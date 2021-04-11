21-й тур
Заря
2 : 0
Ингулец
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дожали после перерыва. Заря обыграла Ингулец в Кропивницком

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  • 11.04.2021 15:54
  • 433 просмотра
  • 5 комментариев
Дожали после перерыва. Заря обыграла Ингулец в Кропивницком
© УПЛ

В рамках 21 тура чемпионата Украины встречались луганская «Заря» и петровский «Ингулец». При этом именно луганчане выступили номинальными хозяевами поля на кропивницком стадионе «Зирка», являющемся пристанищем для «красно-желтых».

После субботней победы «Десны» луганский клуб переместился на четвертое место в турнирной таблице. «Ингулец», в свою очередь, совсем не обезопасил себя от борьбы за выживание в элите украинского футбола. Поэтому в Кропивницком ожидалась битва за турнирные очки, ведь обеим командам очень нужны зачетные баллы.

Отметим возвращение на поле центрбека «Зари» Виталия Вернидуба, который восстановился после коронавирусной инфекции. Вместе с тем, дисквалификации не позволили сыграть Иванисене и Шахабу, не оказалось в заявке на матч голкипера Николы Василя и форварда Аллахьяра Сайядманеша. У «Ингульца» несколько футболистов оказались в лазарете, отсутствовал и дисквалифицированный Младен Бартулович.

Первый голевой момент в матче организовали петровцы, но Салем после подачи с углового и скидки партнера запустил мяч выше ворот. В дальнейшем луганчане владели преимуществом, постепенно наращивая давление на штрафную номинальных гостей. Периодически возникали и опасные ситуации у ворот петровцев. Кабаев слева с острого угла попал в ближнюю штангу. Дважды был близок к успеху Кочергин, но в обоих случаях футболиста подвела точность. Как и того же Кабаева, который из хорошей позиции пробил немного неточно.

А что же «Ингулец»? «Красно-желтые» сконцентрировались на обороне своих владений и довольно сносно с этим справлялись. А вот контратакующая игра у петровцев абсолютно не клеилась. Только перед перерывом «Ингульцу» удалось побеспокоить Мацапуру, когда Кучеренко после навеса со штрафного пробил в руки голкиперу.

Вторая половина встречи, как и старт поединка, началась с опасного момента у ворот «Зари». После навеса с правого фланга Запорожец головой с линии вратарской пробил чуть выше перекладины. Луганчане с ответом медлить не стали, причем получился он результативным. Хомченовский с правого фланга сделал проникающую передачу в штрафную, и Юрченко в касание точно пробил мимо голкипера.

«Красно-желтые» попытались сразу отреагировать на пропущенный гол, но луганчане не собирались отдавать инициативу. К тому же, стремительные контратаки номинальных хозяев не позволяли петровцам большими силами идти в наступление. После одного из быстрых переходов Гладкий из угла штрафной не попал в дальний угол. Тот же Гладкий, стоявший перед пустыми воротами, не откликнулся на острый прострел Кочергина. И все же, луганчане удвоили свое преимущество. Кабаев в левом углу штрафной пяткой скинул мяч на Жуниньо, который сильным ударом пробил мимо голкипера. Этот гол стал дебютным для бразильца в чемпионате Украины.

В дальнейшем луганчане довели встречу до победного окончания, хоть в концовке петровцы и попытались сократить отставание. В следующем туре нас ждут дуэли конкурентов. «Ингулец» в домашнем поединке встретится с «Рухом», а «Зарю» ждет гостевое противостояние с «Ворсклой».

 Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Заря» – «Ингулец» - 2:0

Юрченко, 51, Жуниньо, 67

Громов, 16, Кабаев, 44, Гладкий, 54 – Чайковский, 23, Шишка, 62, Балан, 63

«Заря»: Мацапура – Жуниньо (Цыганикс, 82), Абу Ханна, Вернидуб (Назарина, 70), Хомченовский – Кочергин, Цвек, Юрченко – Кабаев (Лунев, 70), Гладкий (Гринь, 90), Громов (Алефиренко, 90).

«Ингулец»: Малыш – Квасный, Салем, Кучеренко, Балан – Чайковский – Козак (Янаков, 78), Шишка, Запорожец (Щедрый,), Коваленко (Ситчинава, 70) – Плохотнюк (Шевцов, 70).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 10 (2) – 4 (3)
Угловые: 11 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ЗАРЯ-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 16:04
    0
    bullyUA, 11.04.2021 15:58
    Так держать Зорька!
    Заря будет второй.
    Это надо ещё обыграть на выезде Ворсклу и Днепр-1, а дома Александрию и Олимпиец. Ну и Минай на вылете. Ты в это сам веришь? Поезд ушёл. И третье место опять за счастье. Теме более что Ворскла тоже выиграла.
    Ссылка
    ДерЬнамО💩
      ДерЬнамО💩, 11.04.2021 16:00
    -2
    Очень
    жаль что в том сезоне,Заря прогнулась под ДеРЬнамо,и отдали им второе место
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.04.2021 15:58
    0
    Так держать Зорька!
    Заря будет второй.
    Ссылка
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 15:58
    0
    Главное было открыть консервную банку.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 11.04.2021 15:56
    0
    Отлично
    Вперёд , Заря , на второе место!
    Ссылка
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 16:04
    0
    bullyUA, 11.04.2021 15:58
    Так держать Зорька!
    Заря будет второй.
    Это надо ещё обыграть на выезде Ворсклу и Днепр-1, а дома Александрию и Олимпиец. Ну и Минай на вылете. Ты в это сам веришь? Поезд ушёл. И третье место опять за счастье. Теме более что Ворскла тоже выиграла.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.04.2021 15:58
    0
    Так держать Зорька!
    Заря будет второй.
    Ссылка
    Заря Донбасса
      Заря Донбасса, 11.04.2021 15:58
    0
    Главное было открыть консервную банку.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 11.04.2021 15:56
    0
    Отлично
    Вперёд , Заря , на второе место!
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