В воскресенье, 11-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Воскресная часть футбольного уик-энда будет начинаться, в том числе, и с поединка в неожиданной для подопечных Виктора Скрипника локации. «Заря» матч первого круга против «Ингульца» проводила на поле «Славутич-Арены» в Запорожье (1:1), поэтому справедливо, что ответную игру будет проводить в качестве хозяев, но уже на поле соперников. Впрочем, задачи коллектива Скрипника от этого ровным счетом никак не меняются, поэтому от луганчан будут ожидать исключительно победы ради продолжения борьбы за защиту «бронзовых» наград. Другое дело – насколько соперник даст реализоваться этим планам, ведь и подопечным Сергея Лавриненко есть что терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ингулец».