Подписаны контракты на 23 года. Европейская Суперлига получит €3,25 млрд

Новая Европейская Суперлига, судя по финансовым условиям и контрактам, будет проводиться как минимум 23 года. Турнир может стартовать уже в следующем сезоне 2021/22.
Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan, который обязуется предоставить «грант на инфраструктуру» в размере 3,25 млрд евро, которые будет разделен между клубами в качестве «приветственного бонуса».
Инвестиционный банк США предоставил сделку по кредитному финансированию с погашением в течение 23 лет и обеспечением будущих прав на трансляцию турнира, сообщили источники, знакомые с условиями.
В заявлении Суперлиги было сказано: «Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID-19».
Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь они под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.
План Суперлиги грозит разрушить Лигу чемпионов и перевернуть всю структуру европейского футбола, построенную на системе национальных лиг, где клубы соревнуются и могут повышаться или понижаться в классе в зависимости от их результатов.
Источник — The Financial Times
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Он поедет на Евро.
А вот если сыграет, то тогда санкции и дисквалификация
А вот у игроков кто нибудь спрашивал?
А ты болельщик Зари ( Десны, Ингульца. Миная) и знаешь, что твоя команда там играть не будет( рылом не вышла).
Но зато у тебя есть возможность смотреть классико - раз посмотрел, два, три ...
Интересно будет?
Суперлиге быть.
Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
Суперлиге быть.
Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
А ты болельщик Зари ( Десны, Ингульца. Миная) и знаешь, что твоя команда там играть не будет( рылом не вышла).
Но зато у тебя есть возможность смотреть классико - раз посмотрел, два, три ...
Интересно будет?
Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
Суперлиге быть.
Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
Суперлиге быть.
Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
А дальше вот уже кто августе сыграет могут подавать апелляции, но шансы 50на 50.
А клубы 100% будут забанены.
Разделить на 12 команд - по 300 млн.
Так это купить 2-3 игрока топовых))
Разделить на 12 команд - по 300 млн.
Так это купить 2-3 игрока топовых))
Проект под себя нарисовали и финансирование получили (я точно не уверен).
А на остальных насрать......
Для , того, что на стадион отвалить 1000-2000 евро за билет.? Сколько таких?
Или для тех, кто принципиально даже телик не включит после того, как ему "не повезло" родиться в городе ,где суперлига есть?
И сколько раз эти 12 команд между собой будут играть за сезон? Интересно когда 2 Эльклассико, а когда их 8-10 будет - это как ?
Короче бред а не Суперлига
У наших клубов был шанс играть с чемпионом Испании , Англии сыграть.
А Перес сказал, что мы еще не доросли и послал нас на ....
И по твоей логике у тебя завтра загранпаспорт заберут или просто паспорт, человек у которого больше денег и скажет, что тебе можно только вокруг своего дома ходить.
Значит Зинченко уже не сыграет в сборной и более того - когда он уже не будет нужен МС, то и никому не нужен.
Лунину нужно бежать из Реала.
Мне что Перес подарит 10 билетов на каждую из игр или может он для Локомотива Киевского Дюсш форму на 20 лет подпишется отправлять.
Он просрал своими авантюрными зарплатами все деньги Реала и пошел в банк.
А те говорят, нарисуйте проект под который деньги выделить надо. Вот он и нарисовал.
И выходит, что Перес решил свою проблему с долгами за счет того, что очередной МММ создает.
Но есть и другая сторона, о которой никто не говорит: по уставу ФИФА игрок или команда принявшие участие в игре с командой не входящей в ФИФА дисквалифицируются ПОЖИЗНЕННО.
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