Подписаны контракты на 23 года. Европейская Суперлига получит €3,25 млрд

Новая Европейская Суперлига, судя по финансовым условиям и контрактам, будет проводиться как минимум 23 года. Турнир может стартовать уже в следующем сезоне 2021/22.

Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan, который обязуется предоставить «грант на инфраструктуру» в размере 3,25 млрд евро, которые будет разделен между клубами в качестве «приветственного бонуса».

Инвестиционный банк США предоставил сделку по кредитному финансированию с погашением в течение 23 лет и обеспечением будущих прав на трансляцию турнира, сообщили источники, знакомые с условиями.

В заявлении Суперлиги было сказано: «Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID-19».

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь они под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.

План Суперлиги грозит разрушить Лигу чемпионов и перевернуть всю структуру европейского футбола, построенную на системе национальных лиг, где клубы соревнуются и могут повышаться или понижаться в классе в зависимости от их результатов.