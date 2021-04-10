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11.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На встречных курсах и с джентльменскими нотками

  • 10.04.2021 15:44
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Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

В минувшем туре «Ингулец» после двух кряду побед потерпел поражение от «Мариуполя», а «Заря» после двух поражений обыграла «Рух». Таким образом, будто на встречных курсах предстоит очное «свидание» соперников в Запорожье.

Виктор Скрипник не скрывал опасений, что поражения могут выбить луганчан из колеи, так что оперативное возвращение в победное русло оказалось очень кстати. «Мы переживали, что можем потерять уверенность в своих действиях, но после победы, думаю, все войдет в норму. Мне кажется, у нас было больше мастерства, чем у соперника, особенно в завершающей части поединка. Оба гола были забиты красиво и, главное, профессионально», - прокомментировал 2:0 над «Рухом» наставник «Зари». Не менее важно, что оба мяча провел Артем Громов, «молчавший» с декабря – любопытно, что в нынешнем сезоне форвард забивает исключительно дублями.

Неуступчивости «Ингульца», несмотря на поражение от «Мариуполя», можно также позавидовать. Собственно, это и предполагалось, ведь встреча в Харькове (домашняя для приазовцев) была важнейшей в плане борьбы за девятое место. Девять желтых карточек, три пенальти, два незасчитанных гола – бой получился на загляденье! Неудивительно, что по его итогам «Ингулец» остался без Младена Бартуловича и Андрея Семенко, получивших по четвертой в чемпионате желтой карточке.

Перед воскресной игрой Сергей Лавриненко заявил о большом количестве больных и травмированных в команде, и в такой ситуации особенно ценный джентльменский поступок «Зари». Луганчане позволили сыграть за «Ингулец» Денису Янакову (с ноября залечивал травму, только сейчас вернувшись в строй) и Владимиру Белоцерковцу, контракты которых принадлежат как раз «Заре». Не забываем, что в первом круге именно гол со штрафного от Янакова помог петровцам отобрать очки у «черно-белых».

У самих луганчан не сыграют в предстоящем противостоянии иранец Шахаб и Дмитрий Иванисеня. Осенью Шахаб уже поражал ворота петровцев, играя за «Олимпик», но тот мяч с пенальти особой радости иранцу не принес – донецкая команда уступила (1:2). Кстати, с 11-метрового забил «Ингульцу» и Владлен Юрченко – тогда соперники разошлись ничьей (1:1). Вообще, история встреч с «Зарей» у петровцев насчитывает два матча, и первый особенно памятен, ведь два года назад победа над луганчанами позволила тогда еще перволиговому «Ингульцу» выйти в финал Кубка Украины.

Итак, третья встреча команд, и третья локация. Статус кубкового матча позволял играть его в Петрово, в первом круге по просьбе «Зари» соперники сыграли в Запорожье, и вот – матч в Кропивницком, временном пристанище «Ингульца». В текущем году петровцы здесь не проигрывали и даже не пропускали, так что луганской атаке предстоит решать не самый простой ребус.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Хомченовский, Абу Ханна, Жуниор, Цвек, Назарина, Юрченко, Кабаев, Лунёв, Громов, Аллахяр.

«Ингулец»: Малыш, Мохамед, Запорожец, Козак, Кучеренко, Плохотнюк, Шишка, Балан, Щедрый, Квасный, Янаков.

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11 апреля, воскресенье

«Заря» — «Ингулец»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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