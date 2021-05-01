Стаховский выиграл парный финал на турнире в Чехии

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем челленджера в Остраве в парном разряде.
В матче за титул украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл чешскую пару Патрик Рикль / Эндрю Паульсон, которая получила от организаторов вайлд-кард.
Острава. Финал парного разряда
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Патрик Рикль / Эндрю Паульсон – 7:6(4), 3:6, 10-7
Отметим, что в текущем сезоне Стаховский уже проиграл три финала челленджеров в дуэте с Денисом Молчановым. Для Сергея это первый парный титул с 2019 года и первый с 2014-го – на грунте.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.