Испания30 марта 2026, 11:17 | Обновлено 30 марта 2026, 11:29
Лапорта рассказал о том, почем Барселона вышла из Суперлиги
Каталонский гранд покинул проект Суперлиги
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб вышел из проекта Суперлиги:
«Мы решили выйти из Суперлиги, поскольку в ней не было смысла, проект не реализовывался. Мы уже сообщили им об этом. Кроме того, УЕФА принимает меры по укреплению устойчивости футбола в Европе. Отношения между людьми и интересы меняются».
Проект Суперлиги был закрыт мадридским «Реалом» в феврале 2026 года после переговоров с УЕФА. Просуществовал он почти пять лет, но так и не был реализован.
