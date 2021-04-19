ЛЧ без 12 топ-клубов и Евро без игроков Суперлиги. Ответы УЕФА

Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с созданием Суперлиги

  • 19.04.2021 17:14
  • 5158 просмотров
  • 15 комментариев
ЛЧ без 12 топ-клубов и Евро без игроков Суперлиги. Ответы УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам заседания УЕФА президент организации Александер Чеферин ответил на ряд вопросов СМИ, связанных с основанием Суперлиги по футболу, куда уже вошли 12 клубов.

Не исключено, что УЕФА и ФИФА запретят игрокам клубов Суперлиги участвовать в чемпионатах Европы и мира. Кроме того, Чеферин затронул вопрос стадионов Евро-2020.

О Лиге чемпионов: «Справится ли Лига чемпионов без 12 клубов? Конечно. В Европе достаточно хороших команд. И они уже поддержали нас. Мы будем в порядке с теми или без тех, кто решил стать участником Суперлиги».

О возможном запрете игрокам клубов Суперлиги играть на Евро-2020 и ЧМ, в также в еврокубках: «Посмотрим. Мы изучаем ситуацию с нашими юристами. Еще рано говорить, но мы будем применять все доступные санкции. Как только мы их согласуем - вы все узнаете. Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА».

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

О действиях МЮ и «Ювентуса»: «Я работал юристом криминального права 24 года, но такого еще не видел. Таких людей еще не встречал».

«Эд Вудворд (вице-президент МЮ) звонил мне на прошлой неделе. Говорил, что очень доволен нашей реформой Лиги чемпионов и как он все это поддерживает, как поддерживает наши изменения. И в это время подписывает соглашение на Суперлигу. А мое главное разочарование - Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»). Никогда не видел, чтобы кто-то врал столько раз, сколько он. Невероятно».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

О том, в каких городах пройдет Евро-2020: «Окончательное решение отложили до пятницы. Еще нужно решить кое-какие вопросы. В том числе по трем стадионам, которые могут быть исключены».

В целом о Суперлиге: «Суперлига - это только вопрос денег для кучки избранных. Сколько их там - 12 или 20. У них только деньги на уме. УЕФА возвращает 90% своих доходов в футбол - в развитие детского футбола, женского футбола. Благодарю те лиги и клубы, которые поддерживают УЕФА и футбол в целом. Кроме того, хочу поблагодарить политиков, которые включились в тему».

«Нас поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие. Мы не позволим украсть футбол».

О реформе Лиги чемпионов с 2024 года: «Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они - самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Главное — солидарность. К сожалению, этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах».

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Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
    ДерЬнамо КыеФ
    online
      ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 17:55
    -4
    Це зрада,рейтинг суперлиги без ДерьНамо КыеФ будет 0 (нулевой) 🤣
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 19.04.2021 17:54
    -1
    вот это перец на курился)))))))))))))))))))) я думаю его попустит)))))))))))) хороший видно))))))))))))) кубинский))))))))))) дай бог попустит)))))))))))) видно три зделал)))))))))))))))))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 17:44
    +2
    Ну Справедливость в спорте и честный принцип победителя- главное. Это вам любая штаб-квартира в Швейцарии подтвердит )))))
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 19.04.2021 17:43
    -1
    zelia73, 19.04.2021 17:29
    сепарам--пожизненный бан
    Ник у тебя хороший зеля73 %,а почему не Ющенко 2,5%? Или Юзик 150кг?Ты что дурачок?!
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    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 19.04.2021 17:40
    +1
    Вот это закрутили......
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.04.2021 17:40
    -1
    спортивный принцип $ - учтен на все 1ОО %
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.04.2021 17:39
    -1
    Движука еще та пошла, вот Мегого фартовые, ввалили кучу бабла, выкупили еврокубки, а тут не понятно что, без жирных топ мешков интерес ооочень сильно упадет ... Где то ржут аналы Хфутболы.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.04.2021 17:38
    +4
    Эта "Суперлига" какая-то странная
    Без немцев и прочих это недолига
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 17:35
    +3
    вот это Перец движуху замутил на весь мир! теперь посмотрим как поведут себя величайшие (Месси,Роналду,Гвардиола,Клопп,Зидан,Симе
    оне),! Либо они за футбол, либо за бабки!
    в основном жду от этих людей реакцию! узнать хочется, кто окажется гнидой!)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 17:33
    +1
    При желании можно ввести вообще запретительные санкции на стадионы, где они играют и на команды, которые играют с этими 12 командами. А игрокам, тренерам и прочему персоналу, вплоть до медиков, ввести пожизненную дисквалификацию на участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 19.04.2021 17:32
    -10
    Canadian_stallion, 19.04.2021 17:19
    По поводу первого вопроса - да, ЛЧ нормально справится с отсутствием этих клубов. Даже думаю, что супер-лига приестся. Если ждём игру Магсити и, там, барсы, то это только потому, что таких игр мало. А если будут играть 10 раз в год, то интриги не будет.
    ага, а матчі ЛЧ між Брюге/Дженоа чи Лідс/Брага прям всі будемо дивитися). ЛЧ стане тою самою ЛЄ яка є зараз. Дуже цікаво тобі дивитись ЛЄ?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.04.2021 17:29
    -4
    сепарам--пожизненный бан
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 17:28
    -9
    Без тех 12 клубов из Суперлиги никому не нужна будет такая Лига Чемпионов.
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
      Leg҉e҉nd҉a, 19.04.2021 17:22
    -6
    Вот и отлично ,пусть банят все эти команды,и от Украины будет 4 команды в ЛЧ ,и пусть банят всех игроков в этих клубах ,и не допускают их в сборные,мы тогда выиграем ЕВРО!Ну до этого Зинченко должен разорвать контракт с МС и перейти в Шахтёр или Олимпик
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 19.04.2021 17:19
    +9
    По поводу первого вопроса - да, ЛЧ нормально справится с отсутствием этих клубов. Даже думаю, что супер-лига приестся. Если ждём игру Магсити и, там, барсы, то это только потому, что таких игр мало. А если будут играть 10 раз в год, то интриги не будет.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 19.04.2021 17:19
    +9
    По поводу первого вопроса - да, ЛЧ нормально справится с отсутствием этих клубов. Даже думаю, что супер-лига приестся. Если ждём игру Магсити и, там, барсы, то это только потому, что таких игр мало. А если будут играть 10 раз в год, то интриги не будет.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.04.2021 17:38
    +4
    Эта "Суперлига" какая-то странная
    Без немцев и прочих это недолига
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 17:35
    +3
    вот это Перец движуху замутил на весь мир! теперь посмотрим как поведут себя величайшие (Месси,Роналду,Гвардиола,Клопп,Зидан,Симе
    оне),! Либо они за футбол, либо за бабки!
    в основном жду от этих людей реакцию! узнать хочется, кто окажется гнидой!)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 17:44
    +2
    Ну Справедливость в спорте и честный принцип победителя- главное. Это вам любая штаб-квартира в Швейцарии подтвердит )))))
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 19.04.2021 17:40
    +1
    Вот это закрутили......
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 17:33
    +1
    При желании можно ввести вообще запретительные санкции на стадионы, где они играют и на команды, которые играют с этими 12 командами. А игрокам, тренерам и прочему персоналу, вплоть до медиков, ввести пожизненную дисквалификацию на участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
    Ссылка
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