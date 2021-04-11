Иван ФЕДЫК: «Все основные матчи у нас еще впереди»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал победную игру с «Минаем» (2:0).
«До игры у нас был психологически трудный период. До этого мы играли со всей верхушкой Премьер-лиги и не набрали очков, которых нам хотелось. Сегодня было трудно в том плане, что обязательно нужно было побеждать. Но сомнений у меня не было, что мы получим положительный результат.
Для нас не только победы важны. Все очки важны, в том числе и те, что получены в ничейных матчах. Тем более, когда ты борешься, чтобы сохранить прописку. Думаю, все основные матчи у нас еще впереди», - сказал Федык.
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.