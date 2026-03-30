  4. Румменигге назвал причину появления проекта футбольной Суперлиги
30 марта 2026, 12:58 | Обновлено 30 марта 2026, 12:59
Румменигге назвал причину появления проекта футбольной Суперлиги

COVID оказал большое влияние и на футбол

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл-Хайнц Румменигге

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о взаимоотношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом и назвал причину появления проекта Суперлиги:

«У нас всегда были отличные отношения. Помню, как мы часами говорили о футболе и соглашались практически во всем, кроме одного – Суперлиги. Политическая структура футбола проста – на вершине FIFA и UEFA, затем федерации, затем клубы. Суперлига воспринималась как проект Флорентино, но на самом деле она возникла из-за пандемии.

COVID оставил глубокий след, и, насколько я понимаю, все участники должны были получить подписные бонусы в девятизначных суммах. К счастью, Суперлига теперь в прошлом. Недавно я говорил с Александером Чефериным на Генеральной ассамблее UEFA в Брюсселе, и он подчеркнул, что все рады, что «Мадрид» вернулся в футбольную семью. Это хорошо и для «Мадрида», и для Флорентино – конфликт никому не приносит пользы».

Ранее мадридский «Реал» объявил о закрытии проекта Европейской Суперлиги.

Европейская Суперлига Карл-Хайнц Румменигге Бавария Реал Мадрид Флорентино Перес
Иван Чирко Источник: AS
