Иван ФЕДЫК: «Все основные матчи у нас еще впереди»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал победную игру с «Минаем» (2:0).



«До игры у нас был психологически трудный период. До этого мы играли со всей верхушкой Премьер-лиги и не набрали очков, которых нам хотелось. Сегодня было трудно в том плане, что обязательно нужно было побеждать. Но сомнений у меня не было, что мы получим положительный результат.



Для нас не только победы важны. Все очки важны, в том числе и те, что получены в ничейных матчах. Тем более, когда ты борешься, чтобы сохранить прописку. Думаю, все основные матчи у нас еще впереди», - сказал Федык.