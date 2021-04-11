11-го апреля состоялся поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» обыграла петровский «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Заря» – «Ингулец» - 2:0
Юрченко, 51, Жуниньо, 67
Гол Юрченко
Гол Жуниньо
Обзор матча
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Рейс Жуниор (Заря).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Заря).
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Источник — ТСН
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