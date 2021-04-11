21-й тур
Рух Львов
2 : 0
Минай
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух Львов – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 11.04.2021 20:14
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Рух Львов – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Рух

11 апреля в матче 21-го тура УПЛ «Рух» переиграл «Минай».

Смотрите видеообзор матча «Рух» – «Минай» – 2:0.

ГОЛ! 1:0. Кухарук, 66 мин.

ГОЛ! 2:0. Кондраков, 82 мин (пен)

Удаление, Багайоко, 90+2 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' Chato (Минай) получает красную карточку.
83' ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кондраков (Рух Львов).
66' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кухарук (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua

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