Ключевая победа. Рух отправил Минай на последнюю строчку УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Рух» – «Минай» - 2:0
Кухарук, 66, Кондраков, 83 (пен.)
Федорчук, 38, Кондраков, 56 – Шиндер, 40, Багайоко, 61, Милевский, 90+2
Багайоко, 90+2 (повторное предупреждение)
«Рух»: Бандура – Мысык, Белый, Стаменкович, Гагун – Кухарук – Борячук (Климчук, 46), Федорчук, Мартынюк, Бойчук – Кондраков (Притула, 90+2).
«Минай»: Попович – Сакив, Лопыренок (Багайоко, 23), Матич, Маембе – Петрусенко – Пиняшко (Ахмедзаде, 62), Нуриев, Ткачук, Кожанов (Милевский, 78) – Шиндер (Огбонная, 78).
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 10 (5) – 7 (5)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 2 – 2.
РУХ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.