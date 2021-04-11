11 апреля в матче 21-го тура УПЛ «Рух» переиграл «Минай».
Смотрите видеообзор матча «Рух» – «Минай» – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Кухарук, 66 мин.
ГОЛ! 2:0. Кондраков, 82 мин (пен)
Удаление, Багайоко, 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|Chato (Минай) получает красную карточку.
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кондраков (Рух Львов).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кухарук (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua
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