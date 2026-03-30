  Лапорта рассказал о том, почем Барселона вышла из Суперлиги
30 марта 2026, 11:17 | Обновлено 30 марта 2026, 11:29
Лапорта рассказал о том, почем Барселона вышла из Суперлиги

Каталонский гранд покинул проект Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб вышел из проекта Суперлиги:

«Мы решили выйти из Суперлиги, поскольку в ней не было смысла, проект не реализовывался. Мы уже сообщили им об этом. Кроме того, УЕФА принимает меры по укреплению устойчивости футбола в Европе. Отношения между людьми и интересы меняются».

Проект Суперлиги был закрыт мадридским «Реалом» в феврале 2026 года после переговоров с УЕФА. Просуществовал он почти пять лет, но так и не был реализован.

Даниил Кирияка Источник: El Pais
