На Лунина претендуют три клуба Ла Лиги

На украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина претендуют сразу несколько клубов испанской Ла Лиги.
По имеющейся информации, предложить сотрудничество Лунину готовы «Эйбар», «Гранада» и «Бетис». При этом, речь может пойти, как об аренде, так и о полноценном трансфере, ведь «Реал» не прочь заработать хорошие деньги на футболисте, который не имеет серьезных перспектив в первой команде за спиной Тибо Куртуа.
В нынешнем сезоне Лунин провел только один матч за «Реал» - в Кубке Испании. Его контракт с «бланкос» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — Fichajes.net
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1. Доннарумма не хоче продлеваться.
2. Хотели подписать Трубина -отказано.
3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
Но уже не за лавку, а за игру....
1. Доннарумма не хоче продлеваться.
2. Хотели подписать Трубина -отказано.
3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
Но уже не за лавку, а за игру....
1. Доннарумма не хоче продлеваться.
2. Хотели подписать Трубина -отказано.
3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
Но уже не за лавку, а за игру....
1. Доннарумма не хоче продлеваться.
2. Хотели подписать Трубина -отказано.
3. Также клуб участвует в ЕСЛ. Вечный бан.
Но уже не за лавку, а за игру....
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