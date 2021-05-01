Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии

Украинец добыл первый титул в сезоне

  • 01.05.2021 16:34
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем челленджера в Остраве в парном разряде.
 
В матче за титул украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл чешскую пару Патрик Рикль / Эндрю Паульсон, которая получила от организаторов вайлд-кард. 
 
Острава. Финал парного разряда
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Патрик Рикль / Эндрю Паульсон – 7:6(4), 3:6, 10-7
 
Отметим, что в текущем сезоне Стаховский уже проиграл три финала челленджеров в дуэте с Денисом Молчановым. Для Сергея это первый парный титул с 2019 года и первый с 2014-го – на грунте.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 17:33
    0
    Молодець, є ще порох у порохівницях!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 01.05.2021 17:33
    0
    Молодець, є ще порох у порохівницях!
    Ссылка
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