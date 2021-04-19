На Лунина претендуют три клуба Ла Лиги

На украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина претендуют сразу несколько клубов испанской Ла Лиги.

По имеющейся информации, предложить сотрудничество Лунину готовы «Эйбар», «Гранада» и «Бетис». При этом, речь может пойти, как об аренде, так и о полноценном трансфере, ведь «Реал» не прочь заработать хорошие деньги на футболисте, который не имеет серьезных перспектив в первой команде за спиной Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин провел только один матч за «Реал» - в Кубке Испании. Его контракт с «бланкос» рассчитан до лета 2024 года.