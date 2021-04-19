Футбольные сепаратисты. 15 вопросов о европейской Суперлиге

Все, что нужно знать о главной футбольной революции 21 века

  • 19.04.2021 23:15
  • 3244 просмотра
  • 19 комментариев
Футбольные сепаратисты. 15 вопросов о европейской Суперлиге
© thesuperleague.com

Товарищи! Футбольная революция, о необходимости которой так долго говорили большевики (хотя, пардоньте, в нашем случае именно меньшевики), свершилась. Свершилась в воскресный вечер, 18 апреля. Именно эту дату можно считать днем рождения европейской футбольной Суперлиги.

Сама дата выбрана неслучайно. «Заговорщики» решили сыграть на опережение УЕФА: 19 апреля Европейский футбольный Союз намеревался представить новый формат соревнований в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА таки утвердил новый формат клубных турниров. Но трюк с опережением от боссов новоявленной Суперлиги удался по полной. Практически все мировые спортивные сводки 19 апреля были посвящены именно этой теме – Суперлиге. Она, эта тема, словно надоедливый модный мотив, звучит изо всех динамиков и утюгов. На нее не только обратили внимания, но и прокомментировали как высшие футбольные, так и не менее высокие государственные чины. Сложилось впечатления, что за один лишь понедельник произошло столько футбольных событий, сколько в «неурожайное» время не собирается и за целый год.

В общем, информации очень много, она появляется фактически каждый час, причем чем дальше, тем острее и резонанснее: на каждый «ответ Чемберлена» находится еще более крутой реверанс и ход. Давайте сейчас попытаемся разложить все эти груды данных по полочкам. Проще всего это будет сделать в режиме вопрос – ответ.

Итак, Суперлига – это кто?

На данный момент это двенадцать клубов из Англии, Испании и Италии. Конкретно: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге?

Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.

Почему в Суперлиге нет немецких и французских клубов?

Сугубо визуально Лига с приставкой Супер таковой вряд ли может считаться, если под ее сводами не будет «Баварии» и «ПСЖ». Организаторы СЛ приглашали мюнхенский гранд к себе на «посиделки» (равно как и дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг»), но пока что немецкие коллективы не намерены идти на столь радикальный шаг. На размышления немцам Суперлига выделила ровно месяц. «ПСЖ» может и намерен, но это, наверное, тот случай, когда хочется и колется, но нельзя. Дело в том, что собственник парижского клуба Аль-Хелаифи по совместительству – руководящий чин в УЕФА, а также повязан многомиллионными обязательствами с европейским футбольным Союзом и катарским телевидением за право транслировать матчи ЛЧ. Парижане должны определиться в течение ближайших 14 дней – именно столько им выделили в СЛ.

В СЛ могут играть другие клубы, не из известной топ-пятерки?

Да. Поговаривают, что там хотели бы видеть «Порту», «Бенфику» и «Аякс». Но это пока что неподтвержденная информация.

А «Шахтер» или «Динамо» там случайно не ждут?

К сожалению или счастью, не ждут – для СЛ мы слишком «мелковатые». Там, про всей видимости, ограничатся представителями Западной Европы. 

Когда Суперлига собирается стартовать?

Уже совсем скоро: в августе сего года. Ощутите разницу: если УЕФА планирует реорганизовать Лигу чемпионов с сезона 2024/2025, то Суперлига собирается играть уже в ближайшем сезоне.

Каковой будет формула проведения Суперлиги?

Двадцать команд разделят на две группы, по десять участников. На групповом турнире соперники играют по круговой системе, то есть каждый с каждым. На этом этапе команды сыграют по 18 матчей. Дальше – стадия плей-офф. Из двух групп в нее попадают напрямую по три лучшие команды, а те, кто занял четвертое и пятое места, играют два стыковые матча, чтобы попасть в четвертьфинал. Четвертьфинал и полуфинал играются по два матча: дома – в гостях, финал – один матч, который планируется сыграть на нейтральном поле.

Даты уже определены?

Планируется, что матчи Суперлиги будут играться среди недели, тогда как в уик-энд участники нового клубного формирования будут играть в национальных чемпионатах.

Как на эту идею отреагировали ведущие футбольные Лиги?

Никто из топ-пятерки европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, серия А, Бундеслига и Лига 1) не поддержал идею создания Суперлиги. Более того, все эти организации высказались публично против ее создания и функционирования. Текущие чемпионаты Англии, Испании и Италии вообще могут не доиграть или отменить. На Апеннинах некоторые клубы (конкретно – «Аталанта») призывают исключить троих заговорщиков из серии А.  

Кто правит балом в Суперлиге?

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Знакомые все лица. Глава организации – босс мадридского «Реала» Флорентино Перес. Творец эпохи «Галактикос» уже давно «обуреваем» идеей создания закрытого клуба больших футбольных толстосумов, и вот, наконец, его идея получила воплощение. Поговаривают, что именно дон Флорентино уговорил своих заклятых друзей по Примере – «Барсу» и «Атлетико» - пойти следом за ним к светлому будущему. У него есть два зама: президент «Ювентуса» и уже бывший руководитель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли и хозяин «МанЮнайтед» Джоэль Глэйзер.

За чей счет банкет?

Генеральным спонсором европейской футбольной Суперлиги выступил крупнейший американский финансовый холдинг Джей Пи Морган Чейс. Банкиры из Манхэттена готовы вложить в СЛ почти шесть миллиардов евро. Но не безвозмездно: американцы планируют «отбить» доходы за счет продажи прав на телетрансляции.  

Как будут распределяться доходы между клубами СЛ?

Пятнадцати постоянным участникам турнира изначально будет выплачено порядка трех с половиной миллиарда евро. Но не равными долями. Кто-то получит 89 миллионов, а кто-то – сразу 310. Почему такая несправедливость? Ну, большие деньги любят тишину и не любят публичность, поэтому на сей счет сложно сказать что-либо определенное. Скорее всего, сумма выплат будет зависеть от места, занятого командой на групповом этапе. Но стартовой выплатой дело не ограничится. Планируется, что участникам СЛ чуть позже будет выплачено еще около шести с половиной миллиардов евро (причем не только «отцам-основателям», но и тем, кто будет участвовать на непостоянной основе). Эти деньги будут направлены, в основном, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.   

Как на все это отреагировал УЕФА?

Очень жестко. Понятное дело, что господа из европейского футбольного Союза сильно против. Они грозят исключить нынешние двенадцать клубов, да и вообще всех потенциальных участников СЛ, из всех возможных соревнований как на клубном уровне, так и на уровне сборных (это относится к игрокам, выступающих в коллективах СЛ). К тому же, УЕФА грозится отобрать право принимать Евро-2020 сразу у нескольких стадионов, которые являются собственностью клубов СЛ. Прямая речь президента УЕФА Александера Чеферина: «Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА». Официальное решение ведомства Чеферина по поводу и «раскольников», и судьбы нынешнего розыгрыша ЛЧ и ЛЕ, впрочем, как и проведения Евро-2020, будет объявлено чуть позже.


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Чеферин

Как отреагировала ФИФА?

Менее жестко, чем УЕФА. Точнее, международная футбольная федерация «выражает озабоченность» и призывает «все стороны конфликта сесть за стол переговоров». В общем, ведомство Инфантино пока что присматривается.

А как отреагировала Украина?

Вот что по этому поводу написал в одной из соцсетей президент УАФ Андрей Павелко: «Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества – за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола». Судя по этому посту, Павелко тоже против Суперлиги. 

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Валерий Василенко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 00:06
    0
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:01
    Толя ты с профессиональной точки зрения судишь ? Ты ж аптекарь
    Ну що він вживає щось то це очевидно... Подивися фотки Марадони періоду Наполі. Тоді хєрні не писатимеш. Я в кінці 90х ганяв наркош в Києві...
    Ссылка
    VN54
    online
      VN54, 20.04.2021 00:01
    0
    funcat, 19.04.2021 23:29
    Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге ?

    Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.
    ———-
    Что может иметь общего со спортом проект , который заранее имеет фиксированный результат и решение о том кто точно не проиграет
    ——-
    Через пару лет, это шапито будет выбирать состав на матч , путём СМС голосования от китайских болельщиков
    УЕФА , жги напалмом !
    Вот только молоть чушь не нужно, посмотрите на северо-американские лиги (НХЛ, НБА и ь.д.) - там тоже никто никуда не вылетает и круче этих соревнований в мире в этих видах спорта нет - лучшие спортсмены и самые большие деньги там. Почитайте историю становления этих лиг и то как через несколько лет "гонок денег" они (за исключением бейсбола, который должен прийти к этому к 2030) "усредняют" сейчас команды потолком затрат и процедурой драфта молодых игроков.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:01
    -1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:27
    На фото Чеферін схожий на наркалигу в якого тільки що відібрали шприц з ширкою...
    Толя ты с профессиональной точки зрения судишь ? Ты ж аптекарь
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 00:00
    -1
    УЕФА должен запретить командам, которые хотят выступать под его эгидой встречаться с командами из суперлиги. Пусть эта суперлига сама с собой играет.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 00:00
    +2
    Турнир мертворожденный, организаторы умудрились обговняться еще на этапе проектирования
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 23:55
    +1
    Походу весь этот шабаш с суммами в сотни миллионов за и для футболистов завел футбол в тупик. А карантин повсеместно это всё добил
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:51
    0
    Maximus, 19.04.2021 23:47
    JP Morgan не просто финансирует весь этот шабаш, но и планирует отбить бабки на трансляциях. Это ж сколько надо продать прав на показ, чтобы отбить такой проект??? Я очень сомневаюсь, что украинский болельщик готов будет выложить баксов 50 за одну трансляцию матча ЕСЛ. Тем более, что после старта этой «лиги» многие болельщики попросту отвернуться от своих любимых команд. Одно дело пойти на стадион, и совершенно другое покупать каждую трансляцию за баснословные деньги. Одно понятно точно, шаровых трансляций ЕСЛ не будет. Лично моё предпочтение, и дальше смотреть ЛЧ и ЛЕ под эгидой УЕФА. Теперь эти турниры станут очень конкурентны
    Будуть дивитися... По світу відібють бабло.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 19.04.2021 23:47
    +3
    JP Morgan не просто финансирует весь этот шабаш, но и планирует отбить бабки на трансляциях. Это ж сколько надо продать прав на показ, чтобы отбить такой проект??? Я очень сомневаюсь, что украинский болельщик готов будет выложить баксов 50 за одну трансляцию матча ЕСЛ. Тем более, что после старта этой «лиги» многие болельщики попросту отвернуться от своих любимых команд. Одно дело пойти на стадион, и совершенно другое покупать каждую трансляцию за баснословные деньги. Одно понятно точно, шаровых трансляций ЕСЛ не будет. Лично моё предпочтение, и дальше смотреть ЛЧ и ЛЕ под эгидой УЕФА. Теперь эти турниры станут очень конкурентны
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 23:46
    -2
    15 постійних команд, які не будуть вилітати?
    А якщо п'ять команд із цих постійних займуть останні місця , тоді як? Не чесно з самого початку.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 23:45
    +2
    НУ если Павелко против тогда пизд.ц суперлиге.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:37
    -2
    УЄФА зірве проведення ЧЄ аби тільки не дати шансу Суперлізі... Пізно спохватилися. Раніше думати треба було. А починав цю кашу варити Мішель Платіні. Якого по тихому відправили на пенсію...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:37
    +1
    Тобто вони хочуть грати в національних чемпіонатах, щоб їхні гравці грали за збірну, і провести супер лігу з 20+ матчами???? Їб....ся, такого навантаження жоден гравець не витримає, їм прийдеться на щось забивати болт, і як мені здається (особливо клуби Англії), болт буде забиватися саме на суперлігу. 100 % провал недоліги.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:34
    +2
    Официальным гимном СЕПАРлиги предлагаю песню Оли Поляковой - Асталависта, сепаратиста!
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 19.04.2021 23:31
    +1
    Сепар-лига, и поддерживать ее могут только сепары
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 19.04.2021 23:31
    +1
    Сепар-лига, и поддерживать ее могут только сепары
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:29
    +1
    Было бы странно, если бы Павелко был за суперлигу
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 19.04.2021 23:29
    +3
    Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге ?

    Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.
    ———-
    Что может иметь общего со спортом проект , который заранее имеет фиксированный результат и решение о том кто точно не проиграет
    ——-
    Через пару лет, это шапито будет выбирать состав на матч , путём СМС голосования от китайских болельщиков
    УЕФА , жги напалмом !
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:27
    0
    На фото Чеферін схожий на наркалигу в якого тільки що відібрали шприц з ширкою...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 19.04.2021 23:47
    +3
    JP Morgan не просто финансирует весь этот шабаш, но и планирует отбить бабки на трансляциях. Это ж сколько надо продать прав на показ, чтобы отбить такой проект??? Я очень сомневаюсь, что украинский болельщик готов будет выложить баксов 50 за одну трансляцию матча ЕСЛ. Тем более, что после старта этой «лиги» многие болельщики попросту отвернуться от своих любимых команд. Одно дело пойти на стадион, и совершенно другое покупать каждую трансляцию за баснословные деньги. Одно понятно точно, шаровых трансляций ЕСЛ не будет. Лично моё предпочтение, и дальше смотреть ЛЧ и ЛЕ под эгидой УЕФА. Теперь эти турниры станут очень конкурентны
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 19.04.2021 23:29
    +3
    Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге ?

    Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.
    ———-
    Что может иметь общего со спортом проект , который заранее имеет фиксированный результат и решение о том кто точно не проиграет
    ——-
    Через пару лет, это шапито будет выбирать состав на матч , путём СМС голосования от китайских болельщиков
    УЕФА , жги напалмом !
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 00:00
    +2
    Турнир мертворожденный, организаторы умудрились обговняться еще на этапе проектирования
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 23:45
    +2
    НУ если Павелко против тогда пизд.ц суперлиге.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:34
    +2
    Официальным гимном СЕПАРлиги предлагаю песню Оли Поляковой - Асталависта, сепаратиста!
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 23:55
    +1
    Походу весь этот шабаш с суммами в сотни миллионов за и для футболистов завел футбол в тупик. А карантин повсеместно это всё добил
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:37
    +1
    Тобто вони хочуть грати в національних чемпіонатах, щоб їхні гравці грали за збірну, і провести супер лігу з 20+ матчами???? Їб....ся, такого навантаження жоден гравець не витримає, їм прийдеться на щось забивати болт, і як мені здається (особливо клуби Англії), болт буде забиватися саме на суперлігу. 100 % провал недоліги.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 19.04.2021 23:31
    +1
    Сепар-лига, и поддерживать ее могут только сепары
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 19.04.2021 23:31
    +1
    Сепар-лига, и поддерживать ее могут только сепары
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:29
    +1
    Было бы странно, если бы Павелко был за суперлигу
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 20.04.2021 00:07
    0
    Ну да,к мнению Павелко в первую очередь прислушаются.Аталанта жжёт! Исключить из Серии А Интер,Милан и Ювентус. Наш Руслан Малиновский станет чемпионом! А чё? Парень реально заслужил.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 00:06
    0
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 00:01
    Толя ты с профессиональной точки зрения судишь ? Ты ж аптекарь
    Ну що він вживає щось то це очевидно... Подивися фотки Марадони періоду Наполі. Тоді хєрні не писатимеш. Я в кінці 90х ганяв наркош в Києві...
    Ссылка
    VN54
    online
      VN54, 20.04.2021 00:01
    0
    funcat, 19.04.2021 23:29
    Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге ?

    Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.
    ———-
    Что может иметь общего со спортом проект , который заранее имеет фиксированный результат и решение о том кто точно не проиграет
    ——-
    Через пару лет, это шапито будет выбирать состав на матч , путём СМС голосования от китайских болельщиков
    УЕФА , жги напалмом !
    Вот только молоть чушь не нужно, посмотрите на северо-американские лиги (НХЛ, НБА и ь.д.) - там тоже никто никуда не вылетает и круче этих соревнований в мире в этих видах спорта нет - лучшие спортсмены и самые большие деньги там. Почитайте историю становления этих лиг и то как через несколько лет "гонок денег" они (за исключением бейсбола, который должен прийти к этому к 2030) "усредняют" сейчас команды потолком затрат и процедурой драфта молодых игроков.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:51
    0
    Maximus, 19.04.2021 23:47
    JP Morgan не просто финансирует весь этот шабаш, но и планирует отбить бабки на трансляциях. Это ж сколько надо продать прав на показ, чтобы отбить такой проект??? Я очень сомневаюсь, что украинский болельщик готов будет выложить баксов 50 за одну трансляцию матча ЕСЛ. Тем более, что после старта этой «лиги» многие болельщики попросту отвернуться от своих любимых команд. Одно дело пойти на стадион, и совершенно другое покупать каждую трансляцию за баснословные деньги. Одно понятно точно, шаровых трансляций ЕСЛ не будет. Лично моё предпочтение, и дальше смотреть ЛЧ и ЛЕ под эгидой УЕФА. Теперь эти турниры станут очень конкурентны
    Будуть дивитися... По світу відібють бабло.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:27
    0
    На фото Чеферін схожий на наркалигу в якого тільки що відібрали шприц з ширкою...
    Ссылка
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