21-й тур
Заря
2 : 0
Ингулец
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Очень важно было обыграть этого неудобного соперника»

Наставник «Зари» – о победе над «Ингульцом»

  • 12.04.2021 04:00
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Виктор СКРИПНИК: «Очень важно было обыграть этого неудобного соперника»
© fcdynamo.kiev.ua. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Есть игры, которые тяжело даются. Сегодня был соперник, с которым вроде как на бумаге мы фавориты, но знаем, как эта команда может играть в футбол. Это играющая команда. Мы к этому настраивались. Хочется всегда блестеть, но бывают хорошие игры, а результат плохой. Сегодня, может быть, не такая выразительная игра, но в моментах она была качественная с нашей стороны.

И в конечном итоге всегда важен результат. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, в борьбе за третье место, очень важно было обыграть этого неудобного соперника. Мы понимали, что многие игроки по разным причинам не играли, как и у нас, это добавляет тренерам головную боль. Но мы добились результата и рады этому», - сказал Скрипник.

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Источник — Sport.ua

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