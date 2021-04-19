Подписаны контракты на 23 года. Европейская Суперлига получит €3,25 млрд

Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan

  • 19.04.2021 21:00
  • 11175 просмотров
  • 84 комментария
Подписаны контракты на 23 года. Европейская Суперлига получит €3,25 млрд
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Новая Европейская Суперлига, судя по финансовым условиям и контрактам, будет проводиться как минимум 23 года. Турнир может стартовать уже в следующем сезоне 2021/22.

Деньги на запуск лиги будут предоставлены банком JP Morgan, который обязуется предоставить «грант на инфраструктуру» в размере 3,25 млрд евро, которые будет разделен между клубами в качестве «приветственного бонуса». 

Инвестиционный банк США предоставил сделку по кредитному финансированию с погашением в течение 23 лет и обеспечением будущих прав на трансляцию турнира, сообщили источники, знакомые с условиями.

В заявлении Суперлиги было сказано: «Турнир будет построен на устойчивом финансовом фундаменте, все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели получат единовременную сумму в размере 3,5 млрд евро исключительно для поддержки своих планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID-19».

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь они под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.

План Суперлиги грозит разрушить Лигу чемпионов и перевернуть всю структуру европейского футбола, построенную на системе национальных лиг, где клубы соревнуются и могут повышаться или понижаться в классе в зависимости от их результатов.

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Источник — The Financial Times

(38 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 22:34
    0
    avk2307, 19.04.2021 22:04
    Зинченко еще не играл в Суперлиге.
    Он поедет на Евро.
    А вот если сыграет, то тогда санкции и дисквалификация
    Сказали же уже - решать будут в пятницу и по игрокам,и по командам.
    А вот у игроков кто нибудь спрашивал?
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 19.04.2021 22:34
    0
    odiniznashih, 19.04.2021 22:28
    А ты просто представь, что две самые богатые команды Украины - Динамо и Шахтер отделились и создали свою лигу.
    А ты болельщик Зари ( Десны, Ингульца. Миная) и знаешь, что твоя команда там играть не будет( рылом не вышла).
    Но зато у тебя есть возможность смотреть классико - раз посмотрел, два, три ...
    Интересно будет?
    конечно, друг, конечно интересно. Вы все не учитываете 1 факт: мне будет неинтересно смотреть за матчами чужих команд, если в турнире не играет моя родная команда. Только есть команды, за которые болеют просто за то, что они в своё время хорошо играли в футбол или имели хороших игроков. Сколько человек на этом сайте болеет за Реал? А сколько за Барсу? А сколько за Динамо Загреб? Ух ты, оказывается про Динамо Загреб половина начала болеть только после того как обосрался особенный в матче с ними. Вот вам и ответ на вопрос: "Зачем смотреть матч Реал-Барса, если можно смотреть матч Реал-Ворскла?"
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 22:30
    0
    OKs100, 19.04.2021 22:28
    Если у УЕФА еще остались мозги, то они организуют матч между победителями Суперлиги и ЛЧ, выяснив сильнейшего.
    Да не будет в Суперлиге сильнейших. Они там не нужны. Там нужны деньги, а результаты матчей никому не интересны.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 22:30
    0
    OKs100, 19.04.2021 22:17
    +1
    Суперлиге быть.
    Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
    Это пока та Лига себя не зарекомендовала. А потом все активисты станут почитателями ЕСЛ)))
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 22:28
    -1
    OKs100, 19.04.2021 22:17
    +1
    Суперлиге быть.
    Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
    А ты просто представь, что две самые богатые команды Украины - Динамо и Шахтер отделились и создали свою лигу.
    А ты болельщик Зари ( Десны, Ингульца. Миная) и знаешь, что твоя команда там играть не будет( рылом не вышла).
    Но зато у тебя есть возможность смотреть классико - раз посмотрел, два, три ...
    Интересно будет?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:28
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:22
    Против нее, потому что ежегодного клубного чемпионата Европы в следующем году не будет. Будет две недолиги - Суперлига и ЛЧ. Победитель ни первой, ни второй не сможет называться сильнейшим клубом Европы. Если вторая выйдет на свой уровень лет через 5, то первая так и останется реслингом, а потеряем в конечном итоге все мы. У тебя сквозит юношеский максимализм, но дьявол кроется в мелочах.
    Если у УЕФА еще остались мозги, то они организуют матч между победителями Суперлиги и ЛЧ, выяснив сильнейшего.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 22:27
    0
    хотя риторика УЕФА и ФИФА на данный момент кажется непримиримой, единственный путь к урегулированию - переговоры, считают эксперты.
    Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 22:23
    -2
    OKs100, 19.04.2021 22:06
    Которая запросто оспаривается в суде.
    А що ти будеш оспорювати, що тебе не визвали в збірну? Ну ти і клоун.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:22
    -1
    OKs100, 19.04.2021 22:17
    +1
    Суперлиге быть.
    Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
    Против нее, потому что ежегодного клубного чемпионата Европы в следующем году не будет. Будет две недолиги - Суперлига и ЛЧ. Победитель ни первой, ни второй не сможет называться сильнейшим клубом Европы. Если вторая выйдет на свой уровень лет через 5, то первая так и останется реслингом, а потеряем в конечном итоге все мы. У тебя сквозит юношеский максимализм, но дьявол кроется в мелочах.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:19
    0
    Володимир Ляшенко, 19.04.2021 22:15
    Тридвераси. Отак наплювати на принцип рівності у футболі - коли нетопові, але добре граючі команди могли грати і перемагати топових, згідно спортивного принципу. Якщо вся футбольна громадськість оголосить тотальний бойкот тій дюжині вискочок і самозванців (які самі проголосили себе "вищою расою") - їхня недоЛіга лопне як мильна булька.
    И когда не топовая команда выигрывала ЛЧ? Футболом правят деньги.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:17
    0
    Roma Ukraine, 19.04.2021 22:14
    скажемо так Суперлізі, і нехай газпромівське корупційне кодло фіфа-уєфа, тихо заздрять і рахують збитки
    +1
    Суперлиге быть.
    Не понимаю почему столько народа против её. Хуже того, во что превратил современный футбол УЕФА не может быть. Всё запросто продается и покупается, это не спорт. И даже если признается коррупционный факт, нету никакого наказания, максимум отстранение на пару лет, что смешно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:17
    0
    OKs100, 19.04.2021 22:13
    Не факт. На то это и суды. В чем вина футболистов, если у них контракты с клубами и они их изменить не могут? Клуб может быть виновным, но не футболист.
    Я про футболистов согласен. Здесь спорный вопрос и уверен, что те , что все поедут на Евро.
    А дальше вот уже кто августе сыграет могут подавать апелляции, но шансы 50на 50.
    А клубы 100% будут забанены.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 19.04.2021 22:15
    -2
    Тридвераси. Отак наплювати на принцип рівності у футболі - коли нетопові, але добре граючі команди могли грати і перемагати топових, згідно спортивного принципу. Якщо вся футбольна громадськість оголосить тотальний бойкот тій дюжині вискочок і самозванців (які самі проголосили себе "вищою расою") - їхня недоЛіга лопне як мильна булька.
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 19.04.2021 22:14
    0
    скажемо так Суперлізі, і нехай газпромівське корупційне кодло фіфа-уєфа, тихо заздрять і рахують збитки
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 19.04.2021 22:13
    -1
    Это большая ошибка.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:13
    0
    avk2307, 19.04.2021 22:11
    Суды Евросоюза ,поверь мне ,будут принимать позицию Уефа и местных федераций.
    Не факт. На то это и суды. В чем вина футболистов, если у них контракты с клубами и они их изменить не могут? Клуб может быть виновным, но не футболист.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:13
    0
    odiniznashih, 19.04.2021 22:06
    А что, сильно большие деньги 3.5 млрд?
    Разделить на 12 команд - по 300 млн.
    Так это купить 2-3 игрока топовых))
    Вопрос не о деньгах. А о чемпионате Испании возможном. И кто в нем без мотивации будет играть?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:11
    -1
    OKs100, 19.04.2021 22:06
    Которая запросто оспаривается в суде.
    Суды Евросоюза ,поверь мне ,будут принимать позицию Уефа и местных федераций.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 22:09
    0
    odiniznashih, 19.04.2021 22:06
    А что, сильно большие деньги 3.5 млрд?
    Разделить на 12 команд - по 300 млн.
    Так это купить 2-3 игрока топовых))
    Плюс телевизионный права в 4-5 раз дороже, чем в ЛЧ.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:09
    0
    OKs100, 19.04.2021 22:00
    Можно организовать градацию Суперлиги, Чемпионат супертопов, топов, средняков и так дальше. По итогам сезона одни поднимаются выше, а другие падают в лигу пониже.
    В том то и дело, что можно было бы, но Пересу и прочим клубам банкротам деньги нужны больше , чем принципы спортивные.
    Проект под себя нарисовали и финансирование получили (я точно не уверен).
    А на остальных насрать......
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 21:27
    +11
    Для какого зрителя?
    Для , того, что на стадион отвалить 1000-2000 евро за билет.? Сколько таких?
    Или для тех, кто принципиально даже телик не включит после того, как ему "не повезло" родиться в городе ,где суперлига есть?
    И сколько раз эти 12 команд между собой будут играть за сезон? Интересно когда 2 Эльклассико, а когда их 8-10 будет - это как ?
    Короче бред а не Суперлига
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 21:32
    +6
    Сепары))))
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    sasha18
      sasha18, 19.04.2021 21:23
    +6
    Відчуваю, це буде просто дадптковиц турнір товстосумів які не будуть сильно тужитись і буде футбол середнього рівня
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 21:38
    +5
    Федерации реально могут исключить клубы с чемпионатов и тогда вопрос эта закрытая лига будет интересна кому то или нет?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 22:04
    +3
    OKs100, 19.04.2021 22:00
    Можно организовать градацию Суперлиги, Чемпионат супертопов, топов, средняков и так дальше. По итогам сезона одни поднимаются выше, а другие падают в лигу пониже.
    Да нельзя такого организовать. Суперлига для того и создана чтобы не было никакой градации, а играли одни и теже. Неужели непонятно?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:02
    +3
    cucumber, 19.04.2021 21:57
    Правила? Это когда Барселону вечно тянут за уши, а нам не засчитывают голы Девича и т.д. Для своих все, для черни - правила!
    Поясню:
    У наших клубов был шанс играть с чемпионом Испании , Англии сыграть.
    А Перес сказал, что мы еще не доросли и послал нас на ....
    И по твоей логике у тебя завтра загранпаспорт заберут или просто паспорт, человек у которого больше денег и скажет, что тебе можно только вокруг своего дома ходить.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 22:04
    +2
    cucumber, 19.04.2021 21:41
    не нужно проецировать свой опыт на незнакомых людей. Откуда ты знаешь что будет в этой суперлиге? ты что туда вхож? все меняется невероятно и кардинально. Посмотрим. Конкуренция всегда хороша.. чтобы монополист не наглел.
    Этой суперлигой будет руководить коррупционер Флорентино Перес который довел футбольный и баскетбольные клубы в огромные долги. Кому нужна суперлига. Барселоне - долги 800млн Реал более 600 млн. Милану который не мог попасть в нее несколько лет Ювентусу который тоже долгах и может в нее не попасть. лузеру Арсеналу который в чемпионате даже топ 7 не может попасть. Челси и Тотэнхэму который тоже в этом году туда скорее всего не попали бы Итого из 12 клубов получается 7 . А тут они учредители на 23 года тихого сытого болота. Через год, два тошнить будет от матчей Арсенал Тотэнхэм и других команд которые будут болтатся в хвосте
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    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 22:02
    +2
    BekXanov, 19.04.2021 21:36
    Тут дело не только в этом все клубы со списка почти каждый торчит по от 500 млн до 1 млрд долларов.Эти сумы годами они не могут перекрыть ,а лищь усугубляют.И по сути пошёл момент выживания сильных клубов.Вопрос только чем это всё закончиться.Уефа может заблокировать как и игрок с клубами так и лиги не допускать если там будут играть данные клубы.Это огромная кормушка.
    Тут даже больше - в ФИФА есть положение в котором сказано что игрок или команда сыгравшая в турнире не под эгидой ФИФА, ПОЖИЗНЕННО дисквалифицируется.
    Значит Зинченко уже не сыграет в сборной и более того - когда он уже не будет нужен МС, то и никому не нужен.
    Лунину нужно бежать из Реала.
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.04.2021 21:46
    +2
    не могу никак понять смысл этой всей херни.... это все превратится в уровень товарищиского турнира для зарабатывания бабок. Вот мне реально будет пофиг, кто там будет побеждать. Все равно все будут смотреть ЛЧ.
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    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 21:38
    +2
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:30
    Ага, а миром правят массоны и тайное правительство
    Ви мабуть здивуєтесь, але певні елітарні кола осіб таки правлять цим світом.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 21:37
    +2
    cucumber, 19.04.2021 21:30
    чем больше различных турниров тем лучше
    Чем лучше лично для меня?
    Мне что Перес подарит 10 билетов на каждую из игр или может он для Локомотива Киевского Дюсш форму на 20 лет подпишется отправлять.
    Он просрал своими авантюрными зарплатами все деньги Реала и пошел в банк.
    А те говорят, нарисуйте проект под который деньги выделить надо. Вот он и нарисовал.
    И выходит, что Перес решил свою проблему с долгами за счет того, что очередной МММ создает.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:30
    +2
    cucumber, 19.04.2021 21:29
    Такое впечатление что для УЕФА бабки не самое главное.. во главе такая же точно коммерция, просто их от кормушки отодвинули, вот и вой поднялся. Футбол уже давно из спорта превратился в театр. посмотрите какие камбеки и прочая драматическая перипетия вечно творится в последнее время. Все по сценарию проходит.
    Ага, а миром правят массоны и тайное правительство
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 21:30
    +2
    HAKUNA MATATA, 19.04.2021 21:24
    Я одного понять не могу, в чём проблемы, эти клубы что, рабы какие-то? Если нет официального договора, где сказано, что они нигде помимо УЕФА и ФИФА не могут играть, бай-бай, они вправе делать всё что им хочется. Что за детский сад?
    Так есть же условия , что в Европе Уефа организацией соревнований занимается .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 21:15
    +2
    OKs100, 19.04.2021 21:11
    Супер. Супергила обещает быть в сто раз престижнее и интереснее для зрителя чем ЛЧ.
    * Супермогила
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 19.04.2021 21:14
    +2
    Зачем тогда чемпионат проводить?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:01
    +1
    BekXanov, 19.04.2021 21:52
    Нереально.И самое главное ведь наказания нет))Выгнать нельзя и финансово всё прописано.Вуаля )))
    Вместо того, чтобы не тратить миллиарды несколько лет и позакрывать свои долги, топ-клубы придумывают новое приключение на свою пятую точку. Зная, как они любят грызться из-за футболистов, контрактов, судей, это будет банка с пауками, которую нечем регулировать.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.04.2021 21:58
    +1
    Как то неполноценно смотрится Суперлига без самого топовейшего клуба всех времен и народов, победителя КЕЧ1975 и КК1986. Думаю Игорь с Гришей подсуетятся и устранять эту нелепую оплошность, и мы увидим всё таки 13 клубов в этом потрясающем турнире.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 21:53
    +1
    OKs100, 19.04.2021 21:46
    Тогда будет ещё круче. Суперлига создаст свои национальные чемпионаты, и тогда дни УЕФА будут сочтены.
    Вот почему все главные писатели-фантасты под псевдонимами работали?
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 21:51
    +1
    Влад Старцев, 19.04.2021 21:31
    Что за лига где команды не вылетают? Нет спортивного принципа
    А им все равно, какие принципы? Это просто будет шоу. Точно так, как в фигурном катании - есть чемпионат,а есть и шоу, в котором выступают.
    Но есть и другая сторона, о которой никто не говорит: по уставу ФИФА игрок или команда принявшие участие в игре с командой не входящей в ФИФА дисквалифицируются ПОЖИЗНЕННО.
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 19.04.2021 21:50
    +1
    УЕФА и ФИФА пошли естественно в контру. Все футболёры, играющее в суперлиге-персоны нонграта в других соревнованиях под эгидой этих организаций. Образно говоря какой-нибудь Кавани или Модрич не смогут нигде больше играть. Нужно ли им такое? А молодые,которые мало играют не смогут перейти в клубы не из топ-12....Ой как всё завязалось....
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