21-й тур
Рух Львов
2 : 0
Минай
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Иван ФЕДЫК: «Все основные матчи у нас еще впереди»

Наставник «Руха» – о победе над «Минаем»

  • 11.04.2021 20:16
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Иван ФЕДЫК: «Все основные матчи у нас еще впереди»
© ФК Рух. Иван Федык

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал победную игру с «Минаем» (2:0).
 
«До игры у нас был психологически трудный период. До этого мы играли со всей верхушкой Премьер-лиги и не набрали очков, которых нам хотелось. Сегодня было трудно в том плане, что обязательно нужно было побеждать. Но сомнений у меня не было, что мы получим положительный результат.
 
Для нас не только победы важны. Все очки важны, в том числе и те, что получены в ничейных матчах. Тем более, когда ты борешься, чтобы сохранить прописку. Думаю, все основные матчи у нас еще впереди», - сказал Федык.

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Источник — ФК Рух Львов

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