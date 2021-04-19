ЛЧ без 12 топ-клубов и Евро без игроков Суперлиги. Ответы УЕФА

По итогам заседания УЕФА президент организации Александер Чеферин ответил на ряд вопросов СМИ, связанных с основанием Суперлиги по футболу, куда уже вошли 12 клубов.

Не исключено, что УЕФА и ФИФА запретят игрокам клубов Суперлиги участвовать в чемпионатах Европы и мира. Кроме того, Чеферин затронул вопрос стадионов Евро-2020.

О Лиге чемпионов: «Справится ли Лига чемпионов без 12 клубов? Конечно. В Европе достаточно хороших команд. И они уже поддержали нас. Мы будем в порядке с теми или без тех, кто решил стать участником Суперлиги».

О возможном запрете игрокам клубов Суперлиги играть на Евро-2020 и ЧМ, в также в еврокубках: «Посмотрим. Мы изучаем ситуацию с нашими юристами. Еще рано говорить, но мы будем применять все доступные санкции. Как только мы их согласуем - вы все узнаете. Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА».

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

О действиях МЮ и «Ювентуса»: «Я работал юристом криминального права 24 года, но такого еще не видел. Таких людей еще не встречал».

«Эд Вудворд (вице-президент МЮ) звонил мне на прошлой неделе. Говорил, что очень доволен нашей реформой Лиги чемпионов и как он все это поддерживает, как поддерживает наши изменения. И в это время подписывает соглашение на Суперлигу. А мое главное разочарование - Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»). Никогда не видел, чтобы кто-то врал столько раз, сколько он. Невероятно».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

О том, в каких городах пройдет Евро-2020: «Окончательное решение отложили до пятницы. Еще нужно решить кое-какие вопросы. В том числе по трем стадионам, которые могут быть исключены».

В целом о Суперлиге: «Суперлига - это только вопрос денег для кучки избранных. Сколько их там - 12 или 20. У них только деньги на уме. УЕФА возвращает 90% своих доходов в футбол - в развитие детского футбола, женского футбола. Благодарю те лиги и клубы, которые поддерживают УЕФА и футбол в целом. Кроме того, хочу поблагодарить политиков, которые включились в тему».

«Нас поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие. Мы не позволим украсть футбол».

О реформе Лиги чемпионов с 2024 года: «Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они - самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Главное — солидарность. К сожалению, этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах».