В воскресенье, 11-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Противостояние двух аутсайдеров «элитного» украинского первенства ожидает нас в воскресной части футбольного уик-энда. «Минай» нынче впал в глубокий кризис, на фоне отставки Василия Кобина и проблем с СНБО у президента клуба, но даже в таких условиях команда умудряется добывать очки, не забивая при этом в ворота «Колоса» и «Мариуполя» (дважды по 0:0). У «Руха», очевидно, тоже не все в порядке, раз команда Ивана Федика идет на последнем месте в турнирной таблице. Исходя из этого, региональное дерби обещает стать достаточно любопытным, а его победитель, с большой долей вероятности, получит иммунитет от вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Минай».