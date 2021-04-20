Страсти по Суперлиге, ответ УЕФА, новый формат ЛЧ, отставка Моуриньо

Главные новости за 19 апреля на Sport.ua

  • 20.04.2021 06:00
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Страсти по Суперлиге, ответ УЕФА, новый формат ЛЧ, отставка Моуриньо
© Marca

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 апреля.

1. Клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА. Суперлига уже обеспечена бюджетом в размере 4 миллиардов евро от финансового учреждения.

2. ЛЧ без 12 топ-клубов и Евро без игроков Суперлиги. Ответы УЕФА. Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги.

3. ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА утвердил новый формат клубных турниров. В Лиге чемпионов станет больше клубов. Изменения вступят в силу с сезона 2024/2025.

4. Футбольные сепаратисты. 15 вопросов о европейской Суперлиге. Все, что нужно знать о главной футбольной революции 21 века.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо со всем тренерским штабом отправлен в отставку. Радикальное решение руководства «Тоттенхэма».

6. Невероятно! Баварию, Боруссию Д и Порту могут вернуть в Лигу чемпионов. «Бавария» с Робертом Левандовски все еще может успешно защитить титул ЛЧ.

7. Шахтер и Тайсон выжали друг из друга все. До последней капли. Алексей Сливченко провожает опытного бразильца в «Интернасьонал» после одиннадцати лет в УПЛ.

8. Подписаны контракты на 23 года. Европейская Суперлига получит €3,25 млрд. Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan.

9. На Лунина претендуют три клуба Ла Лиги. Украинский вратарь летом может покинуть «Реал» ради получения игровой практики.

10. В Европейской Суперлиги будет второй дивизион. Об этом сообщил президент «Реала» и новой Суперлиги Флорентино Перес.

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Источник — Sport.ua

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