Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем челленджера в Остраве в парном разряде.



В матче за титул украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл чешскую пару Патрик Рикль / Эндрю Паульсон, которая получила от организаторов вайлд-кард.



Острава. Финал парного разряда

Сергей Стаховский / Марк Полманс – Патрик Рикль / Эндрю Паульсон – 7:6(4), 3:6, 10-7



Отметим, что в текущем сезоне Стаховский уже проиграл три финала челленджеров в дуэте с Денисом Молчановым. Для Сергея это первый парный титул с 2019 года и первый с 2014-го – на грунте.