Список Шевченко: все равно есть вопросы

Сразу оговорюсь: в любом случае вопросы к списку игроков, вызванных на чемпионат Европы, были бы. Мне кажется, что они, эти вопросы, были и есть даже к Дидье Дешаму у французских журналистов и болельщиков, где отменного человеческого ресурса может хватить на две полноценные сборные. Что уж тогда говорить о нас, когда полноценного ресурса в силу разных причин не хватает и на одну команду. Так что вопросы были и остались, ибо абсолютно всех главный тренер своим выбором удовлетворить/убедить априори не может. Однако, отдавая должное объективности и даже вкусу Андрея Шевченко, вопросы есть и относительно принципа. О них будет ниже.

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Для начала – о том (точнее, о ком), где вопросов нет. И я лично, да и почти все, кто мало-мальски разбираются в футболе, постоянно сетовали, что один из лучших футболистов чемпионата Украины Виталий Буяльский игнорируется нашим тренерским штабом. На сей счет Андрей Шевченко в одном из своих интервью заметил, что, дескать, глубоко уважает этого футболиста, но не вызывает его по той причине, что он, мол, не вписывается в модель игры сборной. То ли Шевченко наконец-то убедился в эффективности Виталия, то ли решился после неудачного мартовского цикла отбора на ЧМ-2022 менять схему игры «сине-желтых» - так или иначе, не мытьем, так катаньем, но Буяльский попал в расширенный список. Не факт, что динамовский полузащитник в итоге таки поедет на Евро (девять игроков в итоге отсеются), но Шевченко всех нас услышал, а Буяльский шанс получил. Дальше почти все будет зависеть уже не от нас, а от самого полузащитника. Ну, и тренера сборной, понятное дело.

Далее – о тех, кто при любых раскладах должен был оказаться в списке. То есть, Малиновский, Зинченко, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Яремчук и другие, ставшие незаменимыми исполнителями в национальной команде – все получили вызов. В этой части никаких вопросов нет. Скорее благодарочка. И за Ярмоленко тоже, хотя наш капитан последние полгода и не имеет игровой практики. Игроки его харизмы и мастерства должны быть в сборной даже тогда, когда они «разобраны».

Еще один объективный пласт, косвенно, а может и прямо относящийся к озвученному главным тренером перечню фамилий – потери из-за травм, отчего на место выбывших появились другие лица. Напомню, что по причине серьезных повреждений Евро-2020 пропустят трое игроков «Шахтера» - Мораес, Коноплянка и Бондарь. Здесь еще можно вспомнить и о динамовце Бурде, который уже давно находится в лазарете.

Вопрос с форвардом Шевченко решил очень логично: вызов получил нападающий «Днепра-1» Довбик, которого Андрей Николаевич уже ангажировал на поединки отбора на ЧМ-2022. Видится, что именно Артема можно считать прямой заменой Мораеса, ибо Беседин свой вызов получил бы в любом случае (мне так кажется). Почему в списке вызванных не оказалось лучшего бомбардира УПЛ Кулача? Ну, наверное, дело вкуса, о чем я упоминал выше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Не иначе, как именно им, вкусом, можно объяснить и отсутствие в расширенном списке голкипера «Ворсклы» Ризныка. Дмитрий на данный момент – один из лучших вратарей страны, с постоянной игровой практикой. В то время как двое из четырех вызванных стража ворот – Пятов и Лунин – этой практики почти напрочь лишены. Мне кажется, что Ризнык был бы целесообразнее вместо кого-то из этих двоих. Это если рассуждать категориями логики и объективности. Но, с другой стороны, я понимаю в данном случае и резон Шевченко. Пятов и Лунин – два вратаря, которые прошли отбор на Евро: первый в качестве незаменимого героя, второй – игрока «Реала». Ну как их лишить права поехать на Евро? «Кто же его посадит – он же памятник»! Хотя будет интересно посмотреть, кого одного в итоге из четырех вратарей Шевченко отсеет (в окончательной заявке могут быть только три голкипера): кто бы не оказался «мимо кассы», будет очень обидно.

Но об этом позже. Давайте закончим с заменами Коноплянки и Бондаря. Видится, что прямой заменой Валерию стал динамовец Сирота. Скорее всего, в окончательный список Александр не попадет, но ведь и Бондарь туда вряд ли бы попал. Так что все закономерно. А вот относительно позиции левого вингера у нас не все так гладко, как с центром обороны, где выбор таки есть. Оказывается, Коноплянка у нас был своего рода держателем «золотой акции», ведь равноценного игрока его амплуа у нас, в общем-то, и нет. Возможно, именно Леднева вызвал Шевченко на левый фланг полузащиты-/атаки? Да, Богдан больше привык играть атакующего полузащитника, в центре, но при необходимости он может сыграть и слева. Кстати, для Леднева вызов в сборную – дебютный.

Дебютный вызов в сборную получил и мариуполец Бондаренко, игровое амплуа которого идентичное – атакующий полузащитник. Почему именно Артем оказался в расширенном списке? Лично у меня вариант только один: он левша, стало быть, может сыграть и на левом крыле полузащиты. Других вариантов ответа по этому поводу у меня нет.

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Ну, а теперь вопросы не о вкусе. Лично я так и не понял, за какие такие заслуги получили вызов Георгий Судаков, Виктор Корниенко, Виктор Коваленко и Марлос? Отдаю должное первым двум: молодые, амбициозные, но ведь без игровой практики. И без достижений, личных, и командных. Зачем тогда? Неужто аванс на будущее? А как быть с Коваленко? Он ведь как ушел в «Аталанту», так, извините, и мяча не видел, не то, что места в основе. Тоже аванс на будущее?

О Марлосе тема отдельная, долгая. Вроде бы и заслужил, как Пятов, за отбор на Евро. Но Андрей не имеет практики, скорее, по причине давнего конфликта с Каштру, а у натурализованного бразильца этой самой практики полно. Но, складывается такое впечатления порой, что лучше бы ее, этой практики, и не имел вовсе, настолько он сейчас неубедителен. Впрочем, как и весь нынешний «Шахтер» - неубедительный до безобразия. Тем не менее, практически все, кто мог претендовать на вызов в сборную, «конверты счастья» получили.

А вот некоторые их не получили. Те, кто больше заслуживал. На мой взгляд, конечно. Те, кто из других клубов. Все равно не могу понять, почему Андрей Николаевич упрямо не замечает игроков «Зари». Кочергин, Кабаев и Юрченко – мне кажется (уверен, что не только мне), эта троица заслужила получить вызов в главную команду страны. Ну, хотя бы кто-то один. Как заслуживал, по моему убеждению, на шанс в сборной полузащитник «Десны» Тотовицкий.

Эти четверо вышеупомянутых товарищей проводят хороший сезон. Пускай и не в «Динамо» и «Шахтере», но они на виду в УПЛ. Больше на виду, чем та четверка, которая получила вызов в качестве аванса.