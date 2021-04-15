ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили и Коноплянка в этом сезоне не сыграют

«Шахтер» подтвердил длительное восстановление двух игроков

  • 15.04.2021 19:16
  • 3319 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили и Коноплянка в этом сезоне не сыграют
© shakhtar.com

Официальный сайт «Шахтера» объявил о том, что защитник Исмаили и полузащитник Евгений Коноплянка в нынешнем сезоне больше не сыграют.

У Исмаили остаются проблемы с коленом, из-за которых он пропустил часть минувшего и большую часть нынешнего сезона.  Коноплянка получил повреждение в марте во время тренировок в сборной Украины.

«На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году. Восстановление может занять от недели до нескольких недель».

«Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе», - сказал директор департамента медицины ФК «Шахтер» Дмитрий Скибинский.

Коноплянка рискует пропустить Евро-2020.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 20:39
    +1
    Да не пропустит. Шева любит лишний баласт собирать. И Пятова и Коваленко и Коноплянка и кротов 32+ которым. Для имиджа кротов. Евро будет с таким отношением как Евро 2016 - Кайрат мозга все помнят вместо Гусева.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.04.2021 20:31
    -2
    Zport., 15.04.2021 20:24
    АК228, у тебя уже агония. Тебя давно все спалили с твоими фейковыми аккаунтами, а ты не можешь остановиться.
    Я не АК228, ты что болван меня не узнаёшь? Я твой друг по нашей пидарстической динамовский братии?
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    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2021 20:24
    -2
    Nevershot, 15.04.2021 20:18
    Ты любишь ордло?ты оттуда чёрт ?
    АК228, у тебя уже агония. Тебя давно все спалили с твоими фейковыми аккаунтами, а ты не можешь остановиться.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.04.2021 20:18
    -1
    Zport., 15.04.2021 19:46
    На лугандонии запрещена украинская раскладка клавиатуры
    Ты любишь ордло?ты оттуда чёрт ?
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    BUCH
    online
      BUCH, 15.04.2021 20:18
    -1
    Офіційно!!! Новина ні про що!!!
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.04.2021 20:14
    -5
    Клоун ,ты зачем хочешь подмазаться к нашей пидарстической динамовский братии?
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    lehach_08
    online
      lehach_08, 15.04.2021 19:49
    0
    как то подозрительно синхронно конопа с ярмолой подсдулись....вот и не верь потом что у нас поголовно почти все замазаны, пацанам вроди как по 30 с небольшим лет, а такое впечатление что на все 35 отбегали.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2021 19:46
    +3
    buldozer, 15.04.2021 19:41
    !- це нова буква в українському алфавіті ?
    На лугандонии запрещена украинская раскладка клавиатуры
    Ссылка
    buldozer
      buldozer, 15.04.2021 19:41
    +10
    Павел СН, 15.04.2021 19:36
    взагал!-то це гравець ДК ,а якщо ви не волод!!те !нформац!ею, то контролюйте сво! коменти
    !- це нова буква в українському алфавіті ?
    Ссылка
    Виктор Мельников
    online
      Виктор Мельников, 15.04.2021 19:41
    +2
    Коноплянку и Исмаили можно проводить на заслуженный отдых, как и Пятова...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 19:36
    -7
    BaZia, 15.04.2021 19:31
    1,7 млн евро в год, следующей осенью истекает контракт, если и дальше будет так себя "показывать"
    не будет ШД продлевать контракт, а с такими запросами на ЗП в УПЛ врядли останется
    взагал!-то це гравець ДК ,а якщо ви не волод!!те !нформац!ею, то контролюйте сво! коменти
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 19:32
    +6
    Zport., 15.04.2021 19:28
    Та смотри, его ещё на Евро возьмут , вместе с Витьком Бергамским, который три минуты отпахал за Аталанту
    Было б смешно, если б не было так грустно - возьмут да и пятова и др
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.04.2021 19:31
    +5
    1,7 млн евро в год, следующей осенью истекает контракт, если и дальше будет так себя "показывать"
    не будет ШД продлевать контракт, а с такими запросами на ЗП в УПЛ врядли останется
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.04.2021 19:28
    -6
    так в!н зрозум!в,що проти соломона в!н без шанс!в,тому "травмувався" до к!нця сезону
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2021 19:28
    +8
    Trasher311987, 15.04.2021 19:20
    Коноплянка все
    Та смотри, его ещё на Евро возьмут , вместе с Витьком Бергамским, который три минуты отпахал за Аталанту
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.04.2021 19:27
    +5
    Исмаили все
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.04.2021 19:20
    +5
    Коноплянка все
    Ссылка
    buldozer
      buldozer, 15.04.2021 19:41
    +10
    Павел СН, 15.04.2021 19:36
    взагал!-то це гравець ДК ,а якщо ви не волод!!те !нформац!ею, то контролюйте сво! коменти
    !- це нова буква в українському алфавіті ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2021 19:28
    +8
    Trasher311987, 15.04.2021 19:20
    Коноплянка все
    Та смотри, его ещё на Евро возьмут , вместе с Витьком Бергамским, который три минуты отпахал за Аталанту
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 19:32
    +6
    Zport., 15.04.2021 19:28
    Та смотри, его ещё на Евро возьмут , вместе с Витьком Бергамским, который три минуты отпахал за Аталанту
    Было б смешно, если б не было так грустно - возьмут да и пятова и др
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.04.2021 19:31
    +5
    1,7 млн евро в год, следующей осенью истекает контракт, если и дальше будет так себя "показывать"
    не будет ШД продлевать контракт, а с такими запросами на ЗП в УПЛ врядли останется
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.04.2021 19:27
    +5
    Исмаили все
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.04.2021 19:20
    +5
    Коноплянка все
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2021 19:46
    +3
    buldozer, 15.04.2021 19:41
    !- це нова буква в українському алфавіті ?
    На лугандонии запрещена украинская раскладка клавиатуры
    Ссылка
    Виктор Мельников
    online
      Виктор Мельников, 15.04.2021 19:41
    +2
    Коноплянку и Исмаили можно проводить на заслуженный отдых, как и Пятова...
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 20:39
    +1
    Да не пропустит. Шева любит лишний баласт собирать. И Пятова и Коваленко и Коноплянка и кротов 32+ которым. Для имиджа кротов. Евро будет с таким отношением как Евро 2016 - Кайрат мозга все помнят вместо Гусева.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 15.04.2021 19:49
    0
    как то подозрительно синхронно конопа с ярмолой подсдулись....вот и не верь потом что у нас поголовно почти все замазаны, пацанам вроди как по 30 с небольшим лет, а такое впечатление что на все 35 отбегали.
    Ссылка
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