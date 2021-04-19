ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА утвердил новый формат клубных турниров

В Лиге чемпионов станет больше клубов. Изменения вступят в силу с сезона 2024/2025

  • 19.04.2021 17:23
  • 3195 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА утвердил новый формат клубных турниров
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новый формат клубных турниров с сезона 2024/25.

Решение принято после масштабных консультаций с членами европейской футбольной семьи. В прошлую пятницу его единогласно поддержали совет Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Комитет УЕФА по клубным соревнованиям, в который входят представители клубов.

Изменения призваны обеспечить благоприятное будущее европейского футбола на всех уровнях и удовлетворить интересы всех сторон. Единогласная приверженность идее открытых соревнований и соблюдению спортивного принципа направлена также на общую цель: защиту национальных чемпионатов.

Президент УЕФА Александер Чеферин так прокомментировал новый формат:

«Этот новый формат также поддерживает статус и будущее национальных турниров по всей Европе. Он сохраняет принцип, согласно которому выход в европейские турниры зависит от результатов на внутренней арене. Также он подтверждает принципы солидарности на всех уровнях игры и открытости соревнований».

«Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля».

«Футбол - это социальное и культурное сокровище, обогащенное ценностями, традициями и эмоциями, которые разделяет весь наш континент. УЕФА как руководящий орган и ответственный распорядитель европейского футбола должен беречь это наследие, а также возглавлять положительное развитие футбола в Европе во благо национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков на всех уровнях. Поэтому последние два года мы вели масштабные консультации и заручились единогласной поддержкой нашего предложения. Мы убеждены, что данные реформы обеспечивают достижение этих целей».

Дальнейшие решения по таким вопросам, как перебалансировка схемы отбора, даты матчей, система посева, формат финалов, коэффициенты и распределение финансов, будут приняты к концу года. При необходимости также будут приняты поправки к утвержденному сегодня формату.

В то же время УЕФА подтверждает свои твердые финансовые обязательства перед всем европейским футболом. УЕФА предпримет шаги, чтобы обеспечить большую финансовую солидарность в отношении более широкого круга клубов, которые не участвуют в еврокубках. Это укрепит прочный фундамент, на котором стоит европейский футбол.

УЕФА также инициирует диалог с заинтересованными сторонами и предложит меры по защите здоровья игроков в различных соревнованиях на всех уровнях.

Подробности формата

Количество участников Лиги чемпионов УЕФА увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36.

Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

Все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.

Ранее сообщалось, что 12 европейских топ-клубов создали Европейскую Суперлигу.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.04.2021 17:59
    0
    Долго думали
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:57
    +1
    Засуетились собаки,но поздно )
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 17:57
    0
    Шобло - УЄФА повинно бути знищене або тотально реформоване. Інакше ніяк.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 17:50
    +2
    новый формат под эгидой УЕФА с 2024 года. поздно вср....сь
    суперлига с 2021 года.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 19.04.2021 17:46
    0
    Fangold, 19.04.2021 17:37
    А чим нинішній формат був поганий?
    замало бабла сепаратистам йшло. це під них міняли, але ті і так свою лігу створили.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 17:37
    0
    А чим нинішній формат був поганий?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.04.2021 17:37
    -1
    дави-сепаров
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 17:50
    +2
    новый формат под эгидой УЕФА с 2024 года. поздно вср....сь
    суперлига с 2021 года.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 17:57
    +1
    Засуетились собаки,но поздно )
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.04.2021 17:59
    0
    Долго думали
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 17:57
    0
    Шобло - УЄФА повинно бути знищене або тотально реформоване. Інакше ніяк.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 19.04.2021 17:46
    0
    Fangold, 19.04.2021 17:37
    А чим нинішній формат був поганий?
    замало бабла сепаратистам йшло. це під них міняли, але ті і так свою лігу створили.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 17:37
    0
    А чим нинішній формат був поганий?
    Ссылка
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