Невероятно! Баварию, Боруссию Д и Порту могут вернуть в Лигу чемпионов

В пятницу, 23 апреля, УЕФА проведет очередное заседание, на котором будет принято окончательное решение об исключении команд, которые вошли в альтернативную Европейскую Суперлигу.

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Челси», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона ЛЧ.

Рассматриваются 2 варианта развития событий:

Вариант 1. Титул Лиги чемпионов могут сразу отдать французскому «ПСЖ».

Вариант 2. «Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» (проигравшие в четвертьфиналах) возвращаются в текущий турнир ЛЧ и проведут полуфиналы вместе с ПСЖ.

Решение будет принято 23 апреля. Таким образом, «Бавария» с Робертом Левандовски все еще может успешно защитить титул ЛЧ.