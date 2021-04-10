21-й тур
Заря
0 : 0
Ингулец
11.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.04.2021 17:02
  • 20 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 11-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Воскресная часть футбольного уик-энда будет начинаться, в том числе, и с поединка в неожиданной для подопечных Виктора Скрипника локации. «Заря» матч первого круга против «Ингульца» проводила на поле «Славутич-Арены» в Запорожье (1:1), поэтому справедливо, что ответную игру будет проводить в качестве хозяев, но уже на поле соперников. Впрочем, задачи коллектива Скрипника от этого ровным счетом никак не меняются, поэтому от луганчан будут ожидать исключительно победы ради продолжения борьбы за защиту «бронзовых» наград. Другое дело – насколько соперник даст реализоваться этим планам, ведь и подопечным Сергея Лавриненко есть что терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ингулец».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности