Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, в УПЛ без сенсаций

Главные новости за 11 апреля на Sport.ua

  • 12.04.2021 03:00
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Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, в УПЛ без сенсаций
© НОК Украины. Дмитрий Чумак

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 апреля.

1. Взяли Москву! Украина выиграла медальный зачет ЧЕ-2021 по тяжелой атлетике. Украинцы завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

2. Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 7 очков за 5 туров до конца. 10–11 апреля прошли матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

3. Ключевая победа. Рух отправил Минай на последнюю строчку УПЛ. Подопечные Ивана Федика сумели подняться со дна турнирной таблицы.

4. Дожали. Колос в большинстве на последних минутах вырвал победу у Олимпика. Юрий Калитвинцев опять проиграл.

5. Седьмой нокаут. Украинский Халк досрочно финишировал грузина. Игорь Шевадзуцкий нокаутировал представителя Грузии Рамази Гогиашвили.

6. Ворскла с минимальным преимуществом дома выиграла у Львова. Судьбу матча решили два быстрых гола хозяев поля в самом начале второго тайма.

7. Божественный распасовщик. Два ассиста Малиновского помогли обыграть Фиалок. «Аталанта» забила три гола «Фиорентине», которая ответила двумя.

8. Лысенко принесла Украине еще три медали на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве. Украинка стала второй в категории свыше 87 кг.

9. Дожали после перерыва. Заря обыграла Ингулец в Кропивницком. Подопечные Виктора Скрипника отметились двумя резкими выпадами.

10. Смит – новый чемпион. Но решение судей крайне спорное. Лев Кравцив – о возможном сопернике Александра Гвоздика.

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Источник — Sport.ua

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