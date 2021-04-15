ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили и Коноплянка в этом сезоне не сыграют

Официальный сайт «Шахтера» объявил о том, что защитник Исмаили и полузащитник Евгений Коноплянка в нынешнем сезоне больше не сыграют.

У Исмаили остаются проблемы с коленом, из-за которых он пропустил часть минувшего и большую часть нынешнего сезона. Коноплянка получил повреждение в марте во время тренировок в сборной Украины.

«На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году. Восстановление может занять от недели до нескольких недель».

«Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе», - сказал директор департамента медицины ФК «Шахтер» Дмитрий Скибинский.

Коноплянка рискует пропустить Евро-2020.