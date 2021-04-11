Ключевая победа. Рух отправил Минай на последнюю строчку УПЛ

Подопечные Ивана Федика сумел подняться со дна турнирной таблицы

  • 11.04.2021 18:53
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Ключевая победа. Рух отправил Минай на последнюю строчку УПЛ
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Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Рух» – «Минай» - 2:0

Кухарук, 66, Кондраков, 83 (пен.)

 Федорчук, 38, Кондраков, 56 – Шиндер, 40, Багайоко, 61, Милевский, 90+2

  Багайоко, 90+2 (повторное предупреждение)

«Рух»: Бандура – Мысык, Белый, Стаменкович, Гагун – Кухарук – Борячук (Климчук, 46), Федорчук, Мартынюк, Бойчук – Кондраков (Притула, 90+2).

«Минай»: Попович – Сакив, Лопыренок (Багайоко, 23), Матич, Маембе – Петрусенко – Пиняшко (Ахмедзаде, 62), Нуриев, Ткачук, Кожанов (Милевский, 78) – Шиндер (Огбонная, 78).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 10 (5) – 7 (5)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 2 – 2.

РУХ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Источник — Sport.ua

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