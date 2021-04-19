Футбольные сепаратисты. 15 вопросов о европейской Суперлиге

Товарищи! Футбольная революция, о необходимости которой так долго говорили большевики (хотя, пардоньте, в нашем случае именно меньшевики), свершилась. Свершилась в воскресный вечер, 18 апреля. Именно эту дату можно считать днем рождения европейской футбольной Суперлиги.

Сама дата выбрана неслучайно. «Заговорщики» решили сыграть на опережение УЕФА: 19 апреля Европейский футбольный Союз намеревался представить новый формат соревнований в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА таки утвердил новый формат клубных турниров. Но трюк с опережением от боссов новоявленной Суперлиги удался по полной. Практически все мировые спортивные сводки 19 апреля были посвящены именно этой теме – Суперлиге. Она, эта тема, словно надоедливый модный мотив, звучит изо всех динамиков и утюгов. На нее не только обратили внимания, но и прокомментировали как высшие футбольные, так и не менее высокие государственные чины. Сложилось впечатления, что за один лишь понедельник произошло столько футбольных событий, сколько в «неурожайное» время не собирается и за целый год.

В общем, информации очень много, она появляется фактически каждый час, причем чем дальше, тем острее и резонанснее: на каждый «ответ Чемберлена» находится еще более крутой реверанс и ход. Давайте сейчас попытаемся разложить все эти груды данных по полочкам. Проще всего это будет сделать в режиме вопрос – ответ.

Итак, Суперлига – это кто?

На данный момент это двенадцать клубов из Англии, Испании и Италии. Конкретно: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Сколько клубов в Суперлиге должно быть в итоге?

Двадцать. Из них пятнадцать будут участвовать в турнире на постоянной основе (то есть не будут вылетать), а еще пять команд будут меняться, то бишь заходить-выходить.

Почему в Суперлиге нет немецких и французских клубов?

Сугубо визуально Лига с приставкой Супер таковой вряд ли может считаться, если под ее сводами не будет «Баварии» и «ПСЖ». Организаторы СЛ приглашали мюнхенский гранд к себе на «посиделки» (равно как и дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг»), но пока что немецкие коллективы не намерены идти на столь радикальный шаг. На размышления немцам Суперлига выделила ровно месяц. «ПСЖ» может и намерен, но это, наверное, тот случай, когда хочется и колется, но нельзя. Дело в том, что собственник парижского клуба Аль-Хелаифи по совместительству – руководящий чин в УЕФА, а также повязан многомиллионными обязательствами с европейским футбольным Союзом и катарским телевидением за право транслировать матчи ЛЧ. Парижане должны определиться в течение ближайших 14 дней – именно столько им выделили в СЛ.

В СЛ могут играть другие клубы, не из известной топ-пятерки?

Да. Поговаривают, что там хотели бы видеть «Порту», «Бенфику» и «Аякс». Но это пока что неподтвержденная информация.

А «Шахтер» или «Динамо» там случайно не ждут?

К сожалению или счастью, не ждут – для СЛ мы слишком «мелковатые». Там, про всей видимости, ограничатся представителями Западной Европы.

Когда Суперлига собирается стартовать?

Уже совсем скоро: в августе сего года. Ощутите разницу: если УЕФА планирует реорганизовать Лигу чемпионов с сезона 2024/2025, то Суперлига собирается играть уже в ближайшем сезоне.

Каковой будет формула проведения Суперлиги?

Двадцать команд разделят на две группы, по десять участников. На групповом турнире соперники играют по круговой системе, то есть каждый с каждым. На этом этапе команды сыграют по 18 матчей. Дальше – стадия плей-офф. Из двух групп в нее попадают напрямую по три лучшие команды, а те, кто занял четвертое и пятое места, играют два стыковые матча, чтобы попасть в четвертьфинал. Четвертьфинал и полуфинал играются по два матча: дома – в гостях, финал – один матч, который планируется сыграть на нейтральном поле.

Даты уже определены?

Планируется, что матчи Суперлиги будут играться среди недели, тогда как в уик-энд участники нового клубного формирования будут играть в национальных чемпионатах.

Как на эту идею отреагировали ведущие футбольные Лиги?

Никто из топ-пятерки европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, серия А, Бундеслига и Лига 1) не поддержал идею создания Суперлиги. Более того, все эти организации высказались публично против ее создания и функционирования. Текущие чемпионаты Англии, Испании и Италии вообще могут не доиграть или отменить. На Апеннинах некоторые клубы (конкретно – «Аталанта») призывают исключить троих заговорщиков из серии А.

Кто правит балом в Суперлиге?

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Знакомые все лица. Глава организации – босс мадридского «Реала» Флорентино Перес. Творец эпохи «Галактикос» уже давно «обуреваем» идеей создания закрытого клуба больших футбольных толстосумов, и вот, наконец, его идея получила воплощение. Поговаривают, что именно дон Флорентино уговорил своих заклятых друзей по Примере – «Барсу» и «Атлетико» - пойти следом за ним к светлому будущему. У него есть два зама: президент «Ювентуса» и уже бывший руководитель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли и хозяин «МанЮнайтед» Джоэль Глэйзер.

За чей счет банкет?

Генеральным спонсором европейской футбольной Суперлиги выступил крупнейший американский финансовый холдинг Джей Пи Морган Чейс. Банкиры из Манхэттена готовы вложить в СЛ почти шесть миллиардов евро. Но не безвозмездно: американцы планируют «отбить» доходы за счет продажи прав на телетрансляции.

Как будут распределяться доходы между клубами СЛ?

Пятнадцати постоянным участникам турнира изначально будет выплачено порядка трех с половиной миллиарда евро. Но не равными долями. Кто-то получит 89 миллионов, а кто-то – сразу 310. Почему такая несправедливость? Ну, большие деньги любят тишину и не любят публичность, поэтому на сей счет сложно сказать что-либо определенное. Скорее всего, сумма выплат будет зависеть от места, занятого командой на групповом этапе. Но стартовой выплатой дело не ограничится. Планируется, что участникам СЛ чуть позже будет выплачено еще около шести с половиной миллиардов евро (причем не только «отцам-основателям», но и тем, кто будет участвовать на непостоянной основе). Эти деньги будут направлены, в основном, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Как на все это отреагировал УЕФА?

Очень жестко. Понятное дело, что господа из европейского футбольного Союза сильно против. Они грозят исключить нынешние двенадцать клубов, да и вообще всех потенциальных участников СЛ, из всех возможных соревнований как на клубном уровне, так и на уровне сборных (это относится к игрокам, выступающих в коллективах СЛ). К тому же, УЕФА грозится отобрать право принимать Евро-2020 сразу у нескольких стадионов, которые являются собственностью клубов СЛ. Прямая речь президента УЕФА Александера Чеферина: «Мое мнение? Мы должны дисквалифицировать всех игроков команд этой Суперлиги от участия в турнирах УЕФА и ФИФА». Официальное решение ведомства Чеферина по поводу и «раскольников», и судьбы нынешнего розыгрыша ЛЧ и ЛЕ, впрочем, как и проведения Евро-2020, будет объявлено чуть позже.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Чеферин

Как отреагировала ФИФА?

Менее жестко, чем УЕФА. Точнее, международная футбольная федерация «выражает озабоченность» и призывает «все стороны конфликта сесть за стол переговоров». В общем, ведомство Инфантино пока что присматривается.

А как отреагировала Украина?

Вот что по этому поводу написал в одной из соцсетей президент УАФ Андрей Павелко: «Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы. Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества – за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола». Судя по этому посту, Павелко тоже против Суперлиги.