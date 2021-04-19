На Лунина претендуют три клуба Ла Лиги

Украинский вратарь летом может покинуть «Реал» ради получения игровой практики

  • 19.04.2021 20:00
  • 4582 просмотра
  • 8 комментариев
На Лунина претендуют три клуба Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

На украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина претендуют сразу несколько клубов испанской Ла Лиги.

По имеющейся информации, предложить сотрудничество Лунину готовы «Эйбар», «Гранада» и «Бетис». При этом, речь может пойти, как об аренде, так и о полноценном трансфере, ведь «Реал» не прочь заработать хорошие деньги на футболисте, который не имеет серьезных перспектив в первой команде за спиной Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин провел только один матч за «Реал» - в Кубке Испании. Его контракт с «бланкос» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник — Fichajes.net

(19 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:50
    0
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:22
    В Милан.
    1. Доннарумма не хоче продлеваться.
    2. Хотели подписать Трубина -отказано.
    3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
    Но уже не за лавку, а за игру....
    4. СМИ: Доннарумма согласовал контракт с Ювентусом
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 19.04.2021 20:48
    +2
    FcShubi, 19.04.2021 20:14
    ждать травмы партнёра это как по скотски, но зато по украински
    Козл*м*рдый, а запасные вратари в остальных командах мира не тем же заняты?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2021 20:37
    +2
    Давно пора валить от лысого.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:22
    0
    В Милан.
    1. Доннарумма не хоче продлеваться.
    2. Хотели подписать Трубина -отказано.
    3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
    Но уже не за лавку, а за игру....
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 20:19
    +2
    BekXanov, 19.04.2021 20:07
    В Гранаду можно.
    Чтобы потом вылететь в лигу ниже.
    Ссылка
    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 20:14
    +2
    umnuy2, 19.04.2021 20:13
    поломается тибо вот и шанс-а вот обратно уже не возьмут никогда и будет по аутсайдерам бегать
    ждать травмы партнёра это как по скотски, но зато по украински
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 20:13
    -2
    поломается тибо вот и шанс-а вот обратно уже не возьмут никогда и будет по аутсайдерам бегать
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 20:07
    +4
    В Гранаду можно.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 20:07
    +4
    В Гранаду можно.
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 19.04.2021 20:48
    +2
    FcShubi, 19.04.2021 20:14
    ждать травмы партнёра это как по скотски, но зато по украински
    Козл*м*рдый, а запасные вратари в остальных командах мира не тем же заняты?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2021 20:37
    +2
    Давно пора валить от лысого.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2021 20:19
    +2
    BekXanov, 19.04.2021 20:07
    В Гранаду можно.
    Чтобы потом вылететь в лигу ниже.
    Ссылка
    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 20:14
    +2
    umnuy2, 19.04.2021 20:13
    поломается тибо вот и шанс-а вот обратно уже не возьмут никогда и будет по аутсайдерам бегать
    ждать травмы партнёра это как по скотски, но зато по украински
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:50
    0
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:22
    В Милан.
    1. Доннарумма не хоче продлеваться.
    2. Хотели подписать Трубина -отказано.
    3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
    Но уже не за лавку, а за игру....
    4. СМИ: Доннарумма согласовал контракт с Ювентусом
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 20:22
    0
    В Милан.
    1. Доннарумма не хоче продлеваться.
    2. Хотели подписать Трубина -отказано.
    3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
    Но уже не за лавку, а за игру....
    Ссылка
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