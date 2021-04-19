Невероятно! Баварию, Боруссию Д и Порту могут вернуть в Лигу чемпионов

«Бавария» с Робертом Левандовски все еще может успешно защитить титул ЛЧ

  • 19.04.2021 23:00
  • 5483 просмотра
  • 37 комментариев
Невероятно! Баварию, Боруссию Д и Порту могут вернуть в Лигу чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 апреля, УЕФА проведет очередное заседание, на котором будет принято окончательное решение об исключении команд, которые вошли в альтернативную Европейскую Суперлигу.

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Челси», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона ЛЧ.

Рассматриваются 2 варианта развития событий:

Вариант 1. Титул Лиги чемпионов могут сразу отдать французскому «ПСЖ».

Вариант 2. «Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» (проигравшие в четвертьфиналах) возвращаются в текущий турнир ЛЧ и проведут полуфиналы вместе с ПСЖ.

Решение будет принято 23 апреля. Таким образом, «Бавария» с Робертом Левандовски все еще может успешно защитить титул ЛЧ.

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(14 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:41
    0
    avtv5555, 19.04.2021 23:37
    Толя извини но пишешь ты целый день фуйню.
    Хто писав не знаю. А дурень читає...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:41
    0
    avtv5555, 19.04.2021 23:37
    Толя извини но пишешь ты целый день фуйню.
    Так не читай... Я пишу і для дебілів що вірять в чистоту і справедливість
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:40
    -1
    Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:36
    +
    Алексей я люблю когда минусуют
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.04.2021 23:38
    0
    Тоді і Шахтар треба повертати. Якщо Реал дискваліфікують то Шахтар на другому місці в группі ЛЧ опиняється.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 23:37
    -1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:32
    Я взагалі то аптекар. І твій діагноз знаю...
    Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
    Толя извини но пишешь ты целый день фуйню.
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:37
    +1
    Igor Avtoigor, 19.04.2021 23:34
    Макс видешь без тебя тут скучно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:36
    +2
    MaКs7777_, 19.04.2021 23:10
    Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера ,футбол для зрителей и болельщиков ,вид спорт миллионов номер один Мире ,,,а этим 20 ти клубам главное бабки
    +
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:36
    +1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:32
    Я взагалі то аптекар. І твій діагноз знаю...
    Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
    Да походу и правда аптекарь ты ,видно на таблах жёстко сидишь дурик,все мозги тебе поплавили от них
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:34
    0
    Либо в ле:
    Вильярреал - Славия
    Рома - Гранада
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.04.2021 23:34
    +1
    Макс видешь без тебя тут скучно
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:33
    0
    Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:24
    Уколите ему снотворное пжл
    Да это боты уже налетели, не парься, их ща везде полно. Миссия внушить купить подписку на мегого на суперлигу и смотреть как Арсенал у всех берёт вротецкий
    А вообще, пусть делают что хотят - есть силы - энергия - камон плэй, Not Fair play - i am not afraid - Zorya welcome to LC
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:32
    0
    Ору, Рома с физруков Фонсекой могут выйти досрочно в финал ле, благодаря этому дурдому
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:32
    -1
    MaКs7777_, 19.04.2021 23:28
    Толя не мочи,, по фото видно ты там в ларьке продовцом работаешь ,у тебя там не достача в магазине ,ты всю водяру с полок походу ,такое мелишь
    Я взагалі то аптекар. І твій діагноз знаю...
    Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:28
    0
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:18
    Для мене ЛЧ здохла. Як і УЄФА з її сраколизами УАФ
    Толя не мочи,, по фото видно ты там в ларьке продовцом работаешь ,у тебя там не достача в магазине ,ты всю водяру с полок походу ,такое мелишь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:26
    0
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:23
    Я що з тобою свиней пас? Вчись себе вести.
    Видно так
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:25
    0
    APL, 19.04.2021 23:20
    Не думав, що колись з тобою погоджусь і плюсану, заслужив +
    Можешь и минусовать ,я не сильно расстроюсь
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:24
    +1
    OKs100, 19.04.2021 23:13
    Вы ошиблись, по бабкам, это УЕФА, которая превратила футбол в бездушную выкачку денег. Суперлига, это попытка вернуть тот футбол, который мы все любим.
    Уколите ему снотворное пжл
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:23
    -7
    APL, 19.04.2021 23:19
    Толік ти вже похмелився?
    Я що з тобою свиней пас? Вчись себе вести.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.04.2021 23:23
    0
    эту ЛЧ как и ЛЕ надо доиграть и не ломать дров, провести ЧЕ, дать в первую очередь нормально доиграть фтболистам сезон! а то хуже переса и ко могут быть только дыбилы с уефа...которые ща в горячке навыдумывают....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:22
    +1
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:12
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 13:46:44+2
    По Верхней сетке остались хитрожопые ПСЖ (хотят выиграть ЛЧ , а потом через квалификацию квота 5 попасть в Суперлигу.)
    И вылетевшие:
    Порто - называется в числе дополнительных клубов ЕСЛ.
    И БоруссияД хотя она всегда была за кипишь, тоже пока не фигурирует.
    Поэтому даже если будет дисквал за намерения (во что не верю).
    Тогда В игре ПСЖ, БоруссияД и если не засветятся Порту.
    /
    Вполне могут финал ПСЖ - Боруссия Д/Порту
    Ситуация прояснилась.
    Порту и ПСЖ, Бавария и БоруссияД не хотят пока в СЕПАРлигу.
    Но если Порту и БоруссияД проиграли отступниками и их можно задействовать.
    /
    То Бавария проиграла белому и пушистому ПСЖ.
    Здесь все честно. До следующих незабываемых встреч.
    /
    Не взирая на всех/низ сетки. Ибо так получается ПСЖ/Боруссия Д , а Порту сразу в финале.
    Но всё-таки немцы и португалы проиграли, поэтому преимущество ПСЖ.
    Предлагаю сразу в финале ПСЖ ждёт из полуфинала БоруссияД / Порту соперника.
    Ссылка
    Nazar Mozol
    online
      Nazar Mozol, 19.04.2021 23:05
    +7
    Дурдом начинается!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:36
    +2
    MaКs7777_, 19.04.2021 23:10
    Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера ,футбол для зрителей и болельщиков ,вид спорт миллионов номер один Мире ,,,а этим 20 ти клубам главное бабки
    +
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:18
    +2
    OKs100, 19.04.2021 23:13
    Вы ошиблись, по бабкам, это УЕФА, которая превратила футбол в бездушную выкачку денег. Суперлига, это попытка вернуть тот футбол, который мы все любим.
    Какой бля футбол???? Ти тупой??? Там будут бегать 22 мажора с деньгами в жопе и ти будеш ето смотреть????
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:37
    +1
    Igor Avtoigor, 19.04.2021 23:34
    Макс видешь без тебя тут скучно
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:36
    +1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:32
    Я взагалі то аптекар. І твій діагноз знаю...
    Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
    Да походу и правда аптекарь ты ,видно на таблах жёстко сидишь дурик,все мозги тебе поплавили от них
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.04.2021 23:34
    +1
    Макс видешь без тебя тут скучно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:24
    +1
    OKs100, 19.04.2021 23:13
    Вы ошиблись, по бабкам, это УЕФА, которая превратила футбол в бездушную выкачку денег. Суперлига, это попытка вернуть тот футбол, который мы все любим.
    Уколите ему снотворное пжл
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:22
    +1
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 23:12
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 13:46:44+2
    По Верхней сетке остались хитрожопые ПСЖ (хотят выиграть ЛЧ , а потом через квалификацию квота 5 попасть в Суперлигу.)
    И вылетевшие:
    Порто - называется в числе дополнительных клубов ЕСЛ.
    И БоруссияД хотя она всегда была за кипишь, тоже пока не фигурирует.
    Поэтому даже если будет дисквал за намерения (во что не верю).
    Тогда В игре ПСЖ, БоруссияД и если не засветятся Порту.
    /
    Вполне могут финал ПСЖ - Боруссия Д/Порту
    Ситуация прояснилась.
    Порту и ПСЖ, Бавария и БоруссияД не хотят пока в СЕПАРлигу.
    Но если Порту и БоруссияД проиграли отступниками и их можно задействовать.
    /
    То Бавария проиграла белому и пушистому ПСЖ.
    Здесь все честно. До следующих незабываемых встреч.
    /
    Не взирая на всех/низ сетки. Ибо так получается ПСЖ/Боруссия Д , а Порту сразу в финале.
    Но всё-таки немцы и португалы проиграли, поэтому преимущество ПСЖ.
    Предлагаю сразу в финале ПСЖ ждёт из полуфинала БоруссияД / Порту соперника.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:20
    +1
    MaКs7777_, 19.04.2021 23:10
    Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера ,футбол для зрителей и болельщиков ,вид спорт миллионов номер один Мире ,,,а этим 20 ти клубам главное бабки
    Не думав, що колись з тобою погоджусь і плюсану, заслужив +
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.04.2021 23:05
    +1
    для особо фарса во втором варианте - еще надо чтоб бавария была в другом полуфинале, а не с псж... 3 матча между двумя командами в рамках плей-офф - будут выглядеть забавно
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:41
    0
    avtv5555, 19.04.2021 23:37
    Толя извини но пишешь ты целый день фуйню.
    Хто писав не знаю. А дурень читає...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:41
    0
    avtv5555, 19.04.2021 23:37
    Толя извини но пишешь ты целый день фуйню.
    Так не читай... Я пишу і для дебілів що вірять в чистоту і справедливість
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.04.2021 23:38
    0
    Тоді і Шахтар треба повертати. Якщо Реал дискваліфікують то Шахтар на другому місці в группі ЛЧ опиняється.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:34
    0
    Либо в ле:
    Вильярреал - Славия
    Рома - Гранада
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.04.2021 23:33
    0
    Алексей Голяченко, 19.04.2021 23:24
    Уколите ему снотворное пжл
    Да это боты уже налетели, не парься, их ща везде полно. Миссия внушить купить подписку на мегого на суперлигу и смотреть как Арсенал у всех берёт вротецкий
    А вообще, пусть делают что хотят - есть силы - энергия - камон плэй, Not Fair play - i am not afraid - Zorya welcome to LC
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.04.2021 23:32
    0
    Ору, Рома с физруков Фонсекой могут выйти досрочно в финал ле, благодаря этому дурдому
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:28
    0
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:18
    Для мене ЛЧ здохла. Як і УЄФА з її сраколизами УАФ
    Толя не мочи,, по фото видно ты там в ларьке продовцом работаешь ,у тебя там не достача в магазине ,ты всю водяру с полок походу ,такое мелишь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 23:26
    0
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 23:23
    Я що з тобою свиней пас? Вчись себе вести.
    Видно так
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 19.04.2021 23:25
    0
    APL, 19.04.2021 23:20
    Не думав, що колись з тобою погоджусь і плюсану, заслужив +
    Можешь и минусовать ,я не сильно расстроюсь
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.04.2021 23:23
    0
    эту ЛЧ как и ЛЕ надо доиграть и не ломать дров, провести ЧЕ, дать в первую очередь нормально доиграть фтболистам сезон! а то хуже переса и ко могут быть только дыбилы с уефа...которые ща в горячке навыдумывают....
    Ссылка
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