.05.2021 18:05
    +4
    Шева создаёт просто "шикарную" атмосферу в сборной
    Ссылка
    oleko72
    online
      oleko72, 01.05.2021 17:59
    +4
    когда уже этого Чиченко не будет с сборной...экспериментатор хренов.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 01.05.2021 17:39
    +4
    травити анекдоти?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 01.05.2021 17:32
    +4
    А ще можна Бурду,Мораєса,Нурієва і суперфана Парамона!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 01.05.2021 18:03
    +3
    J0e777, 01.05.2021 18:00
    Интересно, что за сутки поменялось? Вчера он его не вызвал, а сегодня довызвал. Кто-то яйца в дверь ночью вставил? На букву А
    Ахмет обеспокоился отсутсвием любимчика
    Ссылка
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