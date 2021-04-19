Невероятно! Баварию, Боруссию Д и Порту могут вернуть в Лигу чемпионов

В пятницу, 23 апреля, УЕФА проведет очередное заседание, на котором будет принято окончательное решение об исключении команд, которые вошли в альтернативную Европейскую Суперлигу.
В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).
Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Челси», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона ЛЧ.
Рассматриваются 2 варианта развития событий:
Вариант 1. Титул Лиги чемпионов могут сразу отдать французскому «ПСЖ».
Вариант 2. «Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» (проигравшие в четвертьфиналах) возвращаются в текущий турнир ЛЧ и проведут полуфиналы вместе с ПСЖ.
Решение будет принято 23 апреля. Таким образом, «Бавария» с Робертом Левандовски все еще может успешно защитить титул ЛЧ.
*** BILDplus Inhalt *** 3 CL-Halbfinalisten droht das Aus! - Rücken jetzt Bayern und Dortmund nach? https://t.co/eRVkh8WW8Q #Sport #News— BILD Sport (@BILD_Sport) April 19, 2021
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
Вильярреал - Славия
Рома - Гранада
А вообще, пусть делают что хотят - есть силы - энергия - камон плэй, Not Fair play - i am not afraid - Zorya welcome to LC
Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
По Верхней сетке остались хитрожопые ПСЖ (хотят выиграть ЛЧ , а потом через квалификацию квота 5 попасть в Суперлигу.)
И вылетевшие:
Порто - называется в числе дополнительных клубов ЕСЛ.
И БоруссияД хотя она всегда была за кипишь, тоже пока не фигурирует.
Поэтому даже если будет дисквал за намерения (во что не верю).
Тогда В игре ПСЖ, БоруссияД и если не засветятся Порту.
/
Вполне могут финал ПСЖ - Боруссия Д/Порту
Порту и ПСЖ, Бавария и БоруссияД не хотят пока в СЕПАРлигу.
Но если Порту и БоруссияД проиграли отступниками и их можно задействовать.
/
То Бавария проиграла белому и пушистому ПСЖ.
Здесь все честно. До следующих незабываемых встреч.
/
Не взирая на всех/низ сетки. Ибо так получается ПСЖ/Боруссия Д , а Порту сразу в финале.
Но всё-таки немцы и португалы проиграли, поэтому преимущество ПСЖ.
Предлагаю сразу в финале ПСЖ ждёт из полуфинала БоруссияД / Порту соперника.
Глянь в дзеркало - там асе і побачиш
По Верхней сетке остались хитрожопые ПСЖ (хотят выиграть ЛЧ , а потом через квалификацию квота 5 попасть в Суперлигу.)
И вылетевшие:
Порто - называется в числе дополнительных клубов ЕСЛ.
И БоруссияД хотя она всегда была за кипишь, тоже пока не фигурирует.
Поэтому даже если будет дисквал за намерения (во что не верю).
Тогда В игре ПСЖ, БоруссияД и если не засветятся Порту.
/
Вполне могут финал ПСЖ - Боруссия Д/Порту
Порту и ПСЖ, Бавария и БоруссияД не хотят пока в СЕПАРлигу.
Но если Порту и БоруссияД проиграли отступниками и их можно задействовать.
/
То Бавария проиграла белому и пушистому ПСЖ.
Здесь все честно. До следующих незабываемых встреч.
/
Не взирая на всех/низ сетки. Ибо так получается ПСЖ/Боруссия Д , а Порту сразу в финале.
Но всё-таки немцы и португалы проиграли, поэтому преимущество ПСЖ.
Предлагаю сразу в финале ПСЖ ждёт из полуфинала БоруссияД / Порту соперника.
Вильярреал - Славия
Рома - Гранада
А вообще, пусть делают что хотят - есть силы - энергия - камон плэй, Not Fair play - i am not afraid - Zorya welcome to LC
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.